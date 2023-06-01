亚急性硬化性全脑炎是一种通常会致命的进行性脑病，是麻疹的一种罕见并发症，在发生麻疹数月或数年后发生，可导致精神颓废、肌肉痉挛及癫痫发作。
亚急性硬化性全脑炎是由麻疹病毒感染引起的。
首发症状通常是学习困难、记忆力减退、易怒、注意力不集中、失眠以及幻觉。
诊断依据临床症状。
尚无针对亚急性硬化性全脑炎的治疗方法。
通常致命。
亚急性硬化性全脑炎 (SSPE) 被认为是一种长期麻疹病毒感染。病毒有时会在麻疹感染期间入侵脑部。麻疹病毒可能导致急性脑感染（脑炎）症状，或病毒可能长期潜伏在脑内而不引起症状。
发生 SSPE 是因为麻疹病毒重新激活。过去在美国，由于未知原因，这种疾病发生在每百万例麻疹感染者中的7至300人，而每百万例接种麻疹疫苗者中有1人发病。但是，医生认为，接种疫苗后发生 SSPE 的患者在接种疫苗前很可能为轻度、未确诊的麻疹病例，并且麻疹感染而非疫苗会导致 SSPE。
由于广泛的麻疹疫苗接种，SSPE 在美国和西欧已非常少见。但是，对最近的麻疹暴发的分析表明，SSPE 的发病率可能比之前认为的要高。
男性比女性更常患病。在 2 岁之前染上麻疹的人患 SSPE 的风险最高。SSPE 通常始于儿童或年轻人，通常在 20 岁之前。
亚急性硬化性全脑炎的症状
SSPE 的最初症状可能是学习成绩差、健忘、脾气暴躁、分心、失眠和幻觉。可能出现手臂、头部或身体的突发肌肉抽搐。最终可能发生癫痫发作，同时伴有无法控制的异常肌肉运动。智力及语言能力持续降低。
随后，肌肉变得越来越僵硬，且可能出现吞咽困难。而吞咽困难有时会引起唾液呛入，导致肺炎。此外，还会致盲。
疾病终期，体温持续上升，出现血压及脉搏异常。
亚急性硬化性全脑炎的诊断
亚急性硬化性全脑炎的治疗
抗惊厥药
目前尚无方法可阻止亚急性硬化性全脑炎进展。
抗惊厥药物可用于控制或减少癫痫发作。
亚急性硬化性全脑炎的预后
SSPE 几乎总是在 1 至 3 年内致命。
死亡原因多为肺炎，因极度虚弱及肌肉失控引起。
一些患者有相对健康的时期和疾病发作的时期。