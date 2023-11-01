肥胖症是一种以超重为特征的慢性、反复发作的复杂疾病。

肥胖症受多种因素的影响，包括遗传、激素、行为和环境。

肥胖症会增加糖尿病、高血压、心脏病、某些癌症等许多疾病的发病风险，并可导致早逝。

增加活动量和减少热量摄入是治疗肥胖症的重要部分。

药物和减重（减肥）手术对于许多肥胖症患者长期成功治疗也很重要。

只需减重 5%～10% 就有助于减少许多体重相关问题，如糖尿病、高血压和高胆固醇水平。

（也可参见青少年肥胖症。）

超重和肥胖是通过体重指数（BMI）判定的。BMI 即体重（公斤）与身高（平方米）的比值：

超重定义为 BMI 25 至 29.9。

肥胖症的定义是 BMI 为 30 至 39.9。

重度肥胖症的定义是 BMI 达到 40 或更高。

对于亚裔和其他一些民族，正常和超重的 BMI 范围略低于上述标准范围。儿童和青少年的定义也不同。

BMI不能区分肌肉（非脂肪组织）和脂肪组织。因此，仅根据 BMI，有些人即使体内脂肪比例非常低，但仍可能被诊断为肥胖症。例如，有些人（如健身者）具有较高的 BMI，因为他们有大量的肌肉（这比脂肪重量更重），但他们却很少脂肪。这些人不被视为有肥胖症。

肥胖症在全世界越来越常见。在美国，肥胖症很常见，自 20 世纪 70 年代后期以来几乎翻了一番。2017 年至 2020 年间，成人的全国肥胖症发病率为 41.9%。在这个时间范围内，全国青年肥胖症发病率是 19.7%。此外，严重肥胖已变得更加普遍。

预防肥胖要比治疗肥胖更简单。一旦人们增加过多的体重，身体就会抵制减肥。例如，当人们节食或者减少热量的摄入时，身体就会通过增加食欲，并减少在休息时的热量消耗，来弥补减少的热量。

肥胖症的病因 肥胖由综合因素导致，包括缺乏体力活动的机会、高热量食物的供应量增加、以及存在容易导致肥胖的基因。但最终，摄入的热量长期高于人体需要量，便会导致肥胖症。多余的热量以脂肪的形式（脂肪组织）贮存在人体内。 人体需要的热量是因人而异的，取决于年龄、性别、活动量和个体的代谢率。人体在休息时（基础）的代谢率（即休息时人体消耗的热量）大多数取决于人体的肌肉组织（非脂肪组织）含量和人体总重量。人的肌肉组织越发达，其基础代谢率也就越高。 正常存在于肠道内的细菌（称为肠道菌群）发生变化可能会增加肥胖症风险。正常情况下，这些细菌对身体的有益作用之一是促进食物的消化。如果消化系统内细菌的数量和类型发生变化，身体处理食物的方式可能会改变。 一个人的居住地会影响生活方式的选择和行为。一些社区无法获得新鲜水果和蔬菜。这些社区的肥胖症发病率往往更高。能够进入安全的娱乐空间（公园和自行车道）有助于鼓励体育活动。乘坐公共交通工具，而不是开车，也会有所帮助，因为它减少了久坐，增加了行走量。 肥胖原是可以干扰正常发育和代谢的化合物，例如香烟烟雾、双酚 A、空气污染、阻燃剂、邻苯二甲酸酯、多氯联苯。早年暴露于肥胖原会增加肥胖症发病风险。 脂肪组织 图片 缺乏运动 在技术先进的国家，缺乏体力活动很常见，导致肥胖人数增加。发达的技术使人们锻炼的机会大大减少，特别是电梯、汽车和远程控制的应用。人们大多数时间都在坐着不动用电脑、看电视或玩电子游戏。同样，人们的工作也越来越多的由体力劳动变为在办公室或桌旁办公。与体力劳动的人相比，坐着工作的人消耗较少的热量并且需要摄入的热量也较少。如果不相应地减少热量摄入，人的体重就会增加。 饮食 能量密度高的食物，即在相对较小的数量（体积）中含有大量热量的食物，会促使体重增加。大多这些食物里富含更多的加工过的碳水化合物、更多的脂肪和较少的纤维素。脂肪是富含能量的。1 克脂肪含 9 卡路里热量，但是 1 克碳水化合物或蛋白质只含 4 卡路里热量。能量密度高的食物在技术先进的国家很常见。 方便食物，如在自动贩卖机和快餐店出售的高能量快餐，在一定程度上导致了肥胖人群的增加。高热量的饮料，如苏打水、果汁、咖啡和酒，都对肥胖的产生起很大的作用。例如，一瓶 12 盎司的苏打水或者是一瓶啤酒含 150 卡路里热量；一杯 12 盎司的咖啡（含奶制品和糖）或者是果汁冰沙可以含 500 或者更多卡路里。高果糖玉米糖浆（许多瓶装饮料中用于增甜）经常被单独列出，作为特别容易造成肥胖的因素。然而，最近的研究表明，高果糖玉米糖浆与所含糖分的热量相似的食物比较，在导致肥胖方面没有差异。 餐馆的大份量食物、大包装的食品和饮料使人们吃得过饱。此外，餐厅和包装食品的烹煮方式往往使热量更高。因此，人们可能在不知不觉中摄入更多的热量。 基因 肥胖往往发生于家庭成员中。超过 60% 的人的基因有助于决定体重指数 (BMI)。但家族倾向不仅仅是与遗传基因有关，也与环境因素有关，这两种因素的影响很难区分。基因会影响身体在休息和运动过程中消耗热量的速度。基因也可以影响食欲和摄入食物的量。与基因影响脂肪的累积数量相比，基因可能对脂肪的积累部位有更大的影响，尤其是腰部周围和腹部的脂肪。 大多数人的体重都是受多个基因的影响，其中每一个基因的作用都很小。只有一个基因异常时，很少导致肥胖。 在极少数情况下，以下的基因突变可导致肥胖： 黑皮素 4 受体基因：受体是细胞表面的结构，当某些物质（例如化学信使）与其结合时，它们会抑制细胞或在细胞中产生作用。黑皮素 4 受体广泛存在与大脑之内，帮助身体调节消耗的能量。它们有助于人体调节热量的消耗。该基因的突变可能导致 1～4% 的儿童肥胖。

