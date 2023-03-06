每一药物都既有治疗作用又有不良作用（药物不良反应）。医生在用药过程中，必须权衡利弊，考虑药物疗效的同时也要审视其潜在的危害。当预期疗效大于可能的危害时，才可使用药物。此外，医生也必须考虑停药带来的后果。潜在疗效与危害永远无法以数学方法来精确确定。

评估药物疗效和风险时，医生会考虑疾病严重程度，及其对患者生活质量的影响。例如，对于病情相对较轻的疾病（如咳嗽、感冒、肌肉拉伤或偶尔的头痛等），只有药物不良反应的风险很低的时候才可用药。对于这类症状，非处方药通常有效并良好耐受。根据说明书用药时，治疗较轻疾病的非处方药都有较宽的安全范围（药物常用有效剂量与严重不良反应剂量之间的差异）。相反，对于严重或威胁生命的疾病（如心脏病发作、卒中、癌症或器官移植排异），通常更易于接受更高的药物重度不良反应风险。

不同人对于生活质量和愿意承担的风险有着不同的观念态度。例如，有些人比其他人更愿意接受特定癌症化疗的不良反应，以换取延长生命的些许机会。在愿意接受的风险大小的方面，人们也各不相同。例如，某种药物有 1/50 的几率会造成严重出血，对某些人是不可接受的，但其他一些人会觉得合理。

（请参见 医疗决策。）