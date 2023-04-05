静脉（静脉内）补液，有时输血

内镜下止血治疗

静脉注射奥曲肽

有时使用抗生素

有时进行门体分流术

静脉曲张出血患者通常需要静脉补液以弥补流失的血液。如果大量失血，则需要输血。

医生可在内镜下实施止血治疗。通常，医生会在曲张静脉周围施加束带，以使其闭合（内镜套扎术）。有时，医生会向曲张静脉注射可将其封闭的物质（硬化剂注射疗法）。同时，为了帮助止血，医生可能会静脉内给予奥曲肽或血管加压素。

如果实施这些治疗后仍然持续出血，医生可能会进行门体分流术。这种手术将门静脉或其某个分支连接至大循环的一条静脉，从而使正常情况下流入肝脏的大部分血液改道，以便绕过肝脏。这种旁路术（称为分流）可降低门静脉压力，便于控制出血。门静脉分流术有多种类型。有一种称为经颈静脉肝内门静脉分流术(TIPS)，是在X光引导下用针插入颈静脉，进入肝静脉。导管被用来创建一个通路（分流），该通路可将门静脉（或它的一个分支）直接与肝静脉中的一支相连。不太常用的做法是通过外科手术实施门体分流。

如果患者在等待接受分流术期间由于严重出血而危及生命，医生可能会将一根带有球囊的导管向下置入患者食管中。医生会给球囊充气以挤压（压迫）曲张静脉，从而控制出血。置入这种导管只是一种临时措施。可扩张的金属食管支架可用于压迫曲张静脉以控制出血。

肝硬化和出血患者有发生细菌感染的风险，通常给予抗生素。

即使治疗成功，食管静脉曲张也可能再次引起出血，尤其是当患者有活动性肝病时。医生可能给予 β-阻滞剂等药物以帮助控制门静脉高压，但如果患者在治疗后仍存在这类问题，则可能需要接受肝移植。