许多其他症状和异常也可能影响眼睛，包括眼睛外观的改变、色盲、干眼、眩光和光晕、深度感觉受损、眼睛发痒、光敏感和夜盲。
深度感异常
深度感是指判断物体在空间内的相对位置的能力。深度感异常的患者可能难以分辨 2 个物体哪个更近。
视网膜是眼睛后部的感光结构。视网膜就像照相机的底片一样，是一个 2 维的平面，仅能产生 2 维图像。大脑将双眼的 2 维图像进行整合后即产生了 3 位空间感，即立体视。立体视使人们可以直观地观察深度。眼睛无法适当对齐的疾病（如斜视）会干扰立体视。
但是，立体视只有在近距离时才有效，如在一臂之内。在物体的距离超过 9 英尺（3 米）的情况下，仅从一只眼睛获得的深度感信息（例如，物体的表观尺寸）相比立体视觉能够提供更多的相对位置信息。因此，只有一只眼睛能看见的人在倒茶时有困难，但在停车时困难较小。
眩光或光晕
有些患者常自述看明灯时眼前有眩光（星放射状亮光）或光晕，尤其是夜间开车时症状尤为明显。此类症状在老年人、接受过特定类型的屈光手术或患有特定类型的白内障的患者中较为常见。眩光和光晕也可发生在瞳孔充分散大（例如，滴眼药水以便检查）的患者中。此外，对于瞳孔充分散大后（如点散瞳药后）的患者，因光线可以通过晶状体的周边部进入眼内，与自晶状体中央进入眼内的光线屈光方向不尽一致，因此也可出现眩光的症状。
进行眼睛检查。有时症状可以通过治疗病因（例如白内障）得到缓解。否则，人们应该采取预防措施，如减少夜间行车，或接受滴眼剂进行检查，开车时避免直视迎面而来的车灯。
夜盲症
老年人常感觉在暗光下视物较困难，有时甚至表现为夜盲。这种情况有时称为夜盲。尽管夜盲症是某些视网膜变性疾病的一个特征表现，如色素性视网膜炎，但其最常由白内障引起。老年人因在暗光下瞳孔扩大的过程缓慢，暗适应时间较年轻人会有所延长。眼睛检查应该集中于白内障检查，并且应该包括检眼镜检查。治疗病因。在治疗方面，首先要注重治疗原发病，同时增加室内的光照亮度，尤其是厨房、台阶等容易受外伤地方的照明度，以提高安全度。
色盲
色盲（色觉障碍）是指不能正确分辨某些颜色，或患者所看见的某种颜色强度与正常人不同。例如，最常见的红绿色盲患者往往不能分辨深绿色或红色，或红绿色皆不能分辨。过红绿灯时，红绿色盲患者可由交通灯颜色外的其他提示引导。
通常情况下色觉障碍的症状并不明显，很多人并不知晓自己的病情。
色盲通常为先天性疾病，几乎全部由 X-染色体隐性基因引起的，这意味着几乎所有受累者均为男性。女性常为基因携带者，自身较少发病，但可将致病基因遗传给子女。
大部分色盲病例是由于其中一种类型的感光视网膜细胞（感光细胞）相对缺乏或异常。最常见的红绿色盲便是一个例子。然而，蓝黄色盲可由视神经疾病引起，且多为获得性色盲而非先天性疾病所致。有的色盲可因大脑不能将颜色信号进行整合所致（而非眼部异常）。
如果已知家庭成员有异常，患者可检查自己是否为色盲。有色觉异常家庭成员、配色困难者、有些人可能一直意识不到自己有色盲。直到有一天他们因工作或执照的原因，需要区分颜色而做该项检查时才发现色盲的存在。
对于色盲，目前尚没有有效的治疗方法。