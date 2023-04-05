食管静脉曲张是指食管内的静脉扩张，可导致大出血。
食管静脉曲张是由肝内和肝周的血管发生高血压（门静脉高压）而引起的。
食管静脉曲张通常不引起症状，但可自发出血。
出血可能非常严重，导致休克或甚至造成死亡。
医生使用内镜诊断和治疗食管静脉曲张。
静脉曲张也可形成于胃上部、靠近食管入口的部位。这些称为胃静脉曲张，它们可引起类似的症状。
食管静脉曲张的病因
食管静脉曲张的症状
在曲张静脉开始出血之前，食管静脉曲张患者通常无症状。然后，患者会呕出鲜红色血液，有时大量呕血。出血不会引起疼痛。
大量失血的患者可能会出现休克征象，包括感觉头重脚轻、虚弱和出汗。患者可能会心跳加快，血压可能较低。
食管静脉曲张的诊断
内镜检查
当已知患有慢性肝病（尤其是肝硬化）的患者开始呕血时，医生会疑诊出血性食管静脉曲张。然后，医生会经口置入一根柔性观察导管（内镜），以查看食管。如果医生观察到静脉曲张，则也会在内镜下进行止血治疗。
食管静脉曲张的治疗
静脉（静脉内）补液，有时输血
内镜下止血治疗
静脉注射奥曲肽
有时使用抗生素
有时进行门体分流术
静脉曲张出血患者通常需要静脉补液以弥补流失的血液。如果大量失血，则需要输血。
医生可在内镜下实施止血治疗。通常，医生会在曲张静脉周围施加束带，以使其闭合（内镜套扎术）。有时，医生会向曲张静脉注射可将其封闭的物质（硬化剂注射疗法）。同时，为了帮助止血，医生可能会静脉内给予奥曲肽或血管加压素。
如果实施这些治疗后仍然持续出血，医生可能会进行门体分流术。这种手术将门静脉或其某个分支连接至大循环的一条静脉，从而使正常情况下流入肝脏的大部分血液改道，以便绕过肝脏。这种旁路术（称为分流）可降低门静脉压力，便于控制出血。门静脉分流术有多种类型。有一种称为经颈静脉肝内门静脉分流术(TIPS)，是在X光引导下用针插入颈静脉，进入肝静脉。导管被用来创建一个通路（分流），该通路可将门静脉（或它的一个分支）直接与肝静脉中的一支相连。不太常用的做法是通过外科手术实施门体分流。
如果患者在等待接受分流术期间由于严重出血而危及生命，医生可能会将一根带有球囊的导管向下置入患者食管中。医生会给球囊充气以挤压（压迫）曲张静脉，从而控制出血。置入这种导管只是一种临时措施。可扩张的金属食管支架可用于压迫曲张静脉以控制出血。
肝硬化和出血患者有发生细菌感染的风险，通常给予抗生素。
即使治疗成功，食管静脉曲张也可能再次引起出血，尤其是当患者有活动性肝病时。医生可能给予 β-阻滞剂等药物以帮助控制门静脉高压，但如果患者在治疗后仍存在这类问题，则可能需要接受肝移植。