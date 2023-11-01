肥胖症是一种以超重为特征的慢性、反复发作的复杂疾病。
肥胖症受多种因素的影响，包括遗传、激素、行为和环境。
增加活动量和减少热量摄入是治疗肥胖症的重要部分。
药物和减重（减肥）手术对于许多肥胖症患者长期成功治疗也很重要。
只需减重 5%～10% 就有助于减少许多体重相关问题，如糖尿病、高血压和高胆固醇水平。
（也可参见青少年肥胖症。）
超重和肥胖是通过体重指数（BMI）判定的。BMI 即体重（公斤）与身高（平方米）的比值：
超重定义为 BMI 25 至 29.9。
肥胖症的定义是 BMI 为 30 至 39.9。
重度肥胖症的定义是 BMI 达到 40 或更高。
对于亚裔和其他一些民族，正常和超重的 BMI 范围略低于上述标准范围。儿童和青少年的定义也不同。
BMI不能区分肌肉（非脂肪组织）和脂肪组织。因此，仅根据 BMI，有些人即使体内脂肪比例非常低，但仍可能被诊断为肥胖症。例如，有些人（如健身者）具有较高的 BMI，因为他们有大量的肌肉（这比脂肪重量更重），但他们却很少脂肪。这些人不被视为有肥胖症。
肥胖症在全世界越来越常见。在美国，肥胖症很常见，自 20 世纪 70 年代后期以来几乎翻了一番。2017 年至 2020 年间，成人的全国肥胖症发病率为 41.9%。在这个时间范围内，全国青年肥胖症发病率是 19.7%。此外，严重肥胖已变得更加普遍。
预防肥胖要比治疗肥胖更简单。一旦人们增加过多的体重，身体就会抵制减肥。例如，当人们节食或者减少热量的摄入时，身体就会通过增加食欲，并减少在休息时的热量消耗，来弥补减少的热量。
肥胖症的病因
肥胖由综合因素导致，包括缺乏体力活动的机会、高热量食物的供应量增加、以及存在容易导致肥胖的基因。但最终，摄入的热量长期高于人体需要量，便会导致肥胖症。多余的热量以脂肪的形式（脂肪组织）贮存在人体内。
人体需要的热量是因人而异的，取决于年龄、性别、活动量和个体的代谢率。人体在休息时（基础）的代谢率（即休息时人体消耗的热量）大多数取决于人体的肌肉组织（非脂肪组织）含量和人体总重量。人的肌肉组织越发达，其基础代谢率也就越高。
正常存在于肠道内的细菌（称为肠道菌群）发生变化可能会增加肥胖症风险。正常情况下，这些细菌对身体的有益作用之一是促进食物的消化。如果消化系统内细菌的数量和类型发生变化，身体处理食物的方式可能会改变。
一个人的居住地会影响生活方式的选择和行为。一些社区无法获得新鲜水果和蔬菜。这些社区的肥胖症发病率往往更高。能够进入安全的娱乐空间（公园和自行车道）有助于鼓励体育活动。乘坐公共交通工具，而不是开车，也会有所帮助，因为它减少了久坐，增加了行走量。
肥胖原是可以干扰正常发育和代谢的化合物，例如香烟烟雾、双酚 A、空气污染、阻燃剂、邻苯二甲酸酯、多氯联苯。早年暴露于肥胖原会增加肥胖症发病风险。
缺乏运动
在技术先进的国家，缺乏体力活动很常见，导致肥胖人数增加。发达的技术使人们锻炼的机会大大减少，特别是电梯、汽车和远程控制的应用。人们大多数时间都在坐着不动用电脑、看电视或玩电子游戏。同样，人们的工作也越来越多的由体力劳动变为在办公室或桌旁办公。与体力劳动的人相比，坐着工作的人消耗较少的热量并且需要摄入的热量也较少。如果不相应地减少热量摄入，人的体重就会增加。
饮食
能量密度高的食物，即在相对较小的数量（体积）中含有大量热量的食物，会促使体重增加。大多这些食物里富含更多的加工过的碳水化合物、更多的脂肪和较少的纤维素。脂肪是富含能量的。1 克脂肪含 9 卡路里热量，但是 1 克碳水化合物或蛋白质只含 4 卡路里热量。能量密度高的食物在技术先进的国家很常见。
