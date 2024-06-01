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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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缺血性视神经病变

作者：John J. Chen, MD, PhD, Mayo Clinic
已审核/已修订 6月 2024
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缺血型视神经病变是指因血液供应阻塞所致的视神经损害。

  • 阻塞可伴随动脉发炎（称为动脉炎性，通常是称为巨细胞动脉炎的疾病的一部分），或不伴动脉发炎（称为非动脉炎性）。

  • 唯一的持续性症状是无痛视力丧失，通常是突发的。

  • 医生基于患者的症状并使用检眼镜观察患者的眼睛从而作出诊断。

  • 血液检查或动脉管壁活检有助于颞动脉炎的诊断。

  • 针对非动脉炎性类型的治疗无效。

  • 针对动脉炎性类型的治疗不能恢复视力，但有助于保护未受累的眼睛。

（另见视神经疾病概述。）

缺血性视神经病变的病因

视神经眼内部分血压供应障碍可引起视神经细胞的功能紊乱和视力丧失。可出现两种类型：非动脉炎性和动脉炎性。

非动脉缺血性视神经病变较为常见，多见于 50 岁及以上的患者。视力丧失通常没有动脉缺血性视神经病变那么严重。风险因素包括解剖学上充血的视神经（视神经的某些特征可以通过检眼镜看出来）、高血压吸烟糖尿病动脉粥样硬化。其他风险因素可能包括阻塞性睡眠呼吸暂停、使用某些药物（例如，胺碘酮、还可能使用治疗勃起功能障碍的抑制磷酸二酯酶的药物，如西地那非）、血栓形成倾向和夜间低血压。

动脉缺血性视神经病变多见于 60 岁及以上的患者。因动脉炎症（动脉炎）导致视神经血供阻塞，最主要的动脉炎是巨细胞动脉炎

缺血性视神经病变的症状

视力通常在数分钟、数小时或数天内迅速丧失，但无痛。对于非动脉炎性缺血性视神经病变，单眼视力通常受损。对于动脉炎性缺血性视神经病变，损害可能涉及双眼。受累眼的视力下降程度可从接近正常到完全失明。

巨细胞动脉炎患者以老年人多见，视力下降的程度也相对较重。可伴有咀嚼时颌痛、头痛、肌肉酸痛及梳头时头皮痛等。

缺血性视神经病变的诊断

  • 医生评估，包括视野检查

  • 对于颞动脉炎，血液化验和活检

  • 有时进行影像学检查或其他检查

诊断包括使用带放大镜的灯（检眼镜）检查眼睛后部和测量中央或周边视力损失的视野检查。眼睛后部的视神经头（视盘）将出现水肿。确定病因时需要确定患者是否患有任何已知为风险因素的疾病。

如果怀疑巨细胞动脉炎是病因，应立即进行血液检查并开始使用皮质类固醇，以防止进一步的视力丧失。可采集颞动脉组织样本（活检）并在显微镜下检查以明确诊断。血液化验可确定红细胞沉降率(ESR)、C 反应蛋白水平和某些类型血细胞的水平（全血细胞计数）。这些测试的结果可能指示颞动脉炎所特有的炎症。若患者并无颞动脉炎的症状，则需行 MRI 或 CT 检查脑部以确定是否有肿瘤压迫视神经。

可能的病因决定需要什么其他检查。例如，如果患者有阻塞性睡眠呼吸暂停的症状（如日间过度困倦或打鼾），可进行多导睡眠监测。如果患者有血块，可做血液检查以诊断凝血障碍。

缺血性视神经病变的治疗

  • 对于非动脉缺血性视神经病变，控制动脉粥样硬化的风险因素

  • 对于巨细胞动脉炎所致的动脉缺血性视神经病变，皮质类固醇和托珠单抗

非动脉缺血性视神经病变患者中，恢复视力损失的治疗无效。治疗包括减少动脉粥样硬化风险因素，比如控制血压和糖尿病。其他病因，如凝血障碍和阻塞性睡眠呼吸暂停，可能也需要治疗。

对于巨细胞动脉炎所致的动脉缺血性视神经病变患者，可尽早口服和/或静脉注射高剂量皮质类固醇以预防对侧眼的视力下降。近期证实，在皮质类固醇基础上加用托珠单抗（一种减轻炎症的药物）对巨细胞动脉炎患者有帮助。

放大镜、用大号铅字排印设备和报时手表（低视力助视器）或可帮助视力丧失的人。

缺血性视神经病变的预后

非动脉缺血性视神经病变无有效治疗。然而，多达 40% 的非动脉炎性缺血性视神经病变患者可自发出现轻度视力改善。在这种情况下，同一只眼的反复发作较为少见，但有 15% 的患者另一只眼会受到影响。

巨细胞动脉炎导致的动脉炎性病变中，视力丧失通常比非动脉缺血性视神经病变的严重。及时使用皮质类固醇治疗不能恢复受累眼睛的视力损失，但能保护未受累的眼睛。治疗不充分会增加另一只眼视力损失的风险。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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