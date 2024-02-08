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食管痉挛是指食管有节律的波动式肌肉收缩（蠕动）发生紊乱。
这种疾病的病因不明。
症状包括胸痛和吞咽困难。
诊断依据是钡餐 X 光检查和测压术得出的结果。
治疗方法包括使用钙通道阻滞剂和注射肉毒毒素，有时需手术。
在食管痉挛中，推动食物通过食管的正常推进性收缩周期性地被不能推动食物通过食管的非推进性收缩或肌肉过度收缩所取代。
食道如何工作
吞咽时，食物从口腔到达喉，又叫咽部（1）。上食管括约肌开放（2）食物进入食管，食管肌肉的收缩称为蠕动，推动食物向下运动，然后食物通过下食管括约肌（3）并进入胃。然后，食物经过膈肌 (4) 和食管下括约肌 (5) 进入胃。
食管痉挛的确切病因尚不清楚，但怀疑与神经缺陷有关。
食管痉挛的症状
食管痉挛的诊断
食管痉挛的治疗
钙通道阻滞剂
注射肉毒杆菌毒素
有时需要进行手术
通常，该病治疗困难。硝酸甘油、长效硝酸盐、抗胆碱能药如双环胺或钙通道阻滞剂（如硝苯地平）可通过舒张食管肌缓解症状。三环类抗抑郁药能够松弛肌肉，因此也可以给予。
其他药物（如硝酸甘油、长效硝酸盐类药物以及双环胺等具有抗胆碱能效应的药物）疗效欠佳。
在极少情况下，医生可能会尝试将肉毒毒素注射至食管、食管下括约肌或两个部位均注射。
一些患者的症状严重且难治。如果药物不起作用，有时外科医生可能会沿着整条食管切开肌肉层（肌切开术）。或者，消化科医生可在内镜下切开这层肌肉。