方便食物，如在自动贩卖机和快餐店出售的高能量快餐，在一定程度上导致了肥胖人群的增加。高热量的饮料，如苏打水、果汁、咖啡和酒，都对肥胖的产生起很大的作用。例如，一瓶 12 盎司的苏打水或者是一瓶啤酒含 150 卡路里热量；一杯 12 盎司的咖啡（含奶制品和糖）或者是果汁冰沙可以含 500 或者更多卡路里。高果糖玉米糖浆（许多瓶装饮料中用于增甜）经常被单独列出，作为特别容易造成肥胖的因素。然而，最近的研究表明，高果糖玉米糖浆与所含糖分的热量相似的食物比较，在导致肥胖方面没有差异。
餐馆的大份量食物、大包装的食品和饮料使人们吃得过饱。此外，餐厅和包装食品的烹煮方式往往使热量更高。因此，人们可能在不知不觉中摄入更多的热量。
基因
肥胖往往发生于家庭成员中。超过 60% 的人的基因有助于决定体重指数 (BMI)。但家族倾向不仅仅是与遗传基因有关，也与环境因素有关，这两种因素的影响很难区分。基因会影响身体在休息和运动过程中消耗热量的速度。基因也可以影响食欲和摄入食物的量。与基因影响脂肪的累积数量相比，基因可能对脂肪的积累部位有更大的影响，尤其是腰部周围和腹部的脂肪。
大多数人的体重都是受多个基因的影响，其中每一个基因的作用都很小。只有一个基因异常时，很少导致肥胖。
在极少数情况下，以下的基因突变可导致肥胖：
黑皮素 4 受体基因：受体是细胞表面的结构，当某些物质（例如化学信使）与其结合时，它们会抑制细胞或在细胞中产生作用。黑皮素 4 受体广泛存在与大脑之内，帮助身体调节消耗的能量。它们有助于人体调节热量的消耗。该基因的突变可能导致 1～4% 的儿童肥胖。
Ob 基因：这 Ob 基因控制瘦素（leptin）的产生，瘦素是一种由脂肪细胞产生的激素。瘦素可以进入大脑并作用于下丘脑的感受器（脑内可帮助调节食欲的部位）。瘦素的作用是减少食物的摄取和增加热量（或能量）的消耗。 ob 基因的突变可以抑制瘦素的生成，并且导致极少数的儿童严重肥胖。在这些情况下，调控瘦素可以使体重降低到正常水平。
背景
某些性状会增加超重或肥胖的风险。它们包括：
某些种族和族裔，如非裔美国人、西班牙人和太平洋群岛居民
较低的教育程度
儿童期肥胖症，往往会持续至成年
儿童期不良事件或者童年受过言语辱骂、身体伤害或性虐待与肥胖症风险升高有关。美国疾病控制与预防中心的儿童期不良事件研究表明，儿童期曾在言语、身体或性方面受到虐待的情况会使肥胖症患病风险增加 8%，重度肥胖症患病风险增加 17.3%。
孕期和更年期
衰老
生活方式
睡眠剥夺或睡眠缺乏（一般认为每晚睡眠时间小于 6～8 小时）都会导致体重增加。失眠导致激素水平改变，从而使人食欲增加并喜食高热量食物。
戒烟通常会导致体重增加，并可能阻碍人们戒烟。尼古丁可以降低食欲，增加代谢率。停止吸入尼古丁后，摄入的食物增加，并且代谢率降低，使消耗的热量减少。结果体重可能增加 5%～10%。
激素
内分泌疾病很少引起肥胖。下面是最常见的可以引起肥胖的内分泌疾病：
库欣综合征（Cushing Syndrome）是由于身体胆固醇水平升高而引起的。库欣综合征可能是由脑垂体良性肿瘤、或肾上腺肿瘤、或其他部位（如肺部）肿瘤所导致。库欣综合征导致肥胖的典型部位是颜面部，如满月脸和水牛背。
多囊卵巢综合征影响 5%～10% 左右的女性。受影响的妇女往往超重或肥胖。睾酮和其他雄激素水平升高，导致脂肪堆积在腰背部，相比于其他部位，腰背部的脂肪堆积更易引起疾病。
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进食障碍
以下 2 种饮食障碍性疾病与肥胖有关：
