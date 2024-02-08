提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

食管痉挛

（螺旋状食管；远端食管痉挛）

作者：Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
已审核/已修订 2月 2024
浏览专业版

食管痉挛是指食管有节律的波动式肌肉收缩（蠕动）发生紊乱。

  • 这种疾病的病因不明。

  • 症状包括胸痛和吞咽困难。

  • 诊断依据是钡餐 X 光检查和测压术得出的结果。

  • 治疗方法包括使用钙通道阻滞剂和注射肉毒毒素，有时需手术。

食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。（也可参见食管概述。）

在食管痉挛中，推动食物通过食管的正常推进性收缩周期性地被不能推动食物通过食管的非推进性收缩或肌肉过度收缩所取代。

食道如何工作

吞咽时，食物从口腔到达喉，又叫咽部（1）。上食管括约肌开放（2）食物进入食管，食管肌肉的收缩称为蠕动，推动食物向下运动，然后食物通过下食管括约肌（3）并进入胃。然后，食物经过膈肌 (4) 和食管下括约肌 (5) 进入胃。

食管痉挛的确切病因尚不清楚，但怀疑与神经缺陷有关。

食管痉挛的症状

有时，食管痉挛不会引起任何症状。

如果的确引起了症状，整条食管发生肌肉痉挛的典型症状是感觉胸骨下的部位出现胸痛，与此同时，患者感到吞咽液体（尤其是极热或极冷的液体）或固体食物时有困难（吞咽困难）。

食管痉挛也可产生剧痛而不伴吞咽困难。这种疼痛常被描述为胸骨后挤压痛，可能在运动锻炼或劳累时出现，使医生很难将其与心绞痛（由心脏疾病引起的胸痛）鉴别开来。

食管痉挛的诊断

  • 做检查以排除心绞痛

  • 钡餐 X 光检查

  • 测压术

由于食管痉挛所致胸痛与心绞痛（一种心脏相关症状）相似，医生会做检查以排除心绞痛。检查项目可能包括心电图 (ECG)、运动负荷试验或其他检查。

医生会做钡餐 X 光检查。在这项检查中，患者需在 X 光检查开始前喝下钡液。钡可使食管显影，从而更容易观察到异常。此项检查可显示钡液未能正常沿食管而下，并且食管壁的有些收缩不协调以致不能推动钡液前行。

使用测压术（一项在食管内置管以测定肌肉收缩压力的检查）测得的压力值能够最为灵敏、最为详尽地分析食管痉挛情况。

食管痉挛的治疗

  • 钙通道阻滞剂

  • 注射肉毒杆菌毒素

  • 有时需要进行手术

通常，该病治疗困难。硝酸甘油、长效硝酸盐、抗胆碱能药如双环胺或钙通道阻滞剂（如硝苯地平）可通过舒张食管肌缓解症状。三环类抗抑郁药能够松弛肌肉，因此也可以给予。

其他药物（如硝酸甘油、长效硝酸盐类药物以及双环胺等具有抗胆碱能效应的药物）疗效欠佳。

在极少情况下，医生可能会尝试将肉毒毒素注射至食管、食管下括约肌或两个部位均注射。

一些患者的症状严重且难治。如果药物不起作用，有时外科医生可能会沿着整条食管切开肌肉层（肌切开术）。或者，消化科医生可在内镜下切开这层肌肉。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。