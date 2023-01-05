心肌病是指心肌细胞的渐进性损害病变。

心肌病主要有三种类型：

任何扩张型或肥厚型心肌病（见心肌病概述）都会导致心脏变化，引起不同的异常心律（心律失常），包括过慢或过快心律和猝死（心脏骤停）。某些心肌病特别容易引起心律失常。这些被称为心律失常性心肌病，包括

致心律失常性右心室心肌病

Lamin A/C 心肌病

非致密性心肌病

心脏结节病

肥厚型心肌病

其中一些疾病有遗传原因，通常是遗传性基因突变。

心律失常性心肌病的症状包括心力衰竭本身的症状，以及心脏搏动过慢或过快的症状。心力衰竭的表现包括劳累时呼吸短促、过度疲劳、平躺时呼吸困难（呼吸暂停）和/或腿部和足部肿胀。心律异常可导致心悸、头晕目眩、昏厥、心脏骤停和猝死。

评估通常包括家族史、心电图 (ECG)、胸部 X 光、超声心动图和心脏磁共振成像 (MRI）。有时，医生需要进行其他检查，包括运动测试、动态心电图监测、胸部计算机断层扫描 (CT)、电生理检查、冠状动脉血管造影和/或心脏活检。基因检测通常在怀疑有遗传原因时进行。

心律失常性心肌病患者的近亲可能有患病风险，应由医生进行检查，寻找心脏病证据。亲属也可能需要进行某些检查。

治疗取决于心肌病的病因和特定的节律紊乱，但通常包括心力衰竭的标准治疗，使用抗心律失常药物，有时还包括植入植入式心脏复律除颤器 (ICD)。