暴食症的特征是暴饮暴食，在短时间内无节制的食用大量食物，并且经常伴有负罪感、悔恨和失控感。暴饮暴食严重的人不会去刻意“排泄”（如刻意呕吐或服用泻药或利尿剂）。暴食症的诊断标准为每周至少两次无节制饮食，并且这种情况持续 6 个月或更长时间。
夜间进食综合征是指白天吃少量食物，而在晚上食用大量食物或摄入大量热量，并且夜间会醒来吃食物。在极少数情况下，服用安眠药唑吡坦可引起类似的问题。
药物
肥胖症的症状
肥胖最明显的症状就是人的整体外观的改变。
并发症
肥胖症增加了很多疾病的患病风险。实际上，每个器官和系统都可以被累及。这些体重相关性疾病可以导致一些症状，如呼吸急促、运动时呼吸困难、打鼾、皮肤问题（如肥胖纹）、关节和背部痛。
肥胖可以增加许多疾病的患病风险，如：
胆固醇和其他脂肪（脂质）水平异常，称为血脂异常
代谢综合征，包括人体对胰岛素作用的抵抗（称为胰岛素抵抗）、血液中的胆固醇和其他脂肪水平异常、以及高血压
乳腺癌、子宫癌、卵巢癌、结肠癌、前列腺癌、胰腺癌或肾癌
胆结石或其他胆囊疾病
胃食管反流病 (GERD)
男性睾酮水平低、勃起功能障碍或生育能力下降
皮肤疾病
如果睡眠时颈部过多的脂肪压迫气道，可导致阻塞性睡眠呼吸暂停。一晚可出现数百次片刻的呼吸暂停。这种疾病往往未被确诊。它可能导致大声打鼾和白天过度嗜睡，并增加高血压、异常心律、代谢综合征、心脏病发作、心力衰竭以及中风的风险。
肥胖会增加过早死亡的风险。肥胖越严重，早死的风险越高。在可预防的最常见死亡原因中，它排在第二位（吸烟是最常见的原因）。研究表明，在 15 年内，接受减肥手术的患者的死亡率比未接受手术的患者低 30%。
肥胖会导致社会、经济和心理问题。例如，肥胖症人群可能找不到满意的工作或失业，或者他们可能身体形象不佳并感到自卑。
如不治疗，肥胖症会加重，增加并发症的风险和严重程度。
减肥后，大多数人在 5 年内恢复治疗前体重。此外，当停用减肥药时，体重往往会恢复。
肥胖症的诊断
体重指数 (BMI)
腰围
测定身体成分
通过确定体重指数 (BMI) 来诊断肥胖症。然而，体重指数存在一些局限性。体重指数未将性别和年龄考虑在内，仅根据族群略作调整。对于亚裔和其他一些民族，超重的 BMI 范围略低。
体重指数也不能区分非脂肪组织和脂肪组织。因此，医生不能确定体重指数高是由肌肉增加（如健美运动员）还是脂肪过多所致。在这类情况下，医生会测定身体成分（体内脂肪与肌肉的百分比）。
需测量腰围。此项测量有助于鉴别和量化腹型肥胖（内脏型肥胖），腹型肥胖是指脂肪堆积在腰部周围和腹内。腹型肥胖比皮下脂肪分布在全身的肥胖更有害。与测量患者的体重指数相比较，测量腰围以及了解是否存在代谢综合征，更有助于医生估计某些并发症（如心脏疾病）的风险。
身体成分（身体脂肪和肌肉的百分比）可以使用以下方法确定：
测量皮褶厚度和上臂周长
生物电阻抗，可在医生诊室进行
水下称重法（静流称重法）
通常在上臂后部的三头肌上测量皮褶厚度。皮褶包括皮肤和皮下脂肪层，可通过捏起皮肤来测量。
生物电阻抗分析直接估计体内总水分的百分比，并间接确定体内脂肪的百分比。它在健康人和只有少数慢性疾病（如中度肥胖或糖尿病）的人中最可靠。
水下称重法是测定人体脂肪百分比的最准确方法。但该方法昂贵且耗时。因此，该方法更常用于科学研究，而不是临床诊疗。
当男性脂肪水平 > 25% 时，则认为其有肥胖症。对女性来说，这一水平则为 > 32%。
通常需要验血。测量血糖（葡萄糖），以检查是否处在糖尿病前期或有糖尿病，并测量胆固醇和其他脂肪水平，明确有无高胆固醇和其他脂肪水平异常。医生还会测量血压，明确有无高血压。这些检查可帮助医生确定患者有无代谢综合征（其总共包括三种疾病）。
肥胖症的治疗
饮食
体育锻炼
行为改变
减肥药
代谢和减肥手术
