深度感是指判断物体在空间内的相对位置的能力。深度感异常的患者可能难以分辨 2 个物体哪个更近。

视网膜是眼睛后部的感光结构。视网膜就像照相机的底片一样，是一个 2 维的平面，仅能产生 2 维图像。大脑将双眼的 2 维图像进行整合后即产生了 3 位空间感，即立体视。立体视使人们可以直观地观察深度。眼睛无法适当对齐的疾病（如斜视）会干扰立体视。

但是，立体视只有在近距离时才有效，如在一臂之内。在物体的距离超过 9 英尺（3 米）的情况下，仅从一只眼睛获得的深度感信息（例如，物体的表观尺寸）相比立体视觉能够提供更多的相对位置信息。因此，只有一只眼睛能看见的人在倒茶时有困难，但在停车时困难较小。