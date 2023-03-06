药物不良反应的风险因素

许多因素都会增加发生药物不良反应（任何不想要的药物作用）的几率。它们包括
遗传因素
某些先前存在的疾病
老人或儿童
妊娠
母乳喂养
遗传因素使一些人对某些药物（包括治疗性药物）的毒性作用更敏感。目前已经确定了多种影响身体对药物反应的基因。例如，某些基因的差异会影响药物在肝脏中的代谢，使药物水平升高并增加药物不良反应的几率。然而，这些差异的检测很复杂，目前尚未在临床实践中常规使用。
某些先前存在的疾病可能改变药物吸收、代谢、消除及身体对药物的反应（请参见药物相互作用：药物-疾病相互作用），从而升高药物不良反应风险。
身心的相互作用（如心态、观念、自我信念和对医务人员的信心）如何影响药物不良反应还有待研究。
使用数种药物
无论处方药还是非处方药，同时使用多种药物都会增加药物不良反应发生的风险（请参见药物间相互作用）。随着所用药物数量增加，发生不良反应的机会和严重程度会不成比例地增加。酒精也是药物，具有同样风险。如果医生或药师能够定期审查患者服用的全部药品并进行适当调整，就可减少药物不良反应发生的风险。
年龄
婴儿和低龄幼儿面临的药物不良反应风险高，原因是其代谢药物的能力未充分形成。例如，新生儿不能代谢和消除氯霉素抗生素。因此，该药物并不常用。使用这种药物的新生儿可能形成灰婴综合征，这是一种严重且往往致命的反应。如果在牙齿正在形成期间（约 8 岁前）向婴儿和幼儿给予四环素（一种抗生素），则四环素可能使牙釉质永久变色。18 岁以下儿童在流感或出水痘时服用阿司匹林 (Aspirin)，可能会导致雷耶综合征 (Reye syndrome)。
由于多种原因，老年人易于发生药物不良反应（请参见衰老与药物）。他们通常有多种健康问题而同时使用数种处方药和非处方药。且随着年龄增长，肝脏对多种药物的代谢能力以及肾脏对药物的清除能力均降低，从而增加药物对肾脏的损害及其他不良反应发生的风险。此外，在老年人中营养不良与脱水很常见，使这些与年龄相关的问题变得更加严重。
老年人对许多药物的作用更为敏感。例如老年人更易发生头晕、食欲不振、意识障碍或共济失调，从而引发跌倒或骨折。引起这些不良反应的药物包括多数抗组胺药、催眠药、抗焦虑药、抗高血压药和抗抑郁药（请参见尤易在老年人中导致问题的部分药物一表）。
妊娠和哺乳
许多药物，如抗高血压药物中的血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂和血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)，对胎儿的正常发育及健康会构成危害。孕妇在妊娠期间应尽可能不使用任何药物，特别是前三个月（请参见可能在孕期导致问题的部分药物一表）。然而，有些药物（包括 ACE 抑制剂和 ARB）会在孕中期和孕晚期增加风险。怀孕期间，任何处方药、非处方药及膳食补充剂（包括中草药）都应在医生的监督下使用。社会性药物（酒精与尼古丁）和违禁药品（可卡因和阿片类药物，如海洛因）也会对妊娠及胎儿构成风险，因此应避免摄入。
药物和草药均可能经母乳被婴儿摄入（请参见哺乳期间的药物使用）。哺乳期的女性不应服用某些药物，而有些药物则可以服用，但是需要医生的监督。有些药物通常不伤害哺乳的婴儿。但是，哺乳期女性在服用任何药物前，都应当咨询卫生保健从业者。“社会性药物”和违禁药品对哺乳中的婴儿是有害的。
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2019 年美国老年医学会 Beers Criteria® 专家组更新：美国老年医学会 2019 年老年人潜在不恰当用药 AGS Beers Criteria® 标准更新。J Am Geriatr Soc 2019, 67(4):674-694. doi: 10.1111/jgs.15767
美国毒物控制中心协会：获取各种毒物的相关信息、紧急求助热线 (1-800-222-1222) 和避免中毒的提示。
FDA 不良事件报告系统 (FAERS)：访问 FDA 不良事件报告系统 (FAERS) 的相关问答。