最初，肥胖的治疗涉及生活方式的改变，如改变饮食结构、增加体育锻炼和矫正行为。药物和减重（减肥）手术对于长期减肥也很重要，但经常使用不足，因为人们可能难以获得这些治疗或难以得到保险公司的报销，或者因为医生或患者的偏好。
只需减重 5%～10% 就有助于降低很多体重相关健康问题（如糖尿病、高血压和高胆固醇水平）的发病风险或严重程度。
减重成功需要动力和强烈的意愿。那些成功减重的人都具有一个现实性的目标，并认识到只有长期改变生活方式才能健康减肥，而不是使用一时流行的减肥食谱或减肥药。
寻求医疗从业人员（如营养师或医生）的支持是有益的。家庭成员的支持也至关重要。
那些需要经常联系的项目（例如 WW，旧称 Weight Watchers）可提高责任性，从而提高成功率。辅导员通常每周举行会面，并辅以教学和指导材料。
由于患者在治疗结束时往往会恢复体重，肥胖症需要终生管理计划，类似于针对任何其他慢性疾病的计划。
你知道吗……
改变饮食习惯
健康、均衡饮食的减肥方式需要减少热量的摄入，并选择可提供优质营养的各种食品。
每日将热量摄入减少 500 至 1,000 卡路里，这是健康减肥的速度。这种方法通常意味着每天摄入 1200 到 1500 卡路里热量。然而，人体可调整，以适应摄入热量的降低（例如，通过降低代谢率）。因而，体重的减轻可能小于预期。尽管如此，采用高纤维饮食，再加上每天减少约 600 卡路里热量并以某些碳水化合物代替蛋白质，似乎是实现减肥并保持减肥效果的最佳途径。极低热量饮食可以更迅速地降低体重，但是这种饮食应该由医生进行监控。
建议对饮食进行下列调整：
进食小份食物，避免或小心选择零食
吃早餐（不吃早餐会导致一天中的其他时间摄入过多的热量）
每天吃 5 份或更多的水果和蔬菜
以新鲜水果、蔬菜和沙拉代替精制碳水化合物和加工食品
食用含脂肪少的蛋白质——如鱼肉或鸡胸肉，或者食用植物蛋白，如大豆类
从全脂转向无脂或低脂奶制品
不饮用高热量饮料，如苏打水、果汁或酒精，以饮水代替饮用这些饮料
限制餐厅及快餐消费
限制饮酒
远离有害脂肪（如饱和脂肪和反式脂肪），改为食用对身体好的脂肪（如存在于橄榄油和菜籽油中的单不饱和脂肪以及存在于深海鱼类和植物油中的多不饱和脂肪），并限制脂肪摄入量。
食用升糖指数低的食物和含鱼油（包括深海鱼类，如鲑鱼和金枪鱼）的食物、或来自植物的单不饱和脂肪（如橄榄油），可能会降低发生心脏疾病和糖尿病的风险。
应食用能提供维生素 D 的脱脂或低脂奶制品，以预防维生素 D 缺乏。
定期或偶尔进食代餐，有助于部分人减肥和保持苗条。
体育锻炼
增加体育锻炼是健康减肥和保持身材的基本方法。体育锻炼不只包括专门的练习（即有组织的体育锻炼），也包括在生活中的锻炼，如选择爬楼梯而不是乘电梯，做园艺，尽量步行而不是乘车。生活中的活动可以消耗大量的热量。节食期间不进行锻炼的人更容易恢复节食前的体重。
慢跑、快步走（时速为每小时 5 至 6 千米）、骑自行车、网球单打、滑冰和越野滑雪等有氧运动所消耗的热量高于活动强度较低的运动（参见选择适当的运动）。例如，快步走每分钟能够消耗约 4 卡路里的热量，因此每天 1 小时的快步走就能够消耗约 240 卡路里的热量。跑步每分钟消耗约 6〜8 卡路里的热量（每小时约 360 至 480 卡路里）。一般指南建议，人们需要每星期至少步行 150 分钟，以促进健康。为了减肥和保持苗条，人们需要每周花 300〜360 分钟做适度的体育锻炼，或每星期做剧烈的有氧运动（如跑步或使用椭圆健身机）150 分钟。剧烈的有氧运动还可带来其他一些健康益处，包括降低冠状动脉疾病的风险和增加耐力。
为了从锻炼中获得最大收益，人们应每周大约三天进行力量训练（通过负重或其他抗阻力方式）。强化锻炼可以增加代谢率，以致机体在休息时消耗更多的热量。
行为改变
