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肺心病是因引发肺动脉高压（肺部血压高）的基础肺病导致的右心室扩大和增厚。右心室扩大和增厚可导致心力衰竭。
肺动脉高压是肺部动脉（肺动脉）血压力异常增高的一种疾病。肺部疾病会通过几种方式导致肺动脉高压。
当含氧量长期较低时，肺动脉会收缩且管壁变厚。收缩和变厚使得肺动脉压力增加。损害或减少肺组织数量的肺部疾病（比如肺气肿）也会减少肺部的血管数量。血管数量减少使得剩余血管压力增加。
肺心病的最常见病因是
慢性阻塞性肺疾病（COPD）
其他不太常见的病因包括
结缔组织疾病
肺间质纤维化
肥胖症并伴有呼吸能力下降
一旦出现肺动脉高压，心脏右侧必须更加用力才能将血液泵过肺部。用力增加导致心脏肌肉变大变厚。如果肺动脉高压持续的时间足够长，那么右心不再能够通过扩大和增厚实现代偿，从而出现右心衰竭。
衰竭右心室的血流异常减慢，致使血液容易在腿部淤积，从而使患者面临发生肺栓塞的危险。血池中如形成血凝块，它们最终漂移和嵌塞在肺部，引起灾难性后果。
肺心病的症状
在肺心病进展至晚期之前，症状可能很少。症状出现时，患者描述
于劳累时出现呼吸困难
头重脚轻感（特别是劳累时）
疲劳
也会出现心力衰竭的症状，如腿部肿胀（水肿）和气短逐渐加重。
肺心病的诊断
肺心病的治疗
针对肺心病的病因治疗
有时使用抗凝药以及舒张肺动脉的药物
肺心病的治疗通常针对肺部基础疾病。因肺心病患者有肺栓塞的危险，应给予长期抗凝治疗。