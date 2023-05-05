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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童和青少年恐惧症

作者：Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
已审核/已修订 5月 2023 | 修改的 9月 2023
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恐惧症的特点是至少一周发生一次恐惧发作。惊恐发作是短暂的（约 20 分钟）强烈恐惧发作，通常伴有身体症状，如呼吸加快、心跳加快、出汗、胸痛和恶心。

  • 当儿童有频繁的无端恐惧，足以引起严重损伤或痛苦时，会被诊断为恐惧症。

  • 恐惧症可通过药物联合行为疗法治疗。

（另见儿童和青少年焦虑障碍概述以及成人惊恐发作和恐惧症。）

恐惧症在青少年中较儿童多发。有时，儿童在年幼时会出现分离焦虑广泛性焦虑障碍，然后在进入青春期时会出现恐惧症。

在任何焦虑障碍中，都可能发生惊恐发作，通常是由于对该病的关注而引起。如当患分离焦虑症的儿童的父母离开时，会有恐惧发作。害怕被困在无法轻易逃脱的地方的孩子（广场恐怖症）坐在拥挤礼堂中某一排座位中间时，可能会惊恐发作。许多患有恐惧症的儿童也有广场恐惧症。

身体疾病，例如哮喘也可能引发惊恐发作，而惊恐发作则可能引发哮喘。

症状

在惊恐发作期间，孩子会感到极大的焦虑，这会导致身体症状。心脏快速跳动。儿童可能会大汗淋漓，并且感觉到呼吸急促。可能会觉得胸痛或感到头晕、恶心或麻木。也可能会觉得自己快要死去或即将发疯。事情可能对于他们而言并不真实。症状可能比成人更戏剧化（涉及尖叫、哭泣或换气过度）。

孩子可能会担心遭受其他袭击。恐惧发作和相关的忧虑会干扰人际关系和功课。

在恐惧症病例中，恐惧发作通常自行出现，没有特定的触发因素。但随着时间的推移，儿童开始回避导致发作的情况。回避会导致广场恐怖症，这会使孩子不愿去学校、逛商场或进行其他典型活动。

恐惧症通常会无故加重或减轻。症状可能会自动消失，然后数年之后再次出现。但通过治疗，大多数患有恐惧症的孩子会有所改善。

有时，如果不治疗恐惧症，青少年会辍学、逃避社会，并且隐居和自杀。

诊断

  • 去看医生或行为健康专家

  • 有时进行症状问卷调查

医生在患者儿童期诊断出恐惧症

  • 多次惊恐发作

  • 改变他们的行为以回避触发发作的情况

  • 担心将来可能的发作

  • 没有引起症状的疾病（在身体检查中排除了可能导致症状的身体疾病）

医生还检查其他精神障碍（例如强迫症社交焦虑障碍），这些可能是引起惊恐发作的原因。

治疗

  • 通常使用药物加行为疗法

通常，药物和行为疗法结合对治疗恐惧症有效。在一些儿童中，行为疗法开始前需要频繁使用药物来控制恐惧发作。

苯二氮卓类药物是最有效的药物，但是通常首选一种称为选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 的抗抑郁药，因为苯二氮卓类药物会引起嗜睡（镇静作用），可能会干扰学习和记忆，并可能导致依赖性。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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