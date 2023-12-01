康复治疗是丧失正常言语功能人群所需的服务，其言语功能丧失通常是由于损伤、中风、感染、肿瘤、手术或进展性疾病所致。
失语症
失语症是指部分或完全丧失口语或书面语的表达或理解能力，其通常是影响脑部语言中枢的中风或其它脑部损伤所致（见图脑部特定区域受损时）。
失语症患者的治疗目的是建立最有效的交流方式。对于有轻微障碍的人，语言治疗学家重点强调思维和认知，而非言词。指着一件东西或图片，用手势、点头以及依靠面部表情对于交流通常已足够。对于障碍较严重者，兴奋刺激疗法（词语对患者重复多次）和程序兴奋刺激法（读出词语的同时展示可看见或可触摸的东西）可帮助患者恢复语言能力。失语症患者可使用字母表或图片进行交流。
照料失语症患者的人需十分耐心和能够包容患者的挫败。必须认识到患者不是痴呆，不应使用对婴儿的口气对他们说话，这很侮辱人。相反，照料者们应正常说话，如必要，可同时使用手势或指着那个东西。
构音障碍
构音障碍是指患者由于控制发声所用肌肉的部分神经系统受损，而无法正常吐字。
康复治疗的目标要根据构音障碍的病因。如果构音障碍的原因是中风、头部外伤或脑外科手术，康复治疗目标就是恢复并保持语言能力。对构音障碍较轻的病例，重复读词语或句子就可充分让患者重新学会发出特定声音所需的面部肌肉和舌头动作。如果构音障碍很严重，患者可能要学会使用单词表或图片或带键盘和消息显示器（打印或屏幕）的电子设备进行交流。
如果构音障碍是由神经系统进展性疾病所致，如肌萎缩性侧索硬化（ALS 或 Lou Gehrig 病）或多发性硬化症，治疗目标旨在尽可能维持言语功能。患者学着锻炼加强对于口、舌和唇的控制，并学习减缓语速和使用更短的短语。对呼吸肌控制能力变弱可能迫使患者在一个句子的中间停下来换气。在句子中设定标点符号可有所帮助。呼吸锻炼会有所帮助，有时通过手控辅助设备呼吸有助于清除气道中的黏液。