药物不良反应的风险因素

许多因素都会增加发生药物不良反应（任何不想要的药物作用）的几率。它们包括

遗传因素

某些先前存在的疾病

同时使用多种药物

老人或儿童

妊娠

母乳喂养

遗传因素使一些人对某些药物（包括治疗性药物）的毒性作用更敏感。目前已经确定了多种影响身体对药物反应的基因。例如，某些基因的差异会影响药物在肝脏中的代谢，使药物水平升高并增加药物不良反应的几率。然而，这些差异的检测很复杂，目前尚未在临床实践中常规使用。

某些先前存在的疾病可能改变药物吸收、代谢、消除及身体对药物的反应（请参见药物相互作用：药物-疾病相互作用），从而升高药物不良反应风险。

身心的相互作用（如心态、观念、自我信念和对医务人员的信心）如何影响药物不良反应还有待研究。

使用数种药物 无论处方药还是非处方药，同时使用多种药物都会增加药物不良反应发生的风险（请参见药物间相互作用）。随着所用药物数量增加，发生不良反应的机会和严重程度会不成比例地增加。酒精也是药物，具有同样风险。如果医生或药师能够定期审查患者服用的全部药品并进行适当调整，就可减少药物不良反应发生的风险。