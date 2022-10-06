新生儿结核病 (TB)

新生儿可以通过多种方式接触细菌。
症状包括发热、精力减退和呼吸困难。
诊断可能涉及胸部 X 线检查、血液检查、体液和组织样本检查和培养以及脊椎穿刺。
可能已接触活动性感染者的婴儿可以服用抗生素，即使他们没有生病。
受感染的新生儿和孕妇均应接受抗生素治疗。
当婴儿暴露于结核分枝杆菌时会被感染。婴儿有几种暴露方式：
出生前：如果细菌穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官）并感染胎儿，就会发生感染。
出生时：如果新生儿从产道吸入或摄入受感染液体，就会发生感染。
出生后：如果新生儿吸入家庭成员或育儿所人员咳嗽或打喷嚏喷出的被感染飞沫，就会发生感染。
患活动性肺部结核感染的母亲所生的孩子中，大约有 50% 会在出生后第一年发展为感染，除非使用预防性抗生素或称为卡介苗 (BCG) 的疫苗。肺部活动性结核感染的人会患病，并可将疾病传播给其他人。
新生儿结核病的症状
一些新生儿可能没有症状。
新生儿可能生病，可能发热、精力减退、呼吸困难或出现难以治疗的肺炎。他们的体重增加和身体生长可能会延迟（生长迟滞）。由于结核病通常会影响多个器官，因此新生儿的肝脏和脾脏也可能会肿大。
新生儿结核病的诊断
胸部 X 线检查
体液和组织样本的检查和培养
有时进行皮肤试验
有些新生儿需要检查，而有些则不需要。
需要检查的新生儿
任何有结核病症状的新生儿或患有活动性结核感染的母亲所生的新生儿均应接受以下检查：
胸部 X 线检查
体液和组织样本的检查和培养
脊椎穿剌
血液化验
有时进行结核病皮肤检查
胸部 X 线检查可能显示结核病征象。
从喉咙、胃、尿液和胎盘中获取体液和组织样本。在显微镜下检查这些样本以寻找结核菌，并用于在培养物中让细菌生长。
进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）以获得用于检测的脊髓液样本。
进行血液检测以确定新生儿是否还有其他感染，例如人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。
有时对新生儿进行结核病皮肤试验。在该试验中，仅在皮肤下注射少量的结核菌蛋白（结核菌素）。约 2 天后，检查注射部位，并测量肿胀和硬结范围。如果注射部位超过特定大小，则该试验被认为是阳性，表明新生儿已被结核菌感染。但是，即使新生儿被感染，有时试验也不会显示感染。在这种情况下，如果医生仍然担心，他们可能会做其他检查。
可能需要检查的新生儿
任何看似健康且母亲皮肤试验呈阳性但胸部 X 线检查无结核病征象且无活动性结核感染证据的新生儿均应由医生进行密切监测。他们的所有家庭成员都应接受评估。如果经过评估，医生确定新生儿没有受到活动性结核感染，则新生儿不需要治疗或检查。如果评估后，医生确定新生儿已暴露于活动性结核感染，则对新生儿进行上述检查。
新生儿结核病的预防
医生通常会将抗生素异烟肼给予暴露于活动性结核感染的婴儿，即使他们没有生病，因为这种药物有助于防止活动性感染。
在世界上医疗资源不足的地区，罹患结核病的风险较高，通常会给新生儿接种一种名为卡介苗 (BCG) 的疫苗，以帮助预防儿童期结核病。由于居住在医疗资源充足国家/地区的人感染风险较低，因此医生通常不建议接种 BCG 疫苗。
新生儿结核病的治疗
异烟肼
其他药物
患有活动性结核感染的新生儿可以联用抗生素治疗，包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙硫异烟胺、乙胺丁醇和（有时）其他药物。
皮肤试验阳性的新生儿或出生后暴露于活动性结核病的新生儿应被给予异烟肼预防感染进展。
在新生儿中，所有用于结核病的药物均需服用 6 个月或更长时间。
对结核病高风险的孕妇给予异烟肼并补充维生素 B6（吡哆醇）治疗 9 个月。某些在妊娠期间暴露于结核病的孕妇可能在孕早期后或分娩后才接受异烟肼和维生素 B6，这取决于她们患上活动性结核病的风险。
患有活动性结核感染的孕妇应接受异烟肼、乙胺丁醇和利福平联合治疗，至少 9 个月或更长时间。