Ob 基因：这 Ob 基因控制瘦素（leptin）的产生，瘦素是一种由脂肪细胞产生的激素。瘦素可以进入大脑并作用于下丘脑的感受器（脑内可帮助调节食欲的部位）。瘦素的作用是减少食物的摄取和增加热量（或能量）的消耗。 ob 基因的突变可以抑制瘦素的生成，并且导致极少数的儿童严重肥胖。在这些情况下，调控瘦素可以使体重降低到正常水平。 背景 某些性状会增加超重或肥胖的风险。它们包括： 某些种族和族裔，如非裔美国人、西班牙人和太平洋群岛居民

较低的教育程度

儿童期肥胖症，往往会持续至成年 儿童期不良事件或者童年受过言语辱骂、身体伤害或性虐待与肥胖症风险升高有关。美国疾病控制与预防中心的儿童期不良事件研究表明，儿童期曾在言语、身体或性方面受到虐待的情况会使肥胖症患病风险增加 8%，重度肥胖症患病风险增加 17.3%。 孕期和更年期 妊娠期体重增加是正常的。但是，对于妇女来说，妊娠期体重增加就是她们肥胖的开始，如果连生几个孩子就会使问题更为严重。大约有 15％ 的妇女每次怀孕可导致体重永久性地增加 20 斤或以上。如果几次生育的相隔时间很短，也可能加重该问题。母乳喂养可以帮助妇女恢复体重。 如果孕妇肥胖或吸烟，体重调节可能会受到干扰，导致童年和日后的体重增加。 绝经后很多妇女的体重增加。这种体重的增加主要是由于缺乏运动。激素的改变可导致脂肪重新分布并积聚在腰部。脂肪积聚在该部位可增加一些疾病（如代谢综合征）的发病风险。 衰老 随着年龄的增长，肥胖症越来越常见（参见 ）。随着年龄的增长，人们的组织结构比例也在发生变化，如肌肉组织的减少。这些都可以导致身体脂肪的堆积和基础代谢率的降低（因为肌肉消耗更多的热量）。 生活方式 睡眠剥夺或睡眠缺乏（一般认为每晚睡眠时间小于 6～8 小时）都会导致体重增加。失眠导致激素水平改变，从而使人食欲增加并喜食高热量食物。 戒烟通常会导致体重增加，并可能阻碍人们戒烟。尼古丁可以降低食欲，增加代谢率。停止吸入尼古丁后，摄入的食物增加，并且代谢率降低，使消耗的热量减少。结果体重可能增加 5%～10%。 激素 内分泌疾病很少引起肥胖。下面是最常见的可以引起肥胖的内分泌疾病： 库欣综合征（Cushing Syndrome） 是由于身体胆固醇水平升高而引起的。库欣综合征可能是由脑垂体良性肿瘤、或肾上腺肿瘤、或其他部位（如肺部）肿瘤所导致。库欣综合征导致肥胖的典型部位是颜面部，如满月脸和水牛背。

多囊卵巢综合征影响 5%～10% 左右的女性。受影响的妇女往往超重或肥胖。睾酮和其他雄激素水平升高，导致脂肪堆积在腰背部，相比于其他部位，腰背部的脂肪堆积更易引起疾病。 你知道吗…… 进食障碍 以下 2 种饮食障碍性疾病与肥胖有关： 暴食症 的特征是暴饮暴食，在短时间内无节制的食用大量食物，并且经常伴有负罪感、悔恨和失控感。暴饮暴食严重的人不会去刻意“排泄”（如刻意呕吐或服用泻药或利尿剂）。暴食症的诊断标准为每周至少两次无节制饮食，并且这种情况持续 6 个月或更长时间。

