已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

肝移植是通过手术从一个活着的人体内取出健康的肝脏，有时是肝脏的一部分，然后再移植到肝脏功能不再正常的人体内。

（另见移植概述。）

肝移植是第二种最常见的器官移植手术。肝移植是肝功能不再正常患者的唯一选择。

仅在死者身上可以获取全肝，但是活体供者可以捐献部分肝脏。捐献的肝脏可以保存18个小时。

许多患者在等待合适肝脏的过程中死亡，但是肝移植受者存活的百分比为

1年时：90％至95％

3年时：80％至85％

5年时：约75%

大多数受者为肝脏被肝硬化（肝组织被瘢痕组织替代）破坏者，肝硬化通常由丙型肝炎病毒感染引起。肝移植的其它原因包括原发性硬化性胆管炎（胆管瘢痕形成，造成肝硬化）、自身免疫性肝功能紊乱和儿童中部分或全部胆管被破坏（胆道闭锁）和代谢疾病。

肝脏因酒精使用障碍而受损的患者如果戒酒可以行肝移植。对于肝癌并非很晚期的病人也可以行肝移植。

尽管病毒性肝炎和自身免疫病患者肝移植后可以复发，但生存率仍然较高。

供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。

供者 几乎所有捐赠的肝脏都来自于那些脑死亡且心脏仍在跳动的人。供体和受体的血型和心脏大小必须匹配。组织类型不总是必须完全匹配。 由于一部分健康的肝脏即可满足生存需求，因此在一些情况下，活体捐赠部分肝脏是可行的。一些移植物来自脑死亡且心脏停止跳动的人。然而，来自这些供者的肝脏通常因为没有接受血液而受到损伤。

肝移植手术 受损的肝脏通过腹部切口切除，然后新的肝脏连接于受者的血管和胆管。通常，需要输血。 一般，手术持续4.5小时或更长，住院期7至12天。 在移植当天开始抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），包括皮质类固醇。这些药物可以帮助降低接受者排斥移植肝脏的风险。与其它器官移植相比，肝移植需要最低剂量的免疫抑制剂。