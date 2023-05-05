儿童和青少年双相情感障碍

在双相情感障碍中，强烈的兴高采烈和兴奋（躁狂）期与抑郁和绝望期交替出现。在这些时期之间，情感可能是正常的。

儿童可能迅速由兴奋、快乐和活跃变为抑郁、孤僻和迟钝，或充满愤怒和暴力。

医生的诊断基于症状和心理测试的结果。

幼儿躁狂-抑郁症的诊断非常有争议。

治疗可能包括用于治疗躁狂症的情绪稳定药物、用于治疗抑郁症的抗抑郁药以及心理治疗。

儿童通常有相当快速的情绪转变，从高兴、活跃迅速转变到闷闷不乐和离群。这些转换极少提示任一种精神疾病。躁狂-抑郁症比这些正常的情绪转换严重得多，情绪持续的时间更长，通常数周或数月。

双相情感障碍在儿童中较为罕见。在过去，当幼儿（4 至 11 岁）每天多次强烈烦躁时，经常诊断双相情感障碍。现在认为，这类儿童患有破坏性情绪失调紊乱。

双相情感障碍通常在青春期中期或成年期早期时出现。青少年的双相情感障碍与成人的双相情感障碍相似。

病因不明，但是患此症的倾向是可以遗传的。其中可能涉及大脑的化学和解剖异常。在患儿中，应激事件可能会触发疾病。另外，某些其他疾病，例如甲状腺功能亢进或注意力缺陷/多动症 (ADHD) 也可能引起一些类似的症状或使病情加重。某些药物（如可卡因、安非他明、苯环利定和某些抗抑郁药）和环境中的毒素（如铅）可引起类似的症状或使病情加重。

研究还表明，使用大麻产品的青少年患某些精神疾病（如双相情感障碍和精神分裂症）的风险增加。遗传因素未能解释这种风险增加。令人担忧的是，最近大麻的合法化可能使青少年（及其父母）对使用这种药物有一种错误的安全感。

症状 在许多儿童中，双相情感障碍的首发症状是一次或多次抑郁发作。 主要症状是情绪高涨和不同程度的兴奋（强烈 [躁狂] 和不那么强烈 [轻躁狂]）与抑郁交替出现，后者可能发生频率更为频繁。儿童的情绪可能出现剧烈变化。 在躁狂发作时，睡眠被打乱，患儿可能变得富有攻击性。可能有非常积极的情绪，也可能极为易怒。可能会快速讲话。思维活跃。也可能会出现妄想。例如，儿童可能会感觉自己是伟大的天才，或者已经有重大发现。他们的判断力可能会受损，青少年可能会做出不负责任的行为，例如滥交或鲁莽驾驶。年幼儿童可能会有戏剧性情绪，但这些情绪往往仅持续几分钟。在学校的表现往往会恶化。 抑郁发作时，双相情感障碍患儿的表现类似于抑郁症患儿，感觉沮丧并对平时的活动失去兴趣。可能表现出思维和行动缓慢，睡眠时间比平时更长。绝望和内疚的感觉可能会压垮他们。 患双相情感障碍的儿童在发作间期显得正常，这与注意力缺陷／多动症患者持续过度活跃的表现不同。 症状通常逐渐开始出现。不过，在疾病出现前，儿童通常已经表现出喜怒无常，而且难以管理。

诊断 去看医生或行为健康专家

有时进行症状问卷调查

进行检查以查找症状的其他病因 医生对双相情感障碍的诊断基于儿童及其父母对典型发作的描述。医生试图确定是否有某种事情（例如重度压力）诱发发作。 务必要区分双相情感障碍与其他疾病。例如，双相情感障碍（躁狂发作）和注意力缺陷／多动症 (ADHD) 均会导致儿童极为活泼，但是医生通常可以区分不同疾病，因为大多数 ADHD 患儿不同于双相情感障碍患儿，并没有强烈的情绪变化。 医生确定正在进行药物治疗的患儿的症状是否有所缓解。医生也可能会检查可能缓解或导致症状的其他疾病的体征。例如，他们可能会进行血检，以检查是否出现甲状腺功能亢进。

治疗 第二代抗精神病药物

情绪稳定药物

有时需要抗抑郁药

心理治疗 在双相情感障碍中，躁狂和躁动发作可用第二代抗精神病药和稳定情绪的药物治疗。 第二代抗精神病药包括阿立哌唑、鲁拉西酮、奥氮平、喹硫平、利司培酮和齐拉西酮。

情绪稳定剂包括锂和某些抗惊厥药物（双丙戊酸钠、拉莫三嗪、卡马西平）。 抑郁发作的治疗包括 第二代抗精神病药加选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 [SSRI]

锂 抗抑郁药不单独使用，而是与抗精神病药或锂剂联合使用。 个人及家庭心理治疗能帮助孩子及他们的家庭应对此疾病可能造成的后果。心理治疗能帮助不易坚持药物治疗的青少年继续坚持进行药物治疗。如果青少年有轻度至中度症状，并遵循药物治疗方案，通常病情会好转。 你知道吗……