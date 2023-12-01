失语症是指部分或完全丧失口语或书面语的表达或理解能力，其通常是影响脑部语言中枢的中风或其它脑部损伤所致（见图脑部特定区域受损时）。

失语症患者的治疗目的是建立最有效的交流方式。对于有轻微障碍的人，语言治疗学家重点强调思维和认知，而非言词。指着一件东西或图片，用手势、点头以及依靠面部表情对于交流通常已足够。对于障碍较严重者，兴奋刺激疗法（词语对患者重复多次）和程序兴奋刺激法（读出词语的同时展示可看见或可触摸的东西）可帮助患者恢复语言能力。失语症患者可使用字母表或图片进行交流。

照料失语症患者的人需十分耐心和能够包容患者的挫败。必须认识到患者不是痴呆，不应使用对婴儿的口气对他们说话，这很侮辱人。相反，照料者们应正常说话，如必要，可同时使用手势或指着那个东西。