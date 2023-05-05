儿童和青少年的强迫症 (OCD) 及相关疾病

强迫性障碍的症状特点是反复的、不情愿的侵入性疑虑、观念、影像或冲动（强迫观念）以及通过相应行为尝试减轻强迫观念所致焦虑的强烈欲望（强迫性冲动）。强迫观念和强迫性冲动会引起巨大的精神压力，并干扰患者的学习或人际关系。

强迫观念往往涉及担心或害怕受到伤害或所爱之人受到伤害（例如，患病、受到感染或死亡）。

强迫行为是过度、重复、有目的的行为，孩子认为他们必须这样做才能解决疑惑（例如，通过反复检查确保门已锁上），防止发生不良情况或减轻因强迫观念引起的焦虑感。

治疗通常采用行为疗法和药物治疗。

（另见儿童和青少年的焦虑障碍概述和成人的强迫症。）

平均而言，强迫症 (OCD) 始于 19 至 20 岁左右，但约 25% 的病例始于 14 岁之前。这种疾病通常在患儿成年后减轻。

强迫症包括以下几种相关疾病：

一些孩子，特别是男孩，也有抽动障碍。

认为基因和环境因素可导致 OCD。研究表明 OCD 的基因网络非常复杂，并参与身体的许多过程，包括大脑和神经系统、免疫系统和炎症反应系统的发育。

有证据表明，在少数突然（隔夜）起病的 OCD 患者中，可能涉及感染。如果涉及链球菌，则该疾病称为链球菌相关性儿童自身免疫性神经精神障碍 (PANDAS)。如果涉及其他感染（例如肺炎支原体感染），则该疾病称为儿童急性发作神经精神病综合征 (PANS)。研究人员继续研究感染与 OCD 之间的联系。

症状 通常，OCD 的症状逐渐发展，大多数儿童起初可掩盖症状。 患儿常过分担心或害怕自己被伤害，例如，感染致命疾病、或自己或他人受伤。他们被迫做一些事情来平衡或抵消自己的不安。例如，可能重复做以下事情： 检查以确保他们关掉闹钟或已锁门

洗手过度，导致双手粗糙、干裂

经常数数（如台阶）

反复从椅子上坐下站起

不断清洁和排列某些物体

在作业上做很多更正

咀嚼食物的次数固定

不接触某些物件

多次请求获得保证，有时甚至一天几百次 一些强迫观念和强迫性冲动存在逻辑联系。例如，那些渴望不生病的儿童可能会非常频繁地洗手。不过，还有一些是完全无关的。例如，儿童可能会反复数到 50 来防止祖父母或外祖父母心脏病发作。如果他们抗拒强迫性冲动或避免表现出来，就会变得极度不安和担忧。 多数患儿了解自己的强迫观念或行为是不正常的，常感到尴尬，并会隐藏自己的行为。但是，一些孩子坚信他们的强迫观念和行为是有效的。 几年后，约 5% 的孩子的 OCD 好转，而成年早期，这一比例约为 40%。在其他儿童中，这种疾病往往是慢性的，但如果继续治疗，大多数儿童可以表现正常。约有 5% 的儿童对治疗无反应，并仍然受严重损害。

诊断 去看医生或行为健康专家

有时进行症状问卷调查 医生根据症状来诊断 OCD。OCD 患儿可能需要在数次访视后才会足够信任医生，从而告知医生其强迫观念和强迫性冲动。 对于 OCD 的诊断，强迫观念和行为需造成极大困扰，并干扰孩子的功能能力。 如果医生怀疑可能涉及感染，则通常会咨询这些疾病的专家。 必须非常小心地区分 OCD 与其他疾病，如早发性精神病、自闭症谱系障碍和复杂性抽动障碍。