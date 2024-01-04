卡波西肉瘤是一种使皮肤出现多发性扁平粉红色、红色或紫色斑片或肿块的皮肤癌。它是人疱疹病毒 8 型感染引起的。
足趾，小腿，或全身任何部位可能出现一个或数个斑点，可扩散至包括内脏的身体其他部位。
尽管本病一般可通过肉眼判断，但医师常进行组织活检。
斑点可采用切除或放疗治疗，但如果肿瘤具有侵袭性，则应采用化疗或α-干扰素治疗。
有很多类型的人疱疹病毒。其中，8 型会引起卡波西肉瘤，尤其是免疫系统减弱的人。
卡波西肉瘤分为 5 种类型。这些类型出现在多个不同人群中，并且每个群体的表现各不相同。分别出现在以下群体中：
典型卡波西肉瘤：这种类型见于老年男性，通常是地中海、东欧或德系犹太血统的老年人。
地方型卡波西肉瘤：地方型是指这种癌症在某个地方有规律地出现。它可见于非洲某些地区的儿童和青壮年。
医源性卡波西肉瘤：这种类型见于因在器官移植后给予抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）而导致免疫系统减弱的人。
艾滋病相关的卡波西肉瘤（流行性卡波西肉瘤）：这种类型影响艾滋病患者。
非流行性：这种类型已越来越被人们所认识，并发生在 HIV 阴性和与男性发生性关系的男性中。
卡波西肉瘤的症状
卡波西肉瘤通常表现为皮肤上出现紫色、粉色、棕色或红色斑点或肿块。这种癌症可能会长到数英寸或更大，呈蓝紫到黑色，扁平或微凸。可能出现肿胀。有时，这种癌症可长到软组织内较深部位，进而侵犯骨骼。
粘膜表面（如口腔）的癌症呈蓝色到紫色。在消化道，这种癌症有时会导致出血过多，但通常不会引发症状。
典型卡波西肉瘤
60 岁以上的男性患者的腿部可能会出现多个额外斑点，但癌症很少转移到身体其他部位，并且几乎从不会致命。
在 4 种其他类型的卡波西肉瘤中，癌症可能更具侵袭性。斑块的表现与老年人群相似，但常多发并可出现在身体的其他任何部位。
艾滋病相关的卡波西肉瘤
这些斑块可以在几个月内扩散至身体其他部位，包括口腔，可引起进食疼痛。
这些斑点还可能见于淋巴结和内部器官，尤其是消化道，可引起内出血，导致大便带血。有时，卡波西肉瘤是艾滋病的首发症状。
你知道吗……
医源性卡波西肉瘤（免疫抑制性卡波西肉瘤）
这类卡波西肉瘤通常在器官移植治疗数年之后出现。可能很严重，斑点可能迅速出现。
地方型卡波西肉瘤
在儿童中，地方型通常累及淋巴结。儿童可能有也可能没有皮肤斑点。这种病通常发病迅速，病情严重且可致命。
在成人中，地方型往往会导致皮肤上出现生长缓慢的斑点和斑片，类似于经典型。这种癌症极少扩散到其他身体部位，不大可能会致命。
非流行性卡波西肉瘤
根据近来对这类卡波西肉瘤的描述，其通常表现为类似于经典卡波西肉瘤的个别斑点，但特别发生于 HIV 阴性男性以及与男性发生性行为的男性中。这种类型的严重程度仍在研究中。
卡波西肉瘤的诊断
钻取活检
在诊断流程中，医生会进行钻取活检，即取一小块皮肤在显微镜下检查，通常是为了确认卡波西肉瘤的诊断。
对于有艾滋病或免疫抑制的人，医生会进行其他检查来确定癌症是否已经扩散。医生通常会做胸部和腹部计算机断层扫描 (CT)，并根据患者的症状进行其他检查。
卡波西肉瘤的治疗
对于有一个或两个斑点的患者，采取各种去除方法
对于有许多斑点、很多受累部位或受累淋巴结的患者，给予放疗和化疗
对于艾滋病相关类型，则使用抗逆转录病毒药物和去除方法或抗逆转录病毒药物和化疗
治疗因肉瘤类型而异。
典型卡波西肉瘤
医源性卡波西肉瘤
接受免疫抑制药物治疗的卡波西肉瘤患者，当停用免疫抑制药物后，肿瘤有时可消失。但如因患者的基础疾病必须继续用这些药物，将减少剂量。如果免疫抑制剂的剂量不能减少，应采用手术、化疗和放疗。患者也可使用一种名为西罗莫司的免疫抑制剂。在免疫系统健康的人群中，这些治疗方法的成功几率较小。
艾滋病相关的卡波西肉瘤
在艾滋病患者中，化疗和放射治疗一直不太成功。但使用抗逆转录病毒治疗 (ART) 的强化治疗有帮助。有些艾滋病相关类型的患者只需要 ART 和上述去除方法。患有艾滋病相关类型的其他患者除了 ART 外，可能还需要静脉注射化疗药物（如多柔比星或紫杉醇）或其他药物（如长春碱或泊马度胺）。一般来说，治疗卡波西肉瘤并不能延长艾滋病患者的生命。
地方型卡波西肉瘤
地方性卡波西肉瘤的治疗较为困难。医生通常确保患者感觉舒适，没有疼痛，其症状完全得到治疗。
非流行性卡波西肉瘤
患有这类肉瘤患者中出现的斑点的治疗方法与经典卡波西肉瘤一样。
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美国癌症协会：卡波西肉瘤：有关卡波西肉瘤的信息，包括检测、预防、治疗选择和其他资源