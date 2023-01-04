门静脉高压是门静脉及其分支（从肠道收集血液运送至肝脏的大静脉）的压力异常增高。

在西方国家，肝硬化（造成肝脏结构变形并损害其功能的瘢痕形成）是门静脉高压最常见的病因。

门静脉高压可以引起腹部肿胀（腹水）、腹部不适、意识障碍及消化道出血。

医生需要根据症状、体检结果，有时需要借助超声检查、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI) 或肝活检明确诊断。

药物可以减轻门静脉压力，但是如果发生消化道出血，则需要立即急诊治疗。

治疗有时包括肝移植或创建一个管道，血液通过这一管道可绕过肝脏（门体分流术）。

（也请参见肝病概述。）

门静脉循环|The Portal Circulation 3D 模型

门静脉收集整个肠道以及脾脏、胰腺和胆囊的血流，并将这些血液输送到肝脏。进入肝脏后，门静脉分成左右两条分支，进而再分成遍及肝脏的细小血管，血流离开肝脏时，通过肝静脉回流到全身血液循环。

肝脏和胆囊的视图

有两种因素可使门静脉血管的压力增高：

流经门静脉血管的血流量增加

血流经过肝脏的阻力增加

在西方国家，最常见引起门静脉高压的原因是在肝硬化的肝脏中，广泛的瘢痕形成所导致的流经肝脏的血流阻力增加。肝硬化最常见的病因是

门静脉高压可导致形成绕过肝脏的新静脉（称为侧支血管），它们与将血液从肝脏运输到体循环的门脉血管直接相连。由于这一旁路，本可正常地由肝脏从血液清除的物质（如毒素）可进入体循环。侧支血管出现在某些特定部位，最主要的部位是在食管下段及胃的上段，在这里，血管扩张并完全扭曲旋转——即出现食管（食管静脉曲张）或胃的静脉曲张（胃静脉曲张）。这些扩张的血管很脆弱，容易出血，有时造成严重后果，偶尔甚至会致命。另一些血管可出现在脐周围和直肠。

门静脉高压常导致脾脏增大，因为门静脉高压干扰脾脏的血流进入门静脉。当脾增大时，白细胞的数目（计数）可降低（增加感染的危险），且血小板的数目（计数）可降低（增加出血的风险）。

门静脉高压会造成富含蛋白的液体（腹水）从肝脏和肠道表面漏出到腹腔里并在其中积聚。这称之为腹水。

门静脉高压的症状 门静脉高压本身不会引起症状，但是它引发的后果可引起症状。如果有大量腹水的集聚（称为腹腔积液），患者腹部增大（膨胀），有时表现为腹部明显胀大，到达一定程度时，会引起严重的腹部膨出及腹壁紧绷。这种腹胀是无痛的。肿大的脾脏，会引起左上腹部隐痛不适。 食管和胃的静脉曲张很容易出血，且有时会大量出血。患者可能呕血或吐咖啡渣样深色物质。大便可呈黑色和柏油样。直肠静脉曲张出血较为少见。此时，大便可带鲜红色血。这些静脉出血可能导致死亡。 在腹部皮肤或直肠周围可见侧支血管。 当那些应该由肝脏代谢去除的物质进入体循环并到达大脑后，它们会引起精神错乱或者昏睡（肝性脑病）。由于大多数有门静脉高压的病人同时伴有严重的肝功能失常，他们可能会有肝衰竭症状，如出血倾向。

门静脉高压的诊断 医师的评估

有时会进行血液测试和心理功能评估测试

影像学检查，如超声检查 医生通常可以根据症状和体检结果来确定门静脉高压。检查患者腹部时，医生可触诊到脾脏肿大。通过观察腹部有无肿胀及敲击腹部（叩诊）时有无沉闷音，医生可检查有无腹水。 根据症状（如意识错乱）医生可怀疑肝性脑病，但可能需进行血液检查及精神功能评估测试。 腹部超声也可用于检测门静脉及附近血管的血流，以及检测腹腔积液。超声、磁共振成像 (MRI) 或者计算机断层扫描 (CT) 可以用来寻找和检查侧支血管（参见肝脏及胆囊影像学检查）。 在极少数情况下，我们也可以通过颈部的小切口插入导管，通过血管，进入肝脏或者脾脏，在门静脉内直接测量其压力（门静脉测压）。