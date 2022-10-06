梅毒是由梅毒密螺旋体引起的感染。它对出生前被感染的婴儿造成严重的问题。

梅毒是由细菌引起的。

妊娠期间可能会出现严重的并发症。

新生儿可能没有症状或可能出现严重症状和并发症。

诊断通常基于新生儿和母亲的血液检查。

青霉素用于治疗感染

（另见新生儿感染概述和成人梅毒。）

梅毒通过性接触传播。但是，如果孕妇被感染，如果引起梅毒的细菌穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），则胎儿可以在分娩前被感染。当婴儿出生时患有梅毒时，这种感染称为先天性梅毒。

近几年来，美国的先天性梅毒感染已变得越来越常见。自 2010 年以来，病例数增加了 500% 以上。2020 年报告了超过 2,000 例病例，包括至少 149 例死产和婴儿死亡。先天性梅毒也开始出现在美国更广泛的地区。该病在某些种族和族裔少数群体的婴儿中更常见，尤其是美国印第安人或阿拉斯加土著群体中。这些群体受到更多影响的原因尚不清楚，但可能涉及获得高质量医疗保健的机会普遍较少，以及公共卫生活动减少，包括公共卫生护士和外勤医护人员对感染者进行随访以及观察是否接受治疗的活动减少。

新生儿梅毒的症状 可能会发生死产、早产或新生儿死亡。 新生儿可能没有梅毒症状，一些被感染的新生儿终生都不会出现任何问题。对于有症状的新生儿，先天性梅毒的表现分为早期或晚期。 早期先天性梅毒在出生后头三个月开始。手掌和脚底可能会出现大水疱或扁平古铜色皮疹。鼻子和嘴周围以及尿布区域可能会出现隆起肿块。新生儿的生长可能会受到影响。他们的嘴周围可能有裂痕，或者可能从鼻子流出粘液、脓液或血液。通常，他们的淋巴结、肝和脾肿大。很少发生眼睛或大脑发炎、癫痫发作、脑膜炎或智力障碍。在出生后头 8 个月内，骨骼和软骨（尤其是长骨和肋骨）发炎可能使婴儿难以移动，并可能使骨骼发育不正常。 新生儿梅毒（皮疹） 隐藏详情 这张照片显示了患先天性梅毒的新生儿出现水疱疹。 © Springer Science+Business Media 晚期先天性梅毒在出生后 2 年开始。鼻子和嘴可能会形成疮，骨骼可能生长异常。眼睛问题可能导致失明和角膜（虹膜和瞳孔前方的透明层）疤痕。还会出现牙齿和面部骨骼发育的问题。任何年龄都可能发生耳聋。

新生儿梅毒的诊断 早期先天性梅毒：检查皮肤、胎盘和／或脐带中的物质；母亲和新生儿血液检查；并可能进行脊椎穿刺、其他血液检查以及骨骼 X 线检查

晚期先天性梅毒：母亲和孩子的血液检查 早期先天性梅毒 早期先天性梅毒的诊断通常基于孕妇的血液检查结果，该检查通常在妊娠初期进行，并经常在孕晚期和分娩时重复进行。如果孕妇患有梅毒，医生会怀疑她生下的新生儿也患有梅毒。为了确定感染孕妇所生的新生儿是否患有梅毒，医生会进行全面的体格检查，并寻找疮或皮疹。如果有疮或皮疹，医生会取样并在显微镜下检查以寻找细菌。他们还检测胎盘、脐带和新生儿血液中是否有梅毒。 有梅毒症状或血液检查呈阳性的婴儿和幼儿也应进行脊椎穿刺（腰椎穿刺），以检查感染是否累及大脑。医生还进行骨骼 X 线检查，以发现先天性梅毒特征性的骨骼变化。 晚期先天性梅毒 医生根据体格检查和母亲和孩子的血液检查结果怀疑晚期先天性梅毒。 医生检查孩子，并寻找由感染引起的特定问题。特定问题包括眼睛发炎、牙齿畸形和耳聋。出现这些特殊问题的儿童被证实患有晚期先天性梅毒。

新生儿梅毒的预防 如果孕妇生活在梅毒感染率高的社区或存在感染梅毒的风险因素（例如，HIV 感染或不安全的性行为），则应在妊娠早期进行梅毒常规检测，并在妊娠晚期和分娩时再次复查。在美国，大多数州要求在妊娠早期进行梅毒筛查，许多州要求妊娠后期也要筛查。 在 99% 的病例中，妊娠期间使用青霉素治疗可治愈母亲和胎儿。但是，在分娩前不到 4 周对母亲进行治疗可能无法消除胎儿感染。