最终，为了有效地减肥和保持不反弹，人们应该改变他们的一些行为方式。减重项目帮助人们改善他们的行为是最有效的。为了改变行为方式，人们需要一些技巧，例如：
解决问题
压力管理
自我监控
外在诱因管理
刺激控制
解决问题包括对以下情况进行预先确认和计划：容易进食不健康食物的情况（如外出吃饭或旅行），或使体育锻炼机会减少的情况（例如越野驾驶）。
为了管理压力，人们应学会辨别高压环境，制定方法去管理压力，这些方法不应包括进食，而应该包括散步、冥想、或深呼吸。
为了自我监控，人们应记录饮食日志，包括食物中的卡路里数量，并定期称体重。人们可以记录何时何地进食、他们进食时的心情如何、以及与何人一起进食。有了这个信息，就可以观察和记录行为和进食的模式，避免导致体重增加或不健康饮食的情况。
外在诱因管理包括犒赏有助于减肥或保持苗条的行为（不用食物作为奖品）。例如，如果人们多步行或少吃某些食物，他们可以通过买新衣服或者去看场电影来犒赏自己。奖励也可以来自其他人 - 例如，家庭成员或支持小组成员的一致好评。人们可以通过使用社交媒体相互联系和联系医疗保健专业人员获得支持。
为了控制可能触发不健康饮食的因素，人们应该学会找出影响健康饮食和积极生活方式的因素。他们可以制定策略来克服它们。例如，人们可以避免在上班途中路过快餐店，或不在家里存放甜食。为了制定一套积极的生活方式，人们可以从事积极的爱好（如园艺）、多步行、以走楼梯代替乘坐电梯、将车停在停车场的尽头（使步行距离更长）。
互联网资源、移动设备的应用程序和其他技术设备也有助于人们制定一套积极的生活方式，保持减肥效果。应用程序可以帮助人们建立减肥目标、监测其减肥情况、跟踪饮食摄入量、以及记录体育锻炼。
药物
对于有肥胖症或超重和体重相关疾病的患者，减肥药（也称为抗肥胖药）可能有用。与调整饮食、增加体育锻炼及包括行为矫正的系统性训练相比，药物治疗是最有效的。
一些减肥药一般需要短期使用。而另一些则需要长期使用。如果患者在用药治疗 12 周后未减肥，应停用或换一种减肥药。
目前可用的抗肥胖药物包括
奥利司他
芬特明
芬特明和托吡酯联合用药
氯卡色林（尚未在美国上市）
纳曲酮和安非他酮联合用药
利拉鲁肽
索马鲁肽
替尔泊肽
这些药物适用于体重指数 (BMI) 达 30 或以上的人，或 BMI 达 27 或以上并有并发症（如高血压或糖尿病）的人。
奥利司他可以抑制肠道内脂肪的分解和吸收，实际上起着低脂饮食的作用。奥利司他是非处方药，也可通过处方购买。它导致消化道内的脂肪不被吸收。这些脂肪可以引起腹胀、胀气和稀便，但这些问题往往可逐渐缓解。奥利司他应与含脂肪的餐同服。奥利司他可以干扰以下脂溶性维生素的吸收：维生素 A、D、E 和 K。如果没有吸收足够的维生素 D，有些人便会出现骨质疏松，更容易发生骨折。服用奥利司他的人应补充含有这些营养素的维生素补充剂。因此，使用奥利司他的患者需要在服用奥利司他前或后至少 2 小时服用补充脂溶性维生素的药物。
芬特明通过影响大脑控制食欲区域的化学信使，来降低食欲。仅可通过处方购买芬特明。它只能短期使用。它可能会提高血压和心率，并引起失眠、焦虑和便秘。
仅可凭处方购买芬特明和托吡酯（用于治疗癫痫和偏头痛的药物）。这种联合用药可使体重减轻长达 2 年。但是，它们可能导致出生缺陷，所以育龄妇女仅可在采取避孕措施和每月验孕的情况下服用。这些药物可引起睡眠问题和影响注意力，并且可提高心率。
氯卡色林仅凭处方给药。在美国，由于担心可能增加癌症风险，此药不市售。它通过影响脑部的某些受体来抑制食欲。副作用包括头痛、恶心、头晕、疲劳、口干和便秘，但这些副作用往往会过些时间自行消除。孕妇不应服用氯卡色林。服用氯卡色林的患者不应同时使用某些抗抑郁药（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂、5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂和单胺氧化酶抑制剂）。
