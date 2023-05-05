儿童和青少年的强迫症 (OCD) 及相关疾病

强迫性障碍的症状特点是反复的、不情愿的侵入性疑虑、观念、影像或冲动（强迫观念）以及通过相应行为尝试减轻强迫观念所致焦虑的强烈欲望（强迫性冲动）。强迫观念和强迫性冲动会引起巨大的精神压力，并干扰患者的学习或人际关系。
强迫观念往往涉及担心或害怕受到伤害或所爱之人受到伤害（例如，患病、受到感染或死亡）。
强迫行为是过度、重复、有目的的行为，孩子认为他们必须这样做才能解决疑惑（例如，通过反复检查确保门已锁上），防止发生不良情况或减轻因强迫观念引起的焦虑感。
（另见儿童和青少年的焦虑障碍概述和成人的强迫症。）
平均而言，强迫症 (OCD) 始于 19 至 20 岁左右，但约 25% 的病例始于 14 岁之前。这种疾病通常在患儿成年后减轻。
强迫症包括以下几种相关疾病：
躯体变形障碍：在躯体异常障碍方面，儿童总是认为在外貌上有缺陷（如鼻子或耳朵的大小），或者明显地过分关注于一个很小的缺陷，如一个肉赘。
囤积症：儿童强烈需要保存物品，无论其价值如何，无法忍受与物品分开。
拔毛症（拔毛）
一些孩子，特别是男孩，也有抽动障碍。
认为基因和环境因素可导致 OCD。研究表明 OCD 的基因网络非常复杂，并参与身体的许多过程，包括大脑和神经系统、免疫系统和炎症反应系统的发育。
有证据表明，在少数突然（隔夜）起病的 OCD 患者中，可能涉及感染。如果涉及链球菌，则该疾病称为链球菌相关性儿童自身免疫性神经精神障碍 (PANDAS)。如果涉及其他感染（例如肺炎支原体感染），则该疾病称为儿童急性发作神经精神病综合征 (PANS)。研究人员继续研究感染与 OCD 之间的联系。
症状
通常，OCD 的症状逐渐发展，大多数儿童起初可掩盖症状。
患儿常过分担心或害怕自己被伤害，例如，感染致命疾病、或自己或他人受伤。他们被迫做一些事情来平衡或抵消自己的不安。例如，可能重复做以下事情：
检查以确保他们关掉闹钟或已锁门
洗手过度，导致双手粗糙、干裂
经常数数（如台阶）
反复从椅子上坐下站起
不断清洁和排列某些物体
在作业上做很多更正
咀嚼食物的次数固定
不接触某些物件
多次请求获得保证，有时甚至一天几百次
一些强迫观念和强迫性冲动存在逻辑联系。例如，那些渴望不生病的儿童可能会非常频繁地洗手。不过，还有一些是完全无关的。例如，儿童可能会反复数到 50 来防止祖父母或外祖父母心脏病发作。如果他们抗拒强迫性冲动或避免表现出来，就会变得极度不安和担忧。
多数患儿了解自己的强迫观念或行为是不正常的，常感到尴尬，并会隐藏自己的行为。但是，一些孩子坚信他们的强迫观念和行为是有效的。
几年后，约 5% 的孩子的 OCD 好转，而成年早期，这一比例约为 40%。在其他儿童中，这种疾病往往是慢性的，但如果继续治疗，大多数儿童可以表现正常。约有 5% 的儿童对治疗无反应，并仍然受严重损害。
诊断
治疗
认知行为治疗
有时使用药物
如果孩子有较强烈的治疗动力，则可能仅需要采取认知行为疗法（如有）。
如果需要，认知行为疗法联合一种称为选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 的抗抑郁药通常可以有效地治疗 OCD。这种组合可使大多数儿童能够进行正常的日常活动。如果 SSRI 无效，医生可能会开具另一种抗抑郁药氯米帕明。不过，可能有严重的副作用。如果这些选项不起作用，还有其他选项。
如果治疗无效，则可能需要在可进行强化行为疗法并可以管理药物的机构让儿童住院治疗。
如果涉及链球菌感染 (PANDAS) 或其他感染 (PANS)，通常使用抗生素。如果需要，还可以使用认知行为疗法和通常用于治疗 OCD 的药物。