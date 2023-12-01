如果肌肉缺乏适当的神经输入信息（外周神经损伤、脊髓疾病或中风所致），肌肉会迅速衰弱（萎缩），并出现僵硬和收缩（痉挛）。电极放在皮肤上产生电刺激，可使肌肉收缩，提供运动有助于防止肌肉萎缩和痉挛。

一种电刺激，称为经皮神经电刺激 (TENS)，利用不会引起肌肉收缩的弱电流进行刺激。TENS 对于有慢性背痛、类风湿性关节炎、脚踝扭伤、带状疱疹或局限性区域疼痛的人，可能有帮助。TENS 是手操作、电池供能的设备，可产生电流，通过放在皮肤上的电极发挥作用，产生麻刺感而不是疼痛。设备会引起刺痛感，但并不痛。

经皮电神经刺激仪器一天可用数次、持续 20 分钟到几个小时，根据疼痛严重情况而定。必要时可教会人们在家里使用TENS仪器。大多数人都能较好接受这个疗法，但它的效果有较大变数。TENS 会导致心律异常（心律失常）。因此，有严重心脏疾病或安置人工起搏器的人群不宜使用。TENS 不可放在眼睛及其附近位置。