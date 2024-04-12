先天性甲状腺肿的原因可能包括以下方面：

甲状腺激素生成存在缺陷

来自母亲的影响甲状腺的抗体穿过胎盘

母亲在怀孕期间使用的药物（称为致甲状腺肿物）穿过胎盘

甲状腺分泌甲状腺激素。会降低甲状腺激素生成量的任何甲状腺疾病均会导致垂体分泌更多促甲状腺激素 (TSH)。如果疾病通过增加激素输出而阻止甲状腺正常反应，则 TSH 刺激作用增加会导致甲状腺肿大。多种基因异常会降低甲状腺的甲状腺激素生成能力，并导致先天性甲状腺肿。

患有某些甲状腺疾病（如 Graves 病）的女性在妊娠期间有时会产生可穿过胎盘的抗体。这些抗体与 TSH 受体相互作用，可导致胎儿生成过多的甲状腺激素（甲状腺功能亢进症）或过少的甲状腺激素（甲状腺功能减退症）。但在这两种情况下，均可能会导致甲状腺肿。在受影响婴儿中，甲状腺肿通常会在 3 至 6 个月内自发消退。

母亲使用的胺碘酮、丙基硫氧嘧啶、碘和甲巯咪唑等药物可穿过胎盘，在少数情况下引起先天性甲状腺肿。