新生儿结核病 (TB)

异烟肼

其他药物

患有活动性结核感染的新生儿可以联用抗生素治疗，包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙硫异烟胺、乙胺丁醇和（有时）其他药物。

皮肤试验阳性的新生儿或出生后暴露于活动性结核病的新生儿应被给予异烟肼预防感染进展。

在新生儿中，所有用于结核病的药物均需服用 6 个月或更长时间。

对结核病高风险的孕妇给予异烟肼并补充维生素 B6（吡哆醇）治疗 9 个月。某些在妊娠期间暴露于结核病的孕妇可能在孕早期后或分娩后才接受异烟肼和维生素 B6，这取决于她们患上活动性结核病的风险。

患有活动性结核感染的孕妇应接受异烟肼、乙胺丁醇和利福平联合治疗，至少 9 个月或更长时间。