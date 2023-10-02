肛门癌的危险因素包括某些性传播感染。
典型症状包括便血、疼痛和时而出现的肛门瘙痒。
确诊前，需进行指检、乙状结肠镜或结肠镜检查以及活检。
治疗包括手术或化疗加放疗或放疗加手术。
肛门癌原发于紧靠肛周的皮肤细胞或者肛门与直肠（肛管）之间的移行带细胞。不同于直肠和大肠癌的是，直肠大肠肿瘤类型几乎都是腺癌，而肛门癌几乎都是鳞癌。
在美国，每年约有 9,760 人患肛门癌，约 1,870 人因此死亡。肛门癌在女性中更为常见。
肛门癌的危险因素包括以下几点：
人类乳头瘤病毒 (HPV) 感染（生殖器疣）
接受性肛交
慢性瘘
肛门皮肤放射治疗
性病性淋巴肉芽肿感染
吸烟
肛门癌的症状
肛门癌患者常出现大便时出血、疼痛和有时感肛周瘙痒。有25%的肛门癌患者无症状，只在常规检查时被发现。在这种情况下，癌症只在常规检查时被发现。
肛门癌的诊断
医师的评估
乙状结肠镜或结肠镜检查
活检
诊断肛门癌，医师首先需检査肛周皮肤有何异常。医师戴手套探察肛门和低位直肠，检查任何与周围不同的异常部分，同时可从异常区域取少量组织用于显微镜检（活检）。可使用软式乙状结肠镜（末端有摄像头的一根短观察导管）评估肛门和直肠。为了辅助检查，可将肛门镜（配有光源的一根小硬管）插入肛门几英寸。
然后，医生从异常区域取少量组织样本进行显微镜下检查（称为活检）。
一旦诊断出肛门癌，需要进行其他影像学检查，如计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，以确定癌症是否已扩散（转移）。
如果患者出血，医生可能会做结肠镜检查，明确有无共存结肠癌。在结肠镜检查期间，医生会检查整条大肠。即使患者存在可导致出血的明显痔疮（直肠和肛门壁内的静脉扭曲），也可接受结肠镜检查。
肛门癌的治疗
化疗和放疗的组合（称为放化疗）
有时需要进行手术
肛门癌的治疗和预后取决于癌症的程度。
通常先进行放化疗。放化疗完成后，肿瘤持续缩小长达 6 个月。
如果实施放化疗后肿瘤未消退或消退后又复发，则需手术治疗。手术时，医生必须小心操作，避免损害肛门括约肌（保持肛门闭合的肌肉环）的功能。如果括约肌不能正常工作，可能导致排便失控（大便失禁）。