纳曲酮+安非他酮仅可凭处方提供。如果将该联合疗法与节食和锻炼相结合，可帮助患者减肥。单用纳曲酮可阻断阿片类药物的效应，并帮助酗酒者戒酒。纳曲酮也有助于抑制饥饿感。单用安非他酮可治疗抑郁症并帮助患者戒烟。安非他酮也可减少食欲。联合用药的副作用包括血压升高、恶心、呕吐和头痛。高血压不受控、有过癫痫发作或有癫痫的患者不应服用此药。
利拉鲁肽用于治疗 2 型糖尿病和肥胖症。利拉鲁肽通过使食物减慢通过胃而起效。它必须注射给药。副作用包括头痛、腹泻、恶心、呕吐、胰腺发炎（胰腺炎）和低血糖（低血糖症）。患有一种甲状腺癌（称为甲状腺髓样癌）的患者不得服用利拉鲁肽。
司美格鲁肽是一种注射用药物，用于治疗 2 型糖尿病和肥胖症。司美格鲁肽有助于胰腺释放适量胰岛素，是一种食欲抑制剂。与利拉鲁肽一样，司美格鲁肽的最常见副作用是恶心和腹泻。司美格鲁肽不应用于患过甲状腺髓样癌的人或有亲属曾患甲状腺髓样癌的人。此外，患有称为多发性内分泌腺瘤综合征 2 型 (MEN2) 的内分泌系统疾病的患者不应服用司美格鲁肽。
替尔泊肽用于治疗 2 型糖尿病。它可导致无糖尿病的成人体重大幅持续下降。它还可降低心脏和内分泌疾病的风险。替尔泊肽尚未被批准用于治疗肥胖症，但预计在不久的将来获批。可能的副作用包括胰腺炎、低血糖和甲状腺肿瘤。多发性内分泌腺瘤综合征 2 型患者不应服用。
一些非处方的食品辅助剂，如药草，声称可以通过增加代谢或增加饱腹感而达到减肥的效果。这些辅助剂的有效性未经验证，并且其中可能包含有害的添加剂和兴奋剂（如麻黄、咖啡因、瓜拉那和苯丙醇胺），应该避免使用。
老年人肥胖症
在美国，老年人肥胖的比例在不断增加。老年人发生肥胖症的情况令人担忧，因为超重会增加发生下列健康问题的风险，随着年龄的增长，这些健康问题趋于常见：糖尿病、癌症、血液内的脂肪（脂质）水平异常（血脂异常）、高血压、心力衰竭、冠状动脉疾病和关节疾病。
一些与年龄有关的变化可导致增加体重：
体育活动减少： 一些导致体育活动减少的因素与衰老相关。这包括退休、运动能力丧失、患病引起活动时疼痛（如关节炎）以及平衡功能障碍。其他因素也可能限制体力活动。例如，因为没有人行道、有太多的车辆或安全顾虑，致使人们不想走路。
肌肉组织丢失： 肌肉组织部分丢失，因为生长激素和性激素（女性雌激素和男性睾酮）水平降低。但老年人的肌肉组织损失的主要原因是不活动。人们的肌肉组织越少，他们休息时燃烧的热量就越少，于是就更容易使体重增加。
身体的脂肪增加： 当肌肉组织的数量减少时，体内脂肪的百分比就会增加。脂肪组织消耗热量较少。此外，一个有着正常体重指数（BMI；只与身高和体重有关）的老年人具有较高的脂肪含量，意味着可能比预期更易发生与体重相关的健康问题。在老年人中，用腰围来预测健康风险胜于用体重指数预测。
体内脂肪转移到腰部： 随着年龄的增长，体脂趋于向腰部转移。堆积在腰部和腹部（相对于臀部和大腿）的脂肪可增加发生高血压、糖尿病、冠状动脉疾病等健康问题的风险。
医生建议需要减肥的老年人应加强体育锻炼，改变饮食习惯。体育锻炼可提高肌肉的力量、耐力和整体健康，并减少发生糖尿病等慢性疾病的风险。运动应包括力量训练和耐力训练。
老年人比年轻人面临着更大的营养不良风险。因此，当他们尝试减肥，他们应确保有一个健康和均衡的饮食。
减肥药的研究尚未在老年人中进行，服用减肥药的风险可能超过收益。然而，奥利司他可能对患有糖尿病或高血压的超重或肥胖症老年人有用。减重（减肥）手术已被证明对身体功能良好的老年人安全有效。
老年人减肥是否存在健康风险还存在争议。医生根据个人的不同情况帮助老年人制定减肥策略。对老年人来说，减肥最好在医生的监督下进行。