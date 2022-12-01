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皮肤松弛症是一种罕见的结缔组织疾病，可导致皮肤弹性消失。
这种疾病通常会导致基因缺陷，但可能发生在某些疾病之后。
主要症状是皮肤非常松弛。
诊断依靠临床症状和体查。
皮肤松弛症无法治愈，但整形手术可能有助于改善皮肤外观。
可使组织拉伸然后弹回原位的纤维称为弹性纤维。这些纤维包含在结缔组织中。结缔组织十分强韧，这类组织一般是将身体结构连接起来并为其提供支持和弹性的纤维组织。
在皮肤松弛症中，弹性纤维变得松弛。有时仅影响皮肤，但也可能影响全身结缔组织。
皮肤松弛症多为遗传性。在某些皮肤松弛症中，异常基因引起与结缔组织无关的问题。例如，这些基因可能会导致心脏、肺部或消化道疾病或智力障碍。
极少情况下，婴幼儿若患病发热或发生青霉素过敏反应，可能出现皮肤松弛症。
在儿童或青少年中，皮肤松弛症通常在重度疾病后发生，包括发热、器官炎症（如肺部或心脏内膜）或多形性红斑（红色、隆起的皮肤斑块）。
在成人中，皮肤松弛症可能与其他疾病，特别是浆细胞疾病一起发生。
皮肤松弛症的症状
皮肤松弛症的诊断
皮肤松弛症的预后
如果存在心脏、肺部、动脉及肠道的严重损害，则往往是致命的。
皮肤松弛症的治疗
有时进行整形手术
没有专门治疗皮肤松弛症的方法。
整容手术通常可以改善皮肤外观，但这种改善可能只是暂时的。
应适当治疗不影响皮肤的相关疾病，例如心脏和肺部疾病。
物理疗法有时可能有助于增加皮肤张力。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
Cutis Laxa Internationale： 提供皮肤松弛症相关支持、教育和社区信息的全球组织。