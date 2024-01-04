卡波西肉瘤是一种使皮肤出现多发性扁平粉红色、红色或紫色斑片或肿块的皮肤癌。它是人疱疹病毒 8 型感染引起的。

足趾，小腿，或全身任何部位可能出现一个或数个斑点，可扩散至包括内脏的身体其他部位。

尽管本病一般可通过肉眼判断，但医师常进行组织活检。

斑点可采用切除或放疗治疗，但如果肿瘤具有侵袭性，则应采用化疗或α-干扰素治疗。

有很多类型的人疱疹病毒。其中，8 型会引起卡波西肉瘤，尤其是免疫系统减弱的人。

卡波西肉瘤分为 5 种类型。这些类型出现在多个不同人群中，并且每个群体的表现各不相同。分别出现在以下群体中：

典型卡波西肉瘤：这种类型见于老年男性，通常是地中海、东欧或德系犹太血统的老年人。

地方型卡波西肉瘤：地方型是指这种癌症在某个地方有规律地出现。它可见于非洲某些地区的儿童和青壮年。

医源性卡波西肉瘤：这种类型见于因在器官移植后给予抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）而导致免疫系统减弱的人。

艾滋病相关的卡波西肉瘤（流行性卡波西肉瘤）：这种类型影响艾滋病患者。

非流行性：这种类型已越来越被人们所认识，并发生在 HIV 阴性和与男性发生性关系的男性中。

卡波西肉瘤的症状 卡波西肉瘤通常表现为皮肤上出现紫色、粉色、棕色或红色斑点或肿块。这种癌症可能会长到数英寸或更大，呈蓝紫到黑色，扁平或微凸。可能出现肿胀。有时，这种癌症可长到软组织内较深部位，进而侵犯骨骼。 粘膜表面（如口腔）的癌症呈蓝色到紫色。在消化道，这种癌症有时会导致出血过多，但通常不会引发症状。 典型卡波西肉瘤 60 岁以上的男性患者的腿部可能会出现多个额外斑点，但癌症很少转移到身体其他部位，并且几乎从不会致命。 在 4 种其他类型的卡波西肉瘤中，癌症可能更具侵袭性。斑块的表现与老年人群相似，但常多发并可出现在身体的其他任何部位。 典型卡波西肉瘤 隐藏详情 典型卡波西肉瘤可引起少量紫色、粉色、棕色或红色斑点，这些斑点有时会融合成蓝紫色至黑色斑块，如下所示。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 艾滋病相关的卡波西肉瘤 这些斑块可以在几个月内扩散至身体其他部位，包括口腔，可引起进食疼痛。 这些斑点还可能见于淋巴结和内部器官，尤其是消化道，可引起内出血，导致大便带血。有时，卡波西肉瘤是艾滋病的首发症状。 艾滋病相关的卡波西肉瘤 隐藏详情 艾滋病相关的卡波西肉瘤是一种发生于 HIV 感染者的侵袭性癌症。它可发生于皮肤、口腔（如此处所示的上牙龈）、消化道和淋巴结。肿瘤引起蓝色或紫色斑点、斑块或肿块。 图片由 Sol Silverman, Jr. 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 你知道吗…… 医源性卡波西肉瘤（免疫抑制性卡波西肉瘤） 这类卡波西肉瘤通常在器官移植治疗数年之后出现。可能很严重，斑点可能迅速出现。 地方型卡波西肉瘤 在儿童中，地方型通常累及淋巴结。儿童可能有也可能没有皮肤斑点。这种病通常发病迅速，病情严重且可致命。 在成人中，地方型往往会导致皮肤上出现生长缓慢的斑点和斑片，类似于经典型。这种癌症极少扩散到其他身体部位，不大可能会致命。 非流行性卡波西肉瘤 根据近来对这类卡波西肉瘤的描述，其通常表现为类似于经典卡波西肉瘤的个别斑点，但特别发生于 HIV 阴性男性以及与男性发生性行为的男性中。这种类型的严重程度仍在研究中。

卡波西肉瘤的诊断 钻取活检 在诊断流程中，医生会进行钻取活检，即取一小块皮肤在显微镜下检查，通常是为了确认卡波西肉瘤的诊断。 对于有艾滋病或免疫抑制的人，医生会进行其他检查来确定癌症是否已经扩散。医生通常会做胸部和腹部计算机断层扫描 (CT)，并根据患者的症状进行其他检查。 钻取活检 隐藏详情 为了取出一小块皮肤在显微镜下检查，医生可能会使用圆形切割器械。这项操作称为钻取活检。