夜间进食综合征是指白天吃少量食物，而在晚上食用大量食物或摄入大量热量，并且夜间会醒来吃食物。在极少数情况下，服用安眠药唑吡坦可引起类似的问题。 药物 很多常见病使用的药物可以促使体重增加。这些药物包括用于治疗以下疾病的药物： 一些精神疾病，包括抑郁症（抗抑郁药）

癫痫发作（抗癫痫药）

高血压（降压药，如 β-受体阻滞剂）

皮质类固醇

糖尿病

肥胖症的症状 肥胖最明显的症状就是人的整体外观的改变。 并发症 肥胖症增加了很多疾病的患病风险。实际上，每个器官和系统都可以被累及。这些体重相关性疾病可以导致一些症状，如呼吸急促、运动时呼吸困难、打鼾、皮肤问题（如肥胖纹）、关节和背部痛。 肥胖可以增加许多疾病的患病风险，如： 胆固醇和其他脂肪（脂质）水平异常，称为血脂异常

高血压

代谢综合征，包括人体对胰岛素作用的抵抗（称为胰岛素抵抗）、血液中的胆固醇和其他脂肪水平异常、以及高血压

冠状动脉疾病

心力衰竭

糖尿病或血糖水平高但尚未达到糖尿病标准（糖尿病前期）

乳腺癌、子宫癌、卵巢癌、结肠癌、前列腺癌、胰腺癌或肾癌

胆结石或其他胆囊疾病

胃食管反流病 (GERD)

男性睾酮水平低、勃起功能障碍或生育能力下降

女性月经失调、不育或流产风险增大，以及多囊卵巢综合征

皮肤疾病

静脉曲张

脂肪肝和肝硬化

血栓（深静脉血栓形成和肺栓塞）

阻塞性睡眠呼吸暂停

关节炎、痛风、下背痛或其他关节疾病

抑郁、焦虑和躯体变形障碍 如果睡眠时颈部过多的脂肪压迫气道，可导致阻塞性睡眠呼吸暂停。一晚可出现数百次片刻的呼吸暂停。这种疾病往往未被确诊。它可能导致大声打鼾和白天过度嗜睡，并增加高血压、异常心律、代谢综合征、心脏病发作、心力衰竭以及中风的风险。 肥胖会增加过早死亡的风险。肥胖越严重，早死的风险越高。在可预防的最常见死亡原因中，它排在第二位（吸烟是最常见的原因）。研究表明，在 15 年内，接受减肥手术的患者的死亡率比未接受手术的患者低 30%。 肥胖会导致社会、经济和心理问题。例如，肥胖症人群可能找不到满意的工作或失业，或者他们可能身体形象不佳并感到自卑。 如不治疗，肥胖症会加重，增加并发症的风险和严重程度。 减肥后，大多数人在 5 年内恢复治疗前体重。此外，当停用减肥药时，体重往往会恢复。

肥胖症的诊断 体重指数 (BMI)

腰围

测定身体成分 通过确定体重指数 (BMI) 来诊断肥胖症。然而，体重指数存在一些局限性。体重指数未将性别和年龄考虑在内，仅根据族群略作调整。对于亚裔和其他一些民族，超重的 BMI 范围略低。 体重指数也不能区分非脂肪组织和脂肪组织。因此，医生不能确定体重指数高是由肌肉增加（如健美运动员）还是脂肪过多所致。在这类情况下，医生会测定身体成分（体内脂肪与肌肉的百分比）。 需测量腰围。此项测量有助于鉴别和量化腹型肥胖（内脏型肥胖），腹型肥胖是指脂肪堆积在腰部周围和腹内。腹型肥胖比皮下脂肪分布在全身的肥胖更有害。与测量患者的体重指数相比较，测量腰围以及了解是否存在代谢综合征，更有助于医生估计某些并发症（如心脏疾病）的风险。 身体成分（身体脂肪和肌肉的百分比）可以使用以下方法确定： 测量皮褶厚度和上臂周长

生物电阻抗，可在医生诊室进行

水下称重法（静流称重法） 通常在上臂后部的三头肌上测量皮褶厚度。皮褶包括皮肤和皮下脂肪层，可通过捏起皮肤来测量。 生物电阻抗分析直接估计体内总水分的百分比，并间接确定体内脂肪的百分比。它在健康人和只有少数慢性疾病（如中度肥胖或糖尿病）的人中最可靠。 水下称重法是测定人体脂肪百分比的最准确方法。但该方法昂贵且耗时。因此，该方法更常用于科学研究，而不是临床诊疗。 当男性脂肪水平 > 25% 时，则认为其有肥胖症。对女性来说，这一水平则为 > 32%。 通常需要验血。测量血糖（葡萄糖），以检查是否处在糖尿病前期或有糖尿病，并测量胆固醇和其他脂肪水平，明确有无高胆固醇和其他脂肪水平异常。医生还会测量血压，明确有无高血压。这些检查可帮助医生确定患者有无代谢综合征（其总共包括三种疾病）。 医生也会检查常见于肥胖症患者的其他疾病，例如阻塞性睡眠呼吸暂停、脂肪肝和抑郁症。