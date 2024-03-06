酪氨酸血症是一种氨基酸代谢紊乱，是由于缺乏代谢酪氨酸所需的酶引起的。最常见的类型常影响肝脏和肾脏。当父母将导致这种疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生酪氨酸血症。

酪氨酸血症是由于缺乏代谢氨基酸（酪氨酸）所需的酶引起的。

症状包括智力障碍、肝肾疾病和体液闻起来像煮洋白菜。

根据血液检查可做出诊断。

采用特殊饮食，有时使用药物可能会对某些儿童有帮助。

氨基酸是构成蛋白质的基本单位，在机体内起着多种作用。人体产生一些所需的氨基酸，并从食物中获取其他氨基酸。

患有酪氨酸血症的儿童无法完全分解（代谢）氨基酸，酪氨酸。酪氨酸的代谢产物堆积，引起一系列的症状。这些副产物还导致尿液和汗液等体液闻起来像煮白菜。

有几类不同的遗传性疾病。在酪氨酸血症中，患病儿童的父母双方均携带异常基因的其中 1 个拷贝。因为通常要有 2 个拷贝的异常（隐性）基因才能发生该疾病，所以通常父母双方都不患该疾病。（另请参见遗传代谢性疾病概述。）

在美国某些州，这种疾病是通过新生儿筛查检测发现的。

酪氨酸血症有 2 种主要类型，第三种较为罕见：

I 型

II 型

III 型（罕见）

I 型酪氨酸血症 I 型酪氨酸血症在法国、加拿大或者斯堪的纳维亚血统的儿童中最常见。 新生儿可能患有肝衰竭。年龄较大的婴儿和儿童出现肝、肾和神经功能障碍，导致烦躁、佝偻病、甚至肝衰竭和死亡。 在美国的每个州，都需要通过血液检查对所有新生儿进行I型酪氨酸血症的筛查。为确定诊断，进行了血液和尿液基因检测或其他检测，以及肝活检。 建议限制饮食中的氨基酸，酪氨酸和苯丙氨酸。阻止毒性代谢物产生的一种名为尼替西农（也称为 NTBC）的药物可能会帮助 I 型酪氨酸血症患儿。I 型酪氨酸血症患儿通常需要进行肝移植。

II 型酪氨酸血症 II 型酪氨酸血症比较少见。患病儿童有时患有智力障碍，并经常在皮肤和眼睛上形成疮。 II 型酪氨酸血症的诊断依据是血液检查和基因检测。可以进行血液和尿液的其他检查以及肝活检。 II 型酪氨酸血症的治疗方法是限制饮食中的酪氨酸和苯丙氨酸。

III 型酪氨酸血症 III 型酪氨酸血症非常少见。最常见的症状是轻度智力障碍、癫痫发作以及周期性平衡丧失和协调能力丧失。 III 型酪氨酸血症的诊断依据是新生儿血液筛查检查。如果筛查异常，也可以进行尿液和血液检查。 III 型酪氨酸血症的治疗方法是限制饮食中的酪氨酸和苯丙氨酸。