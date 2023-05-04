嗅觉丧失是指嗅觉的完全丧失。嗅觉减退是指嗅觉的部分丧失。大部分失嗅症患者可正常地品尝咸、甜、酸、苦的物质，但是不能辨别特定味道之间的差异。区分不同味道之间的区别主要是靠嗅觉，而不是舌头上的味觉感受器。因此，失嗅症患者常抱怨丧失了味觉以及不能享受食物。
因衰老导致的嗅觉受体丢失导致老年人的嗅觉能力减退。人们通常会在60岁时注意到嗅觉的变化。70岁以后变得显著。
失嗅症的病因
当鼻腔通道有肿胀或另一种堵塞阻碍气味到达嗅觉区、或者嗅觉区部分区域或其连着脑部部分被破坏时，会出现非衰老导致的失嗅症（见失嗅症的一些病因和特点表格）。嗅觉区是感知气味的地方，位于鼻子较高的位置（见人是如何感知味道的）。
常见原因
不常见原因
失嗅症的评估
下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
以下的检查结果应引起特别注意：
近期有头部外伤
神经系统功能障碍症状，如乏力、难以保持平衡、或者视物、说话或吞咽困难
症状突然出现
COVID-19的本地或全球爆发
何时就医
有警示特征的人应该立即去看医生。其他人应尽量去看医生。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在病史采集和体格检查中的发现往往提示病因以及接下来可能需要做的检查（见失嗅症的一些病因和特点）。
医生会询问嗅觉丧失从何时开始、如何开始，以及持续了多长时间。他们还会询问是在感冒、流感或头部损伤之前还是之后不久开始。医生会注意其它症状，如流涕或鼻塞，鼻腔分泌物是否为水样、有血、粘浊或者有恶臭。医生会检查是否有任何神经系统症状，尤其是那些精神状态变化（如短时记忆困难）或者颅神经相关的变化（如重影、或难以说话或吞咽）。
询问患者病史的问题涉及鼻窦疾病、头部外伤或手术、过敏、用过的治疗药物和违禁药物、接触过的化学物质或气体。
体检过程中，医生检查鼻腔是否有肿胀、炎症、分泌物和息肉。医生还会做一个特别侧重于精神状态和颅神经的完整的神经系统检查。
失嗅症的一些病因和特点
病因
临床特征*
诊断方法
鼻内阻塞
发生在表现为慢性过敏性症状（比如鼻塞、流清鼻涕）的患者中
不痛
经常发生在某些特殊季节之后，或者是接触某种特殊物质以后出现的症状
仅需医生进行体格检查
检查时通常可见息肉
仅需医生进行体格检查
嗅觉感受器损伤‡
黏膜薄、硬、干燥
鼻道扩张
鼻内结痂
鼻中有恶臭气味
有时仅需医生进行体格检查
有时进行活组织检查
大部分时间或整个疾病过程中都有浓稠且难闻的鼻分泌物
之前有鼻窦感染
有时仅需医生进行体格检查
通常进行 CT 检查
嗅觉丧失及常出现的感染症状（如，发烧或咳嗽）
可以时进行病毒检测
治疗药物和违禁药物（如安非他命、依那普利、雌激素、萘甲唑林、吩塞秦类和利血平，或减充血剂长时间使用）
常见于服用这类药物的人群中
仅需医生进行体格检查
部分病毒性上呼吸道感染（例如流感）
感染后嗅觉丧失
仅需医生进行体格检查
毒素类（如镉、锰）
常见于接触这类毒素的人群中
仅需医生进行体格检查
肿瘤（罕见病因）
可能视力障碍或仅嗅觉丧失
CT 或 MRI 检查
脑部嗅觉神经通路损坏
进行性意识模糊和近期记忆丧失
磁共振成像(MRI)
神经心理学检查§
脑部手术或脑感染
曾经接受过脑部手术或者有脑部感染的人
CT 或 MRI 检查
脑肿瘤（嗅觉丧失的罕见原因）
有时，头痛和/或神经系统功能障碍，比如无力、麻木、或难以说话、看东西或吞咽
CT 或 MRI 检查
神经系统退行性疾病（如多发性硬化症）
神经系统功能障碍症状的间歇性发作，比如无力、麻木、或难以说话、看东西或吞咽
磁共振成像(MRI)
有时脊椎抽液
过去曾经头部受伤的人群
CT 或 MRI 检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
‡ 神经心理测试是涵盖精神功能主要方面（包括记忆和情绪）的详细测试。
§ 嗅觉感受器被破坏尚未被确认是失嗅症的机制。
CT = 计算机断层扫描；COVID-19 = 新型冠状病毒病；MRI = 磁共振成像。
检查
失嗅症的治疗
医生治疗嗅觉丧失的病因。例如，有鼻窦感染和鼻窦炎症的患者，可以用蒸气吸入、鼻腔喷雾剂、抗生素和有时候手术治疗。然而，在成功治疗鼻窦炎之后，嗅觉并不总是能恢复正常。肿瘤可以采用手术切除或者放射治疗，但是这类治疗通常不能使嗅觉恢复。鼻子内的息肉在切除后，有时能使嗅觉恢复。抽烟的患者应戒烟。
嗅觉丧失本身没有治疗方法。保留一部分嗅觉的患者发现，向食物中添加浓的调味料会提高他们吃饭的乐趣。烟雾报警器对所有家庭非常重要，对于患有嗅觉丧失的人更加重要，因为他们闻不到烟味。医生建议失嗅症患者在吃存放过一段时间的食物，或者用天然气做饭或加热前，应更加谨慎，因为他们难以检测食物变质和气体泄漏。
关键点
失去嗅觉可能是正常衰老的一部分。
常见病因包括上呼吸道感染、鼻窦炎和头部损伤。
除非医生认为病因非常明确，否则通常需要做影像检查，如CT或 MRI。