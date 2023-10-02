常见症状是血便，但有时肿瘤会致肠道梗阻，引起腹部绞痛或呕吐。
诊断依据是各种肠道可视检查的结果，包括灌肠、内镜检查及钡剂 X 光检查。
治疗的最好方法是手术。
小肠肿瘤在美国很少见，每年约 12,070 人患病，约 2,070 人因此死亡。
小肠癌的最常见类型是腺癌。腺癌由小肠壁的腺细胞发展而来。小肠克罗恩病患者更易患腺癌。
小肠癌的罕见类型
胃肠道神经内分泌肿瘤（也称为类癌瘤）可在小肠黏膜的腺细胞中形成。胃肠道神经内分泌肿瘤常常分泌激素，从而导致腹泻和皮肤泛红。
一些胃肠道神经内分泌肿瘤可以手术切除。已扩散的肿瘤可以用药物控制，例如奥曲肽或依维莫司，或是涉及静脉使用放射性生长抑素类似物的治疗（这称为肽受体放射性配体疗法，即 PRRT）。
淋巴瘤（淋巴系统癌症）可发生在小肠中段（空肠）或下段（回肠）。淋巴瘤可使得部分肠管变得僵硬或者延长。这种癌症在未经治疗的乳糜泻患者中更常见。治疗取决于淋巴瘤的类型，可能包括化疗和放疗，以帮助控制症状，有时可延长生存期。
平滑肌肉瘤（平滑肌细胞癌症）发生于小肠壁内。手术切除后行化疗可稍延长患者的生存时间。
卡波西肉瘤是一种可累及内脏的皮肤癌，有时发生于人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染所致艾滋病的患者中。卡波西肉瘤可发生在消化道的任何部位，但多发于胃、小肠或结肠内。这种癌症通常不会引起消化道症状，但可能会发生出血、腹泻和肠套叠（肠道的一段套入另一段中，很像望远镜套筒）。卡波西肉瘤的治疗取决于癌症的位置，但治疗方法可包括手术、化疗和放疗。
小肠癌的症状
小肠癌的诊断
灌肠
内镜检查
视频胶囊内镜检查
医生通常进行灌肠。在该手术中，通过鼻腔中的导管灌入钡液，当钡穿过消化道时，行X线检查。有时，该检查借助计算机断层扫描 (CT) 完成、而非普通 X 光检查，这样患者只需喝下钡液，无需经鼻插管。
在做内窥镜检查时，医生可经口插入内镜（一根柔性观察导管），向下进入十二指肠和部分空肠（小肠的上段和中段），以定位肿瘤并进行活检（切取一份组织样本在显微镜下检查）。医师通过肠镜(过去被用于观察低位消化道的内镜)由肛门进入、经过全结肠至回肠，有时可发现回肠肿瘤。
吞咽一粒由电池供电并含有一个或两个小摄像头的无线胶囊（视频胶囊内镜检查）之后，也可拍摄小肠肿瘤的图像。
有时，需要手术探查来确定小肠中的肿瘤。
小肠癌的治疗
手术切除
小肠大多数类型癌性肿瘤的最佳治疗方法是手术切除。
如果医生能在内镜下看到肿瘤，则也可通过施加电流（电烙术）、加热（热消融）或发射高能光束（激光光疗）的方法将其切除。
术后化疗和放疗不延长生存时间。