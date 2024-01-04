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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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卡波西肉瘤

（卡波西肉瘤；多发性特发性出血性肉瘤）

作者：Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
已审核/已修订 1月 2024
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卡波西肉瘤是一种使皮肤出现多发性扁平粉红色、红色或紫色斑片或肿块的皮肤癌。它是人疱疹病毒 8 型感染引起的。

  • 足趾，小腿，或全身任何部位可能出现一个或数个斑点，可扩散至包括内脏的身体其他部位。

  • 尽管本病一般可通过肉眼判断，但医师常进行组织活检。

  • 斑点可采用切除或放疗治疗，但如果肿瘤具有侵袭性，则应采用化疗或α-干扰素治疗。

有很多类型的人疱疹病毒。其中，8 型会引起卡波西肉瘤，尤其是免疫系统减弱的人。

卡波西肉瘤分为 5 种类型。这些类型出现在多个不同人群中，并且每个群体的表现各不相同。分别出现在以下群体中：

  • 典型卡波西肉瘤：这种类型见于老年男性，通常是地中海、东欧或德系犹太血统的老年人。

  • 地方型卡波西肉瘤：地方型是指这种癌症在某个地方有规律地出现。它可见于非洲某些地区的儿童和青壮年。

  • 医源性卡波西肉瘤：这种类型见于因在器官移植后给予抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）而导致免疫系统减弱的人。

  • 艾滋病相关的卡波西肉瘤（流行性卡波西肉瘤）：这种类型影响艾滋病患者。

  • 非流行性：这种类型已越来越被人们所认识，并发生在 HIV 阴性和与男性发生性关系的男性中。

卡波西肉瘤的症状

卡波西肉瘤通常表现为皮肤上出现紫色、粉色、棕色或红色斑点或肿块。这种癌症可能会长到数英寸或更大，呈蓝紫到黑色，扁平或微凸。可能出现肿胀。有时，这种癌症可长到软组织内较深部位，进而侵犯骨骼。

粘膜表面（如口腔）的癌症呈蓝色到紫色。在消化道，这种癌症有时会导致出血过多，但通常不会引发症状。

典型卡波西肉瘤

60 岁以上的男性患者的腿部可能会出现多个额外斑点，但癌症很少转移到身体其他部位，并且几乎从不会致命。

在 4 种其他类型的卡波西肉瘤中，癌症可能更具侵袭性。斑块的表现与老年人群相似，但常多发并可出现在身体的其他任何部位。

典型卡波西肉瘤
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典型卡波西肉瘤可引起少量紫色、粉色、棕色或红色斑点，这些斑点有时会融合成蓝紫色至黑色斑块，如下所示。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

艾滋病相关的卡波西肉瘤

这些斑块可以在几个月内扩散至身体其他部位，包括口腔，可引起进食疼痛。

这些斑点还可能见于淋巴结和内部器官，尤其是消化道，可引起内出血，导致大便带血。有时，卡波西肉瘤是艾滋病的首发症状。

艾滋病相关的卡波西肉瘤
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艾滋病相关的卡波西肉瘤是一种发生于 HIV 感染者的侵袭性癌症。它可发生于皮肤、口腔（如此处所示的上牙龈）、消化道和淋巴结。肿瘤引起蓝色或紫色斑点、斑块或肿块。
图片由 Sol Silverman, Jr. 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

你知道吗……

  • 在美国，大部分卡波西肉瘤都发生于艾滋病患者当中。

医源性卡波西肉瘤（免疫抑制性卡波西肉瘤）

这类卡波西肉瘤通常在器官移植治疗数年之后出现。可能很严重，斑点可能迅速出现。

地方型卡波西肉瘤

在儿童中，地方型通常累及淋巴结。儿童可能有也可能没有皮肤斑点。这种病通常发病迅速，病情严重且可致命。

在成人中，地方型往往会导致皮肤上出现生长缓慢的斑点和斑片，类似于经典型。这种癌症极少扩散到其他身体部位，不大可能会致命。

非流行性卡波西肉瘤

根据近来对这类卡波西肉瘤的描述，其通常表现为类似于经典卡波西肉瘤的个别斑点，但特别发生于 HIV 阴性男性以及与男性发生性行为的男性中。这种类型的严重程度仍在研究中。

卡波西肉瘤的诊断

  • 钻取活检

在诊断流程中，医生会进行钻取活检，即取一小块皮肤在显微镜下检查，通常是为了确认卡波西肉瘤的诊断。

对于有艾滋病或免疫抑制的人，医生会进行其他检查来确定癌症是否已经扩散。医生通常会做胸部和腹部计算机断层扫描 (CT)，并根据患者的症状进行其他检查。

钻取活检
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为了取出一小块皮肤在显微镜下检查，医生可能会使用圆形切割器械。这项操作称为钻取活检。

卡波西肉瘤的治疗

  • 对于有一个或两个斑点的患者，采取各种去除方法

  • 对于有许多斑点、很多受累部位或受累淋巴结的患者，给予放疗和化疗

  • 对于艾滋病相关类型，则使用抗逆转录病毒药物和去除方法或抗逆转录病毒药物和化疗

治疗因肉瘤类型而异。

典型卡波西肉瘤

对于只有一个或两个斑点且患有生长缓慢的典型卡波西肉瘤的老年男性，可采用极低温（冷冻手术）或电流（电凝法）手术去除肿瘤。使用咪喹莫特乳膏、阿利维 A 酸凝胶或向斑点内注射长春新碱或干扰素 α 也可去除斑点。对于仅有极少数斑点的无症状患者可不进行治疗，有扩散的情况除外。

对于有许多斑点、许多受累部位或受累淋巴结的患者，给予放疗化疗。卡波西肉瘤常复发，难以治愈。

对于侵袭性较强且累及内脏但免疫系统正常的患者，干扰素 α 通常有效，或者（更常见的是）通过静脉给予化疗药物

医源性卡波西肉瘤

接受免疫抑制药物治疗的卡波西肉瘤患者，当停用免疫抑制药物后，肿瘤有时可消失。但如因患者的基础疾病必须继续用这些药物，将减少剂量。如果免疫抑制剂的剂量不能减少，应采用手术、化疗和放疗。患者也可使用一种名为西罗莫司的免疫抑制剂。在免疫系统健康的人群中，这些治疗方法的成功几率较小。

艾滋病相关的卡波西肉瘤

在艾滋病患者中，化疗和放射治疗一直不太成功。但使用抗逆转录病毒治疗 (ART) 的强化治疗有帮助。有些艾滋病相关类型的患者只需要 ART 和上述去除方法。患有艾滋病相关类型的其他患者除了 ART 外，可能还需要静脉注射化疗药物（如多柔比星或紫杉醇）或其他药物（如长春碱或泊马度胺）。一般来说，治疗卡波西肉瘤并不能延长艾滋病患者的生命。

地方型卡波西肉瘤

地方性卡波西肉瘤的治疗较为困难。医生通常确保患者感觉舒适，没有疼痛，其症状完全得到治疗。

非流行性卡波西肉瘤

患有这类肉瘤患者中出现的斑点的治疗方法与经典卡波西肉瘤一样。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国癌症协会：卡波西肉瘤：有关卡波西肉瘤的信息，包括检测、预防、治疗选择和其他资源

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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