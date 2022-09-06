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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肺心病

作者：Nowell M. Fine, MD, SM, Libin Cardiovascular Institute, Cumming School of Medicine, University of Calgary
已审核/已修订 9月 2022
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肺心病是因引发肺动脉高压（肺部血压高）的基础肺病导致的右心室扩大和增厚。右心室扩大和增厚可导致心力衰竭

肺动脉高压是肺部动脉（肺动脉）血压力异常增高的一种疾病。肺部疾病会通过几种方式导致肺动脉高压。

当含氧量长期较低时，肺动脉会收缩且管壁变厚。收缩和变厚使得肺动脉压力增加。损害或减少肺组织数量的肺部疾病（比如肺气肿）也会减少肺部的血管数量。血管数量减少使得剩余血管压力增加。

肺心病的最常见病因

其他不太常见的病因包括

  • 肺栓塞

  • 结缔组织疾病

  • 肺间质纤维化

  • 肥胖症并伴有呼吸能力下降

一旦出现肺动脉高压，心脏右侧必须更加用力才能将血液泵过肺部。用力增加导致心脏肌肉变大变厚。如果肺动脉高压持续的时间足够长，那么右心不再能够通过扩大和增厚实现代偿，从而出现右心衰竭

衰竭右心室的血流异常减慢，致使血液容易在腿部淤积，从而使患者面临发生肺栓塞的危险。血池中如形成血凝块，它们最终漂移和嵌塞在肺部，引起灾难性后果。

肺心病的症状

在肺心病进展至晚期之前，症状可能很少。症状出现时，患者描述

  • 于劳累时出现呼吸困难

  • 头重脚轻感（特别是劳累时）

  • 疲劳

也会出现心力衰竭的症状，如腿部肿胀（水肿）和气短逐渐加重。

肺心病的诊断

  • 超声心动图

多项检查有助于医师诊断肺心病，但常根据体格检查作出疑诊。例如，通过听诊器听诊，医师能听到右室增大的特征性心脏声音。腿部也会发生肿胀，颈部静脉增大。

胸部X线检查可显示增大的右室和肺动脉。

医生会借助超声心动图放射性核素检查心导管检查术（测量心腔和肺动脉内的压力）来评估左右心室的功能。

肺心病的治疗

  • 针对肺心病的病因治疗

  • 有时使用抗凝药以及舒张肺动脉的药物

肺心病的治疗通常针对肺部基础疾病。因肺心病患者有肺栓塞的危险，应给予长期抗凝治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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