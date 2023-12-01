专业康复治疗师会针对疼痛和炎症进行治疗。这种治疗能有助于活动灵活，使人们更全身心参加康复。这些治疗通常在锻炼疗法前后使用，属于整体康复计划的组成部分。使用的技术包括
虽然对于剧烈疼痛冷疗法似乎更有效，但治疗师到底用热疗法还是冷疗法通常是与接受治疗者一起做出的个人选择。使用热疗法与冷疗法时，必须谨慎，以免造成烧伤和冻伤。
热疗法
热疗法会增加血流量，并使结缔组织更具柔性。加热能够增加血流量和结缔组织活性，暂时缓解关节僵硬、疼痛和肌肉痉挛。热度也能帮助减少组织中的液体聚集（水肿）。热疗用于减轻某些关节炎患者的疼痛和僵硬，并减轻肌肉痉挛、损伤（如扭伤）和拉伤。
热疗法可深可浅。热包裹、红外线加热、石蜡（加热的蜡）浴，以及水疗法（波动的温水）可提供浅层治疗。可利用高频声波（超声疗法）使深层组织中产生热量。
热疗法的种类
类型
描述
评价
临床应用
浅表组织热疗
红外线加热
使用一盏灯进行热疗法，通常每天少于 20 分钟
需看护避免损伤
不用于植入金属器械或皮肤感觉减退（尤其是温觉和痛觉）的患者
关节痛（关节疼痛）
各种类型关节炎
背痛
纤维肌痛
肌肉痉挛
肌痛（肌肉疼痛）
神经痛（神经疼痛）
扭伤
拉伤
腱鞘炎（腱及其覆盖物炎症）
鞭打伤
热敷
棉布包裹硅酸盐凝胶，通常在微波炉中加热
可以裹一条毛巾，以免皮肤烫伤
同红外线加热相同
石蜡浴
浸泡在或涂满融化的石蜡
常用于小关节如手、膝盖或肘关节
不用于开放性损伤
水疗法
在大的工业式的漩涡中浸泡在温水中
通过促进血液流动和帮助清除创伤而促进伤口预合
放松肌肉，缓解疼痛
有助于关节活动锻炼
深部组织热疗
超声检查
高频声波穿透到深部组织，使组织振动产生热量，并把血液（携带氧和营养）带到深部组织
不适用于血供减少的组织（缺血），麻木或活动性感染部位，愈合的骨骼或某些特殊身体部位（如眼睛、大脑、脊髓、耳朵、心脏或移植器官）
不用于有出血或肿瘤倾向的人中
骨骼损伤
黏液囊炎
复杂的疼痛综合征
挛缩
骨关节炎
肌腱炎
低水平激光疗法（冷激光）
低水平激光疗法将光能量应用于深层组织，以治疗扭伤、拉伤、颈背部疼痛、肩部疼痛和纤维肌痛等疾病。不应该应用于眼睛、已知癌症病灶、发育中的胎儿、心脏起搏器或其他植入器械或甲状腺。光可能会触发对光敏感的癫痫患者癫痫发作。在这种治疗过程中，患者和医疗保健专业人员应佩戴适当的护目镜。
冷疗法（冷冻疗法）
电刺激
如果肌肉缺乏适当的神经输入信息（外周神经损伤、脊髓疾病或中风所致），肌肉会迅速衰弱（萎缩），并出现僵硬和收缩（痉挛）。电极放在皮肤上产生电刺激，可使肌肉收缩，提供运动有助于防止肌肉萎缩和痉挛。
一种电刺激，称为经皮神经电刺激 (TENS)，利用不会引起肌肉收缩的弱电流进行刺激。TENS 对于有慢性背痛、类风湿性关节炎、脚踝扭伤、带状疱疹或局限性区域疼痛的人，可能有帮助。TENS 是手操作、电池供能的设备，可产生电流，通过放在皮肤上的电极发挥作用，产生麻刺感而不是疼痛。设备会引起刺痛感，但并不痛。
经皮电神经刺激仪器一天可用数次、持续 20 分钟到几个小时，根据疼痛严重情况而定。必要时可教会人们在家里使用TENS仪器。大多数人都能较好接受这个疗法，但它的效果有较大变数。TENS 会导致心律异常（心律失常）。因此，有严重心脏疾病或安置人工起搏器的人群不宜使用。TENS 不可放在眼睛及其附近位置。
牵拉
颈部（颈椎）牵引可用于医院、康复中心或家中，用以治疗因颈部骨退行性变（颈椎病）、椎间盘破裂、颈椎过度屈伸损伤或颈肌痉挛（斜颈—见 局灶和节段肌张力异常）所致的慢性颈部疼痛。同平卧位相比，坐位牵引更有效。使用电机的系统通常最为有效。
牵引常与其他物理治疗（如锻炼和伸展运动）联合应用。尽管通过消费者总会也可获得颈部牵引装置，治疗师会选择设备类型并确定使用的牵引力度。人们不可自行单独使用这种设备。需要有家庭成员帮助减轻牵引重量，减少损伤风险。
按摩
按摩可以缓解疼痛，减轻肿胀，并帮助松弛绷紧（收缩）的组织。只有获得许可的按摩治疗师可进行按摩来治疗损伤。按摩不应用于治疗血凝块所致感染或炎症（血栓性静脉炎）。
按摩的用途