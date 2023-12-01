如果中风或头部创伤损伤但没有完全损坏脑组织，脑组织就可能逐渐恢复功能。恢复可能花费 6 个月到数年，但康复治疗可以加快恢复速度，并可使患者恢复更彻底。损坏的脑组织不能恢复功能，但有时其他脑组织能学会代偿损坏区域的功能。康复能帮助这种代偿功能。不能准确预测功能恢复的量和速度。因此，患者病情稳定时尽快开始康复治疗。早期康复还有助于预防诸如肌肉缩短（挛缩）、肌力下降和抑郁等并发症。

对患者的详细检查，包括心理测验，可帮助康复治疗组判断损害种类和严重程度。接着康复治疗组评估哪些功能丧失可能得益于康复治疗，并且根据患者的需要制定计划。康复治疗成功与否要看患者的总体情况、活动范围、肌肉强度、肠和膀胱功能、脑部损伤前功能状况、社会环境、学习能力、动机、模仿能力以及参与康复治疗计划的能力。

如果脑损伤导致肢体力量减弱或瘫痪，治疗师移动受累肢体或鼓励患者移动它们。移动患肢能帮助预防或缓解挛缩并维持关节活动范围。通常，也定期锻炼没有发病的肢体以维持肌肉的张力和力量。也鼓励患者进行其他活动，比如床上移动、转身、改变姿势以及坐起。恢复下床和安全、独立地移上椅子或轮椅的能力，对于一个人的身体和精神健康很重要。

可能还需要进行协调锻炼。有时，治疗师会绑缚非受累肢体（称为强制性诱导运动疗法）。有时治疗师训练没病的肢体（即限制诱导运动疗法），例如，上肢部分瘫痪的患者每日重复吃饭、洗衣、理发、写字、开门这些日常活动时，可在没有发病的上肢佩戴假手或悬带。从而帮助大脑使用瘫痪的肢体。

脑部损伤所致的一些问题要求特定的治疗，例如，帮助行走（步态或步行锻炼）、改善协调和平衡能力、减少痉挛（肌肉不自主收缩）或代偿视力或言语问题的治疗。可能会指导步行有困难的人如何预防摔倒。职业治疗有助于改善协调能力。热疗法或冷疗法可暂时减少肌肉痉挛，并让肌肉伸展。一只眼睛失明的人接受特殊训练，避免撞到门框或其他障碍物，例如通过头转向病变一侧进行锻炼。

中风或另一脑部损伤（尤其是脑震荡）可能损伤思考能力（认知）。患者可能出现以下方面的问题：定向力、注意力和集中力、知觉、理解力、学习能力、思维组织能力、问题解决能力、记忆力和言语能力。损伤不同，问题也不同。感知能力康复治疗是很漫长的过程，需对每个人的情况量体裁衣，并且一对一治疗。目标是反复训练大脑如何待查出现的问题。例如，像系鞋带这样的问题被分解成简单的步骤练习。视觉、听觉和触觉的暗示，如言语提示、手势和颜色标识，有助于患者学习和记忆如何完成任务。