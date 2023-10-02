肛门癌的危险因素包括某些性传播感染。

典型症状包括便血、疼痛和时而出现的肛门瘙痒。

确诊前，需进行指检、乙状结肠镜或结肠镜检查以及活检。

治疗包括手术或化疗加放疗或放疗加手术。

肛门癌原发于紧靠肛周的皮肤细胞或者肛门与直肠（肛管）之间的移行带细胞。不同于直肠和大肠癌的是，直肠大肠肿瘤类型几乎都是腺癌，而肛门癌几乎都是鳞癌。

在美国，每年约有 9,760 人患肛门癌，约 1,870 人因此死亡。肛门癌在女性中更为常见。

肛门癌的危险因素包括以下几点：

肛门癌的症状 肛门癌患者常出现大便时出血、疼痛和有时感肛周瘙痒。有25%的肛门癌患者无症状，只在常规检查时被发现。在这种情况下，癌症只在常规检查时被发现。

肛门癌的诊断 医师的评估

乙状结肠镜或结肠镜检查

活检 诊断肛门癌，医师首先需检査肛周皮肤有何异常。医师戴手套探察肛门和低位直肠，检查任何与周围不同的异常部分，同时可从异常区域取少量组织用于显微镜检（活检）。可使用软式乙状结肠镜（末端有摄像头的一根短观察导管）评估肛门和直肠。为了辅助检查，可将肛门镜（配有光源的一根小硬管）插入肛门几英寸。 然后，医生从异常区域取少量组织样本进行显微镜下检查（称为活检）。 一旦诊断出肛门癌，需要进行其他影像学检查，如计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，以确定癌症是否已扩散（转移）。 如果患者出血，医生可能会做结肠镜检查，明确有无共存结肠癌。在结肠镜检查期间，医生会检查整条大肠。即使患者存在可导致出血的明显痔疮（直肠和肛门壁内的静脉扭曲），也可接受结肠镜检查。