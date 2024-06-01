缺血型视神经病变是指因血液供应阻塞所致的视神经损害。
阻塞可伴随动脉发炎（称为动脉炎性，通常是称为巨细胞动脉炎的疾病的一部分），或不伴动脉发炎（称为非动脉炎性）。
唯一的持续性症状是无痛视力丧失，通常是突发的。
医生基于患者的症状并使用检眼镜观察患者的眼睛从而作出诊断。
血液检查或动脉管壁活检有助于颞动脉炎的诊断。
针对非动脉炎性类型的治疗无效。
针对动脉炎性类型的治疗不能恢复视力，但有助于保护未受累的眼睛。
（另见视神经疾病概述。）
缺血性视神经病变的病因
缺血性视神经病变的症状
视力通常在数分钟、数小时或数天内迅速丧失，但无痛。对于非动脉炎性缺血性视神经病变，单眼视力通常受损。对于动脉炎性缺血性视神经病变，损害可能涉及双眼。受累眼的视力下降程度可从接近正常到完全失明。
巨细胞动脉炎患者以老年人多见，视力下降的程度也相对较重。可伴有咀嚼时颌痛、头痛、肌肉酸痛及梳头时头皮痛等。
缺血性视神经病变的诊断
医生评估，包括视野检查
对于颞动脉炎，血液化验和活检
有时进行影像学检查或其他检查
诊断包括使用带放大镜的灯（检眼镜）检查眼睛后部和测量中央或周边视力损失的视野检查。眼睛后部的视神经头（视盘）将出现水肿。确定病因时需要确定患者是否患有任何已知为风险因素的疾病。
如果怀疑巨细胞动脉炎是病因，应立即进行血液检查并开始使用皮质类固醇，以防止进一步的视力丧失。可采集颞动脉组织样本（活检）并在显微镜下检查以明确诊断。血液化验可确定红细胞沉降率(ESR)、C 反应蛋白水平和某些类型血细胞的水平（全血细胞计数）。这些测试的结果可能指示颞动脉炎所特有的炎症。若患者并无颞动脉炎的症状，则需行 MRI 或 CT 检查脑部以确定是否有肿瘤压迫视神经。
可能的病因决定需要什么其他检查。例如，如果患者有阻塞性睡眠呼吸暂停的症状（如日间过度困倦或打鼾），可进行多导睡眠监测。如果患者有血块，可做血液检查以诊断凝血障碍。
缺血性视神经病变的治疗
缺血性视神经病变的预后
非动脉缺血性视神经病变无有效治疗。然而，多达 40% 的非动脉炎性缺血性视神经病变患者可自发出现轻度视力改善。在这种情况下，同一只眼的反复发作较为少见，但有 15% 的患者另一只眼会受到影响。
在巨细胞动脉炎导致的动脉炎性病变中，视力丧失通常比非动脉缺血性视神经病变的严重。及时使用皮质类固醇治疗不能恢复受累眼睛的视力损失，但能保护未受累的眼睛。治疗不充分会增加另一只眼视力损失的风险。