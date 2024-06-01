视神经眼内部分血压供应障碍可引起视神经细胞的功能紊乱和视力丧失。可出现两种类型：非动脉炎性和动脉炎性。

非动脉缺血性视神经病变较为常见，多见于 50 岁及以上的患者。视力丧失通常没有动脉缺血性视神经病变那么严重。风险因素包括解剖学上充血的视神经（视神经的某些特征可以通过检眼镜看出来）、高血压、吸烟、糖尿病和动脉粥样硬化。其他风险因素可能包括阻塞性睡眠呼吸暂停、使用某些药物（例如，胺碘酮、还可能使用治疗勃起功能障碍的抑制磷酸二酯酶的药物，如西地那非）、血栓形成倾向和夜间低血压。

动脉缺血性视神经病变多见于 60 岁及以上的患者。因动脉炎症（动脉炎）导致视神经血供阻塞，最主要的动脉炎是巨细胞动脉炎。