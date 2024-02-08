做检查以排除心绞痛

钡餐 X 光检查

测压术

由于食管痉挛所致胸痛与心绞痛（一种心脏相关症状）相似，医生会做检查以排除心绞痛。检查项目可能包括心电图 (ECG)、运动负荷试验或其他检查。

医生会做钡餐 X 光检查。在这项检查中，患者需在 X 光检查开始前喝下钡液。钡可使食管显影，从而更容易观察到异常。此项检查可显示钡液未能正常沿食管而下，并且食管壁的有些收缩不协调以致不能推动钡液前行。

使用测压术（一项在食管内置管以测定肌肉收缩压力的检查）测得的压力值能够最为灵敏、最为详尽地分析食管痉挛情况。