维生素 A 缺乏症可由饮食中维生素 A 含量低或者存在吸收障碍或肝脏疾病而引起。

一个早期症状是夜盲。

晚期可导致失明。

眼睛、皮肤和其他组织变得干燥，容易感染。

根据症状和血液检查可以诊断。

大剂量维生素 A 治疗几天可纠正缺乏。

维生素 A（视黄醇）是眼睛视网膜感光神经细胞（光感受器）发挥功能的必需营养素，也有助于维持夜间视力。维生素 A 也有助于保持皮肤、肺、肠和尿道上皮的健康，并有抗感染作用。维生素 A 在鱼肝油、动物肝脏、蛋黄、黄油、奶油和强化牛奶中含量丰富。（也可参见维生素概述。）

胡萝卜素（如β-胡萝卜素）使水果和蔬菜呈现黄色、橙色或红色。胡萝卜素经摄入后，在体内缓慢转变为维生素 A。用脂肪或油烹饪过或搅匀的蔬菜是人体吸收胡萝卜素最好的途径。类胡萝卜素在深绿色、黄色和橙色蔬菜以及黄色和橙色水果中含量丰富。

维生素 A 缺乏症的病因 维生素 A 缺乏症通常归因于 饮食中长期缺乏维生素 A 维生素 A 缺乏症常见于世界上富含维生素 A 的食物摄入不足地区的人群，以下食物是维生素 A 的良好来源，例如 动物肝和鱼肝

橙色、黄色和深绿色蔬菜以及黄色和橙色水果

蛋类

强化牛奶制品 例如，维生素 A 缺乏症在东南亚常见，因为东南亚居民的主食是不含维生素 A 的普通大米。黄金大米的 β-胡萝卜素含量更高，可预防维生素 A 缺乏症。 阻碍肠道吸收脂肪的疾病会降低脂溶性维生素 A 的吸收率并增加维生素 A 缺乏症的风险。这类疾病包括慢性腹泻、乳糜泻、囊性纤维化、某些胰腺疾病和胆管阻塞。肠道手术或胰腺炎也有同样的作用。 肝脏疾病会妨碍维生素 A 的贮存。（体内大部分维生素 A 贮存于肝脏。） 维生素 A 缺乏症常见于长期严重缺乏蛋白质和热量（蛋白质-能量营养不良）的人群。该病患者的维生素 A 摄入不足，维生素 A 的贮存和利用能力受损。

维生素 A 缺乏症的症状 维生素 A 缺乏的早期症状是夜盲，这是视网膜病变的结果。继而眼白（结膜）和角膜干燥增厚，称为干眼症。干眼症常见于严重缺乏热量和蛋白质（包括维生素 A 摄入不足）的儿童中。眼白上可能会出现泡沫状沉积物（毕脱斑）。干燥的角膜变软，可能形成溃疡，甚至导致失明。维生素 A 缺乏症是食物缺乏率高的国家失明的常见原因。 皮肤变干、皲裂，肺、肠和尿道上皮变薄变硬。 免疫系统功能异常，变得容易感染，尤其是婴儿和儿童。 儿童的生长发育变得缓慢。半数以上的重度维生素 A 缺乏症患儿会死亡。

维生素 A 缺乏症的诊断 医师的评估

血液化验

服用维生素 A 补充剂后症状缓解 医生根据夜盲等症状怀疑维生素 A 缺乏症。 医生会测定血液中维生素 A 的水平。然而，在维生素 A 缺乏症达到重度之前，该维生素的血液水平不会下降，因为体内贮存量很大。 如果患者在黑暗环境中视物不清，可进行眼睛检查（如视网膜电图），以明确这是否由于维生素 A 缺乏症所致。 医生可能会给予维生素 A 补充剂，看看症状是否缓解，若缓解，可确诊维生素 A 缺乏症。

维生素 A 缺乏症的预防 吃深绿色叶状蔬菜、黄色和橙色水果（如木瓜和橙子）、胡萝卜以及黄色蔬菜（如笋瓜和南瓜）有助于预防维生素 A 缺乏症。其他食物来源包括维生素 A 强化型的牛奶和谷物食品、动物肝脏、蛋黄、鱼肝油。类胡萝卜素使水果和蔬菜呈黄色、橙色或红色，在体内可转化为维生素 A，经过烹调或搅匀的蔬菜配上少量油脂佐餐可达到最佳的类胡萝卜素吸收效果。 居住在食物缺乏率高的国家和有维生素 A 缺乏症发病风险的儿童应服用维生素 A 补充剂。