对于 Graves 病（一种自身免疫性疾病），异常抗体刺激甲状腺生成过多的甲状腺激素。这些抗体可以通过胎盘并刺激胎儿的甲状腺。因此胎儿可能出现胎心加快及未能如预期的那样生长。胎儿的甲状腺可增大形成甲状腺肿。罕见情况下，甲状腺肿可以大到使胎儿吞咽困难，导致过多的液体（羊水）在胎儿周围的胎膜内蓄积（羊水过多），或导致提前生产。

患Graves病的孕妇在孕期通常口服最低剂量的丙硫氧嘧啶。丙硫氧嘧啶可以通过胎盘，所以需要常规做甲状腺触诊及甲状腺激素测定。该药物可能会减缓甲状腺的活性和阻止胎儿产生足够的甲状腺激素。也可能会导致胎儿形成甲状腺肿。合成甲状腺素通常也用来治疗这一疾病，在孕期不与丙硫氧嘧啶共同使用。这些激素可能掩盖丙硫氧嘧啶过量导致的问题，并可能在胎儿中导致甲减。甲硫咪唑可以用来代替甲硫氧嘧啶。

通常在孕晚期，Graves 病会缓解，因此药物可以减量或者停用。

放射性碘通常被用来诊断和治疗Graves病，但它会损伤胎儿甲状腺，因此在孕妇不使用。

如果发生甲状腺风暴（突发的甲状腺功能严重亢进）或者症状加重，可以给予 β-受体阻滞剂（通常用于控制高血压）。

如果必要的话，可以在妊娠中期切除甲状腺。但孕妇术后24小时必须开始服用甲状腺素。对于这些女性，使用这些激素不会对胎儿有任何影响。