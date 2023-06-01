腮腺炎是一种传染性病毒感染，可引起唾液腺疼痛和肿大。感染也可累及睾丸、脑和胰腺，尤其是在青少年和成人中。

流行性腮腺炎由病毒感染引起。

症状包括寒战、头疼、厌食、发热和其他发病时的不适感，接着出现腮腺肿大。

诊断基于典型的症状。

治疗的目的是缓解症状。

大多数儿童会完全康复，但感染会导致脑膜炎或脑炎。

常规的疫苗接种可以预防感染。

儿童通过吸入感染者咳出的飞沫或者直接接触被感染者的唾液污染的物体而被感染。

该感染通常不会发生于 2 岁以下儿童中，尤其是 1 岁以下儿童中。

流行性腮腺炎病毒感染通常可以产生终生免疫，这意味着曾经感染过流行性腮腺炎的人不会再次感染。

流行性腮腺炎的传染性低于麻疹。在人口稠密的地区，全年都有发生，但是冬末初春是发病的高峰时期。

暴发主要发生在没有接种疫苗且以前没有得过流行性腮腺炎的人中。然而，在已接种疫苗者中也发生了暴发流行，可能的原因是一些人在疫苗接种后未出现免疫，以及在其他一些人中免疫力可能随时间推移有所下降。此外，有些人在接种疫苗时可能未接种推荐的完整剂次。在常规免疫接种之前，流行性腮腺炎最常见于学龄儿童。但是现在，由于免疫力下降，这种感染在青少年和成人中变得更加普遍。

在美国，疫苗接种已经显著降低了流行性腮腺炎病例的数量。然而，流行性腮腺炎仍会发生，只是发病率较低。在 2006 年流行性腮腺炎暴发期间，美国出现了 6,584 例感染者。自那时以来，零星暴发（主要是在大学校园内和其他紧密联系的社区）使病例数波动，从 2012 年的低位 229 例到 2017 年的高位 6,369 例。这些暴发突显了继续接种疫苗的必要性。

与麻疹一样，流行性腮腺炎可能由到流行性腮腺炎更常见地区旅行的人传播，其在国外感染流行性腮腺炎，而后返回美国。然后这些感染旅行者传播感染，尤其是在人口集聚的地方（如大学校园）或生活在拥挤环境中或限制与外界接触的亲密社区的人中。

主要唾液腺的位置

流行性腮腺炎症状 感染后 12 至 24 天开始出现流行性腮腺炎症状。大多数人会出现寒战、头痛、食欲不振、全身感觉不适（身体不适）和低至中度发热。其后 12 至 24 小时出现唾液腺肿胀（腮腺炎），此症状在第 2 天最明显并持续 5 至 7 天。 一些儿童只有唾液腺肿胀而没有其他症状。肿大的唾液腺在咀嚼和吞咽时引起疼痛，尤其是吞咽酸性液体（如橘子汁）的时候。触摸时可有触痛。在此阶段，体温常升高至 103 或 104°F（约 39.5 或 40°C），持续 1 至 3 天。 约 25% 至 30% 的人不会出现症状。 流行性腮腺炎 隐藏详情 流行性腮腺炎的特征是唾液腺疼痛且肿大。 感谢 Sylvan Stool, MD 提供的图片 流行性腮腺炎 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 流行性腮腺炎并发症 腮腺炎可能会影响唾液腺以外的器官，包括 睾丸

大脑和覆盖大脑的组织

胰腺 青春期后，约 30% 未接种疫苗的和 6% 已接种疫苗的感染男性会出现一侧或双侧睾丸炎症（睾丸炎）。睾丸炎症会导致肿胀和严重疼痛。痊愈后，受累睾丸可能变小，但是睾酮生成和生育力通常不会受到影响。 对于女性，不常观察到卵巢炎症（卵巢炎）、疼痛程度较低且不会影响生育力。 流行性腮腺炎可导致覆盖脑的组织层出现炎症（脑膜炎），发生率约为 1% 至 10%，患者出现唾液腺肿胀。脑膜炎引起头痛、呕吐和颈强直。 流行性腮腺炎也会引起脑部炎症（脑炎），发生率为 1/1,000。脑炎会引起嗜睡、昏迷或癫痫发作。大多数患者可完全康复，但是一些患者会出现永久性神经或脑损伤，如耳聋或面部肌肉瘫痪，但通常只累及单侧。在世界上疫苗接种率较低的地区，腮腺炎被认为是导致儿童单侧耳聋的主要原因。 在感染第一周将近结束时，可能会发生胰腺炎症（胰腺炎）。该病会导致腹痛、严重恶心和呕吐。这些症状大约在 1 周以内消失，可完全恢复。 发生其他并发症，例如肝脏、肾脏或心肌肿胀，但极为罕见。在已经接种疫苗的人群中，并发症不太常见。

流行性腮腺炎诊断 医师的评估

实验室检查 医生根据典型的症状诊断腮腺炎，尤其是发生在腮腺炎暴发流行期间。 可进行实验室检查以确定腮腺炎病毒及其抗体。此类检查可用于确认诊断，但通常用于记录暴发流行，以便为公共卫生提供帮助。 对出现脑膜炎或脑炎体征者进行脊椎穿刺。

流行性腮腺炎治疗 用对乙酰氨基酚或布洛芬缓解不适 腮腺炎没有特异性治疗方法。为了尽量减少不适感，患儿应吃软质食物，而避免吃需要大量咀嚼的食物或酸性食物。头痛和不适的患儿可以使用对乙酰氨基酚和布洛芬等镇痛药。 并发睾丸炎的男孩或男性患者需要卧床休息。可以用阴囊托或绑在大腿之间的弹性绷带托住阴囊。或用冰袋冷敷以缓解疼痛。 如果腮腺炎引起严重恶心和呕吐，可给予静脉（经静脉）补液，并应该禁食禁饮数天。 患有脑膜炎或脑炎的儿童可能需要静脉输液以及对乙酰氨基酚或布洛芬（以便退热或缓解头痛）。如果出现癫痫发作，需要使用抗癫痫药物。