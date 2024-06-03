髓母细胞瘤是在小脑（有助于控制协调和平衡的脑部分）中迅速生长的脑肿瘤。所有髓母细胞瘤都是癌性的（恶性）。

髓母细胞瘤的原因尚不清楚。

儿童可能会频繁出现呕吐、平衡困难、头痛、恶心、嗜睡或复视。

诊断通常包括影像学检查、活检和脊椎穿刺。

治疗方法是手术、化疗和放射疗法。

预后取决于癌症是中危还是高危。

（另见儿童脑肿瘤和脊髓肿瘤概述。）

髓母细胞瘤是儿童中最常见的恶性脑肿瘤之一。这些肿瘤往往发生在 3 至 4 岁或 8 至 10 岁儿童中，但是它们可以发生在婴儿期和整个青春期中。

髓母细胞瘤发生在控制协调和平衡的脑部区域（小脑），小脑位于大脑下方后部。

髓母细胞瘤通常转移至大脑的其他部位及脊髓中。极为罕见的情况下，也会转移至身体其他部位。

脑内（髓母细胞瘤） 图片

其病因不明。它们有时发生在患某些遗传性疾病（例如 Gorlin 综合征或特科特综合征）的人中。

髓母细胞瘤的症状 髓母细胞瘤的症状通常包括颅骨内压力（颅内压）升高和小脑功能障碍。 症状可能包括呕吐、笨拙、行走不稳或难以维持平衡。患儿也可能有头痛、恶心、嗜睡和复视。

髓母细胞瘤的诊断 磁共振成像 (MRI)

活检或常手术切除整个肿瘤

脊椎穿剌 为诊断髓母细胞瘤，医生用造影剂（一种能使有关结构在影像学检查中更清晰显影的物质）进行 MRI 检查以寻找肿瘤。然后，他们从肿瘤中取组织样本，并在显微镜下检查（活检）。他们也可能对样本进行特殊的基因检测，以帮助诊断和治疗。通常，通过手术切除整个肿瘤并进行检查，而不是切除一部分肿瘤作为样本。 为确定肿瘤是否扩散，医生进行脊柱 MRI 和脊椎穿刺（腰椎穿刺——参见图如何进行脊椎穿刺）。进行脊椎穿刺以获得脑脊液，以在显微镜下检查，寻找癌细胞。 手术完成后，医生再进行一次 MRI 检查，看肿瘤是否已完全切除。这些检测结果有助于医生确定肿瘤是中危还是高危。 如果是以下情况，则为中危 所有或多数肿瘤组织可被手术切除。

肿瘤尚未扩散到大脑的其他部位、脊髓液或身体其他部位。 如果是以下情况，则为高危 手术期间无法切除大量肿瘤。

肿瘤已扩散到大脑的其他部位、脊髓或身体的其他部位。 近年来，对肿瘤进行基因检测的结果已被证明对治疗结局和风险有影响。

髓母细胞瘤的治疗 手术、放射疗法和化疗 （另见癌症治疗原则。） 最好通过手术切除肿瘤并使用化疗和放射疗法来治疗髓母细胞瘤。一些 3 岁以下儿童可能仅接受手术和化疗便可有效治疗。 使用自己的细胞进行干细胞移植（称为自体干细胞移植）可能会帮到一些孩子。

髓母细胞瘤的预后 预后的情况取决于患儿肿瘤被归类为平均风险类别还是高风险类别。 对于 3 岁以上儿童，如果肿瘤是中危，则无癌生存 5 年的概率约为 80%，如果是高危，则约为 60% 至 70%。 对于 3 岁及以下的儿童，结局更难预测，但总体生存率较低。在这些儿童中，大约 40% 在诊断时肿瘤已扩散。此外，在该年龄组中，放疗通常延迟或不进行，以避免产生影响发育中大脑的副作用。存活的儿童有患严重长期精神缺陷的风险。例如，智力发育更容易受到影响，他们可能难以学习、记忆和做出决定。 某些类型的髓母细胞瘤预后很好，总生存率为 90%～100%。