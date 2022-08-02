肝移植是通过手术从一个活着的人体内取出健康的肝脏，有时是肝脏的一部分，然后再移植到肝脏功能不再正常的人体内。
（另见移植概述。）
肝移植是第二种最常见的器官移植手术。肝移植是肝功能不再正常患者的唯一选择。
仅在死者身上可以获取全肝，但是活体供者可以捐献部分肝脏。捐献的肝脏可以保存18个小时。
许多患者在等待合适肝脏的过程中死亡，但是肝移植受者存活的百分比为
1年时：90％至95％
3年时：80％至85％
5年时：约75%
大多数受者为肝脏被肝硬化（肝组织被瘢痕组织替代）破坏者，肝硬化通常由丙型肝炎病毒感染引起。肝移植的其它原因包括原发性硬化性胆管炎（胆管瘢痕形成，造成肝硬化）、自身免疫性肝功能紊乱和儿童中部分或全部胆管被破坏（胆道闭锁）和代谢疾病。
肝脏因酒精使用障碍而受损的患者如果戒酒可以行肝移植。对于肝癌并非很晚期的病人也可以行肝移植。
尽管病毒性肝炎和自身免疫病患者肝移植后可以复发，但生存率仍然较高。
供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。
供者
肝移植手术
受损的肝脏通过腹部切口切除，然后新的肝脏连接于受者的血管和胆管。通常，需要输血。
一般，手术持续4.5小时或更长，住院期7至12天。
在移植当天开始抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），包括皮质类固醇。这些药物可以帮助降低接受者排斥移植肝脏的风险。与其它器官移植相比，肝移植需要最低剂量的免疫抑制剂。
肝移植并发症
移植可能导致各种并发症。
排异
即使组织配型密切相合，移植器官与输血不同，如果不采取预防排异的措施，通常会出现排异。排异源于受者免疫系统攻击移植的器官所致，移植的器官被免疫系统识别为异物。排异可以轻微、容易控制，也可以严重、即使治疗仍然恶化。
肝移植的排异较其它器官移植（诸如肾脏和心脏）轻微。然而，移植后必须服用免疫抑制剂。
如果受者出现肝脏增大、恶心、疼痛、发热、黄疸或肝功能异常（血液检查发现），医生可能会行穿刺活检。活检结果可以帮助医生判断是否有肝脏排异以及是否免疫抑制剂治疗需要调整。
排异可以使用皮质类固醇治疗，如果皮质类固醇无效，则可使用其它免疫抑制剂（例如抗胸腺细胞球蛋白）治疗。如果药物无效，如可获得，可以移植另一个肝。
肝炎
大多数患者因病毒性肝炎导致肝硬化而接受肝移植。帮助防止移植肝脏排斥的免疫抑制剂也使身体抵御感染的能力下降。因此，几乎所有肝移植受者乙型或丙型肝炎复发。但是，抗病毒药物可有效治疗肝移植受者中发生的肝炎。
其它并发症
肝移植的一些并发症可在2个月内发生。例如，肝脏可能发生故障，血块可能阻塞血管进出肝脏，或者胆汁可能从胆管泄漏。移植后不久发生的并发症通常会导致发热、低血压以及评估肝脏的检查结果异常。
之后，最常见的并发症是胆管瘢痕和狭窄。这种病症可能导致黄疸、尿色深、浅色便、全身瘙痒。有时可以重新通畅狭窄的管道，但通常需要再次移植。