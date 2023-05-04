嗅觉丧失是指嗅觉的完全丧失。嗅觉减退是指嗅觉的部分丧失。大部分失嗅症患者可正常地品尝咸、甜、酸、苦的物质，但是不能辨别特定味道之间的差异。区分不同味道之间的区别主要是靠嗅觉，而不是舌头上的味觉感受器。因此，失嗅症患者常抱怨丧失了味觉以及不能享受食物。

因衰老导致的嗅觉受体丢失导致老年人的嗅觉能力减退。人们通常会在60岁时注意到嗅觉的变化。70岁以后变得显著。

失嗅症的病因 当鼻腔通道有肿胀或另一种堵塞阻碍气味到达嗅觉区、或者嗅觉区部分区域或其连着脑部部分被破坏时，会出现非衰老导致的失嗅症（见失嗅症的一些病因和特点表格）。嗅觉区是感知气味的地方，位于鼻子较高的位置（见人是如何感知味道的）。 常见原因 最常见的病因包括 头部损伤（青壮年）

病毒感染

阿尔茨海默病（老年人） 嗅觉永久丧失的一个常见原因是头部外伤，比如车祸中可能出现。头部外伤可能损坏或者彻底破坏嗅觉神经纤维（一对连接嗅觉受体和脑部的脑神经），嗅觉神经穿过鼻腔顶部。有时损伤会导致将鼻腔和脑部隔开的骨骼（筛板）断裂。感染（如脓肿）或者筛板附近肿瘤也会导致嗅觉神经受损害。 另一个常见诱因是上呼吸道感染，尤其是流行性感冒（流感）。流感可能是四分之一患有嗅觉减退或者嗅觉缺失的人的病因。阿尔茨海默病和一些其他脑退行性疾病（如多发性硬化症）会损伤嗅觉神经，常会导致嗅觉损失。 不常见原因 易感人群中，药物会导致嗅觉丧失。息肉、肿瘤、鼻部其他感染、及季节性过敏（过敏性鼻炎）可能会影响到嗅觉。有时，鼻窦的严重感染或者癌症的放射治疗导致持续数月甚至永久性的嗅觉丧失。这些情况会伤害或者彻底毁坏嗅觉感受器。烟草的作用不确定。 极少数人天生没有嗅觉。 失嗅症或嗅觉减退可能是 COVID-19（一种严重的急性呼吸系统疾病）的早期症状。COVID-19 是由一种称为 SARS-CoV2 的冠状病毒引起的疾病。

失嗅症的评估 下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。 警示体征 以下的检查结果应引起特别注意： 近期有头部外伤

神经系统功能障碍症状，如乏力、难以保持平衡、或者视物、说话或吞咽困难

症状突然出现

COVID-19的本地或全球爆发 何时就医 有警示特征的人应该立即去看医生。其他人应尽量去看医生。 医生会怎么做 医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在病史采集和体格检查中的发现往往提示病因以及接下来可能需要做的检查（见失嗅症的一些病因和特点）。 医生会询问嗅觉丧失从何时开始、如何开始，以及持续了多长时间。他们还会询问是在感冒、流感或头部损伤之前还是之后不久开始。医生会注意其它症状，如流涕或鼻塞，鼻腔分泌物是否为水样、有血、粘浊或者有恶臭。医生会检查是否有任何神经系统症状，尤其是那些精神状态变化（如短时记忆困难）或者颅神经相关的变化（如重影、或难以说话或吞咽）。 询问患者病史的问题涉及鼻窦疾病、头部外伤或手术、过敏、用过的治疗药物和违禁药物、接触过的化学物质或气体。 体检过程中，医生检查鼻腔是否有肿胀、炎症、分泌物和息肉。医生还会做一个特别侧重于精神状态和颅神经的完整的神经系统检查。 表格 失嗅症的一些病因和特点 表格 检查 在检查嗅觉时，医生拿着常见的有香味的物质（如肥皂、香草豆、咖啡和丁香）放在患者鼻子下方，一次一个鼻孔。患者被要求辨别气味。可以用买来的专业嗅觉检测试剂盒来检查嗅觉。要求患者划开一个试剂盒，并嗅闻多个不同的气体样品，然后辨别这些样品。另一种试剂盒包含有臭味的化学物质的稀释样品。医生会检测样品需要稀释至何种程度病人就闻不出了。 如果怀疑患有COVID-19，应进行病毒检测，根据本地方案（包括隔离指南）管理患者。 如果没有明确的失嗅症原因，需对头（包括鼻窦）进行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查看有无结构异常（如肿瘤、脓肿或骨折）。

失嗅症的治疗 医生治疗嗅觉丧失的病因。例如，有鼻窦感染和鼻窦炎症的患者，可以用蒸气吸入、鼻腔喷雾剂、抗生素和有时候手术治疗。然而，在成功治疗鼻窦炎之后，嗅觉并不总是能恢复正常。肿瘤可以采用手术切除或者放射治疗，但是这类治疗通常不能使嗅觉恢复。鼻子内的息肉在切除后，有时能使嗅觉恢复。抽烟的患者应戒烟。 嗅觉丧失本身没有治疗方法。保留一部分嗅觉的患者发现，向食物中添加浓的调味料会提高他们吃饭的乐趣。烟雾报警器对所有家庭非常重要，对于患有嗅觉丧失的人更加重要，因为他们闻不到烟味。医生建议失嗅症患者在吃存放过一段时间的食物，或者用天然气做饭或加热前，应更加谨慎，因为他们难以检测食物变质和气体泄漏。