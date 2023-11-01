甲状腺疾病可以在孕前已存在，也可以在孕期出现。妊娠不会影响甲状腺疾病的症状。胎儿是否受影响取决于甲状腺疾病类型以及用以治疗的药物。总的来说，下列是危险因素：
孕妇甲状腺功能减退最常见的原因是：
假如女性有或曾经患有甲状腺疾病，她和胎儿在孕期及产后需要接受密切监测。医生通常检查她们的症状变化并检测血中的甲状腺素水平。
Graves 病
对于 Graves 病（一种自身免疫性疾病），异常抗体刺激甲状腺生成过多的甲状腺激素。这些抗体可以通过胎盘并刺激胎儿的甲状腺。因此胎儿可能出现胎心加快及未能如预期的那样生长。胎儿的甲状腺可增大形成甲状腺肿。罕见情况下，甲状腺肿可以大到使胎儿吞咽困难，导致过多的液体（羊水）在胎儿周围的胎膜内蓄积（羊水过多），或导致提前生产。
患Graves病的孕妇在孕期通常口服最低剂量的丙硫氧嘧啶。丙硫氧嘧啶可以通过胎盘，所以需要常规做甲状腺触诊及甲状腺激素测定。该药物可能会减缓甲状腺的活性和阻止胎儿产生足够的甲状腺激素。也可能会导致胎儿形成甲状腺肿。合成甲状腺素通常也用来治疗这一疾病，在孕期不与丙硫氧嘧啶共同使用。这些激素可能掩盖丙硫氧嘧啶过量导致的问题，并可能在胎儿中导致甲减。甲硫咪唑可以用来代替甲硫氧嘧啶。
通常在孕晚期，Graves 病会缓解，因此药物可以减量或者停用。
放射性碘通常被用来诊断和治疗Graves病，但它会损伤胎儿甲状腺，因此在孕妇不使用。
如果发生甲状腺风暴（突发的甲状腺功能严重亢进）或者症状加重，可以给予 β-受体阻滞剂（通常用于控制高血压）。
如果必要的话，可以在妊娠中期切除甲状腺。但孕妇术后24小时必须开始服用甲状腺素。对于这些女性，使用这些激素不会对胎儿有任何影响。
甲状腺功能减退症
甲减有时会导致月经停止。但是，轻度或中度甲低女性通常月经周期正常，且可以怀孕。在妊娠期间，女性可以继续按平时剂量服用合成甲状腺激素甲状腺素 (T4)。随着妊娠进展，可能需要调整剂量。
如果在怀孕期间首次诊断出甲状腺功能减退，则用甲状腺素治疗。
桥本甲状腺炎
桥本氏甲状腺炎是由自身免疫反应——即免疫系统功能紊乱并攻击自身组织——引起的甲状腺慢性炎症。由于孕期免疫系统受抑制，所以这一疾病可能缓解。但是，孕期患者有时会出现甲亢或者甲减因而需要治疗。
亚急性甲状腺炎
亚急性甲状腺炎（甲状腺突发炎症）在孕期常见。甲状腺增大、出现甲状腺肿并触痛。甲状腺肿通常发生于呼吸道感染时或其后。可能会出现甲亢并导致相关症状，但是暂时的。
亚急性甲状腺炎通常不需要治疗。
分娩后甲状腺疾病
在分娩后的头 6 个月，甲状腺可能变得功能低下（甲状腺功能减退）或功能亢进（甲状腺功能亢进）。
分娩后甲状腺疾病在以下女性中更常见：
有甲状腺肿
有近亲患有自身免疫反应导致的甲亢或甲减
桥本甲状腺炎
1 型糖尿病
如果女性有上述任何风险因素，医生会在妊娠早期和分娩后测量甲状腺激素水平。分娩后产生的甲状腺疾病通常是暂时的，但可能需要治疗。
在分娩后的头几周内可能会突然发生一种伴有一过性甲状腺功能亢进的疾病，称为无痛性甲状腺炎。它可能是由自身免疫反应引起的。这种疾病可以持续存在、周期性复发或者逐步恶化。