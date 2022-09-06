肺心病是因引发肺动脉高压（肺部血压高）的基础肺病导致的右心室扩大和增厚。右心室扩大和增厚可导致心力衰竭。

肺动脉高压是肺部动脉（肺动脉）血压力异常增高的一种疾病。肺部疾病会通过几种方式导致肺动脉高压。

当含氧量长期较低时，肺动脉会收缩且管壁变厚。收缩和变厚使得肺动脉压力增加。损害或减少肺组织数量的肺部疾病（比如肺气肿）也会减少肺部的血管数量。血管数量减少使得剩余血管压力增加。

肺心病的最常见病因是

其他不太常见的病因包括

肺栓塞

结缔组织疾病

肺间质纤维化

肥胖症并伴有呼吸能力下降

一旦出现肺动脉高压，心脏右侧必须更加用力才能将血液泵过肺部。用力增加导致心脏肌肉变大变厚。如果肺动脉高压持续的时间足够长，那么右心不再能够通过扩大和增厚实现代偿，从而出现右心衰竭。

衰竭右心室的血流异常减慢，致使血液容易在腿部淤积，从而使患者面临发生肺栓塞的危险。血池中如形成血凝块，它们最终漂移和嵌塞在肺部，引起灾难性后果。

肺心病的症状 在肺心病进展至晚期之前，症状可能很少。症状出现时，患者描述 于劳累时出现呼吸困难

头重脚轻感（特别是劳累时）

疲劳 也会出现心力衰竭的症状，如腿部肿胀（水肿）和气短逐渐加重。

肺心病的诊断 超声心动图 多项检查有助于医师诊断肺心病，但常根据体格检查作出疑诊。例如，通过听诊器听诊，医师能听到右室增大的特征性心脏声音。腿部也会发生肿胀，颈部静脉增大。 胸部X线检查可显示增大的右室和肺动脉。 医生会借助超声心动图、放射性核素检查和心导管检查术（测量心腔和肺动脉内的压力）来评估左右心室的功能。