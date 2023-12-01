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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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其他眼科症状

作者：Christopher J. Brady, MD, Wilmer Eye Institute, Retina Division, Johns Hopkins University School of Medicine
已审核/已修订 12月 2023
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许多其他症状和异常也可能影响眼睛，包括眼睛外观的改变、色盲、干眼、眩光和光晕、深度感觉受损、眼睛发痒、光敏感和夜盲。

深度感异常

深度感是指判断物体在空间内的相对位置的能力。深度感异常的患者可能难以分辨 2 个物体哪个更近。

视网膜是眼睛后部的感光结构。视网膜就像照相机的底片一样，是一个 2 维的平面，仅能产生 2 维图像。大脑将双眼的 2 维图像进行整合后即产生了 3 位空间感，即立体视。立体视使人们可以直观地观察深度。眼睛无法适当对齐的疾病（如斜视）会干扰立体视。

但是，立体视只有在近距离时才有效，如在一臂之内。在物体的距离超过 9 英尺（3 米）的情况下，仅从一只眼睛获得的深度感信息（例如，物体的表观尺寸）相比立体视觉能够提供更多的相对位置信息。因此，只有一只眼睛能看见的人在倒茶时有困难，但在停车时困难较小。

眩光或光晕

有些患者常自述看明灯时眼前有眩光（星放射状亮光）或光晕，尤其是夜间开车时症状尤为明显。此类症状在老年人、接受过特定类型的屈光手术或患有特定类型的白内障的患者中较为常见。眩光和光晕也可发生在瞳孔充分散大（例如，滴眼药水以便检查）的患者中。此外，对于瞳孔充分散大后（如点散瞳药后）的患者，因光线可以通过晶状体的周边部进入眼内，与自晶状体中央进入眼内的光线屈光方向不尽一致，因此也可出现眩光的症状。

进行眼睛检查。有时症状可以通过治疗病因（例如白内障）得到缓解。否则，人们应该采取预防措施，如减少夜间行车，或接受滴眼剂进行检查，开车时避免直视迎面而来的车灯。

夜盲症

老年人常感觉在暗光下视物较困难，有时甚至表现为夜盲。这种情况有时称为夜盲。尽管夜盲症是某些视网膜变性疾病的一个特征表现，如色素性视网膜炎，但其最常由白内障引起。老年人因在暗光下瞳孔扩大的过程缓慢，暗适应时间较年轻人会有所延长。眼睛检查应该集中于白内障检查，并且应该包括检眼镜检查。治疗病因。在治疗方面，首先要注重治疗原发病，同时增加室内的光照亮度，尤其是厨房、台阶等容易受外伤地方的照明度，以提高安全度。

色盲

色盲（色觉障碍）是指不能正确分辨某些颜色，或患者所看见的某种颜色强度与正常人不同。例如，最常见的红绿色盲患者往往不能分辨深绿色或红色，或红绿色皆不能分辨。过红绿灯时，红绿色盲患者可由交通灯颜色外的其他提示引导。

通常情况下色觉障碍的症状并不明显，很多人并不知晓自己的病情。

色盲通常为先天性疾病，几乎全部由 X-染色体隐性基因引起的，这意味着几乎所有受累者均为男性。女性常为基因携带者，自身较少发病，但可将致病基因遗传给子女。

大部分色盲病例是由于其中一种类型的感光视网膜细胞（感光细胞）相对缺乏或异常。最常见的红绿色盲便是一个例子。然而，蓝黄色盲可由视神经疾病引起，且多为获得性色盲而非先天性疾病所致。有的色盲可因大脑不能将颜色信号进行整合所致（而非眼部异常）。

如果已知家庭成员有异常，患者可检查自己是否为色盲。有色觉异常家庭成员、配色困难者、有些人可能一直意识不到自己有色盲。直到有一天他们因工作或执照的原因，需要区分颜色而做该项检查时才发现色盲的存在。

对于色盲，目前尚没有有效的治疗方法。

光敏感

暴露于强光下或从暗处进入明处时，人眼会出现怕光的症状。点散瞳的眼药水（散瞳药）后也会引起此类光敏感。然而，强光导致的疼痛（畏光）可能是偏头痛或一些眼病的症状，如涉及眼睛前部的炎症或感染（葡萄膜炎）的疾病、角膜疾病（如角膜炎）或眼外伤。此外，它还可能因脑膜炎导致（通常同时伴有严重的头痛和颈部僵硬）。

通过患者的主诉症状及眼部检查，医生首先会分辨患者的症状是对光敏感还是畏光。一般通过患者的主诉症状及眼部检查判断光敏感或畏光。裂隙灯检查尤其可用于检测导致畏光的疾病。避光（如戴墨镜）是减轻光敏感或畏光症状的有效手段。若畏光由眼内炎症所致，散瞳眼药水常有助于缓解眼痛。

眼睛发痒

眼痒常由过敏引起，且常伴有流泪的症状。眼睑发炎（睑缘炎）和干眼也可导致眼睛发痒。偶尔也可见到因虱虫叮咬或其他寄生虫感染或侵扰所致的眼痒。通常，导致眼睛发痒的异常情况通过裂隙灯检查就可诊断出。治疗方面，在解除导致眼痒的原发病后，用冷毛巾敷眼在一定程度上能缓解眼痒症状。

干眼症

眼睛有干涩感可由多种情况引起，如泪液分泌不足、泪液蒸发过快等，较少见的还有屈光手术后、维生素 A 缺乏（在发达国家/地区罕见）或干燥综合症等。年老也是干眼症的一个重要因素。（另见干燥性角膜结膜炎。）

眼干的患者，尤其是怀疑 Sjogren 综合征者，需要检查其泪液分泌功能。医生还可尝试确定泪液是否蒸发过快。有时，医生还可能会放一点黄色染料（即荧光素）在眼表，测量泪液蒸发的时间，观察是否存在泪液蒸发过强的因素。白天，患者可点用人工泪液来替代自身的泪液以缓解症状。夜间睡前可点用药膏以缓解晨起时的干涩症状。

眼睛外观的改变

有些人虹膜或结膜上可见黑色（色素）斑点。可与生俱来，也可后天发生。虽然一般无关紧要，但如果黑点不断增长，应由眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗（外科和非外科）的医生）进行评估，以确保不是癌症。

黄疸患者的巩膜和皮肤会变黄。

眼睑可能会下垂（上睑下垂）。上睑下垂可见于有重症肌无力和导致神经损伤疾病的患者。

有时眼睛异常睁大和突出，这通常是由于眼睛被向前推所致（眼球突出）。格雷夫斯病患者可能有眼球突出。

具有这些症状的患者需要进行眼睛检查和全面医学检查。治疗针对病因进行。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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