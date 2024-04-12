婴儿和儿童甲状腺功能减退症

先天性甲状腺功能减退在出生时就存在。

当出生前甲状腺未正常发育或发挥功能时，会发生先天性甲状腺功能减退症。这类甲状腺功能减退症的发病率约为 1/2,000 至 1/4,000。大多数病例为自发性疾病，但是约有 10% 至 20% 为遗传性疾病。

超过一半先天性甲状腺功能减退症病例的病因为甲状腺缺失、发育不全或发育位置错误。少数情况下，甲状腺发育正常但却不能产生正常量的甲状腺激素。

在某些国家/地区，如果母亲怀孕时饮食中的碘含量不足（碘缺乏），则会发生先天性甲状腺功能减退症，而且女性怀孕时身体需要更多的碘。在世界上向食盐中添加碘的地区，碘缺乏症很少见，但在人们饮食中碘含量不足的地区，该病较为常见。

极少数情况下，母亲的某些抗体或母亲使用的导致甲状腺肿大的药物或导致甲状腺产生激素减少的药物会穿过胎盘并暂时引起先天性甲状腺功能减退。

在另一个极少见的原因中，垂体形成异常，且不能刺激甲状腺产生甲状腺激素。这称为中枢性甲状腺功能减退。使用某些药物（如抗癫痫药物和帮助身体识别和攻击癌细胞的药物）或患有某些疾病的儿童也可能出现这种甲状腺异常。对于患有某些疾病的儿童，一旦这些疾病消失，甲状腺功能就会正常。

患有唐氏综合征的儿童患先天性甲状腺功能减退症的风险增加。