慢性心包炎是指逐渐发生的心包（包裹心脏的两层软囊）炎症，持续时间长，并导致心包腔积液或心包增厚。
症状包括气短、咳嗽和乏力。
通过超声心动图和有时其他检查做出诊断。
如果病因明确，需对因治疗，或者采取限盐措施和使用利尿剂也可缓解症状。
有时需要外科手术去除心包膜。
持续 6 个月以上的心包炎称作慢性炎症。主要有 2 种慢性心包炎。
慢性渗出性心包炎
慢性缩窄性心包炎
慢性渗出性心包炎，液体缓慢的积聚在心包腔，位于两层心包之间。
慢性缩窄性心包炎，是罕见疾病，常由于整个心包纤维组织形成所致。纤维组织多年以来逐渐收缩，压迫心脏。这种压迫会阻止心脏正常充盈，并引起一种形式的心力衰竭。然而，因为压迫，心脏无法如大多数类型的心力衰竭一样扩张。由于受压的心脏充盈需要更高的压力，所以静脉回流压升高。静脉压升高导致液体漏出并积聚在身体其他部位（如皮下）。偶尔，缩窄性心包炎更快出现（例如，心脏手术后数周内），可考虑为亚急性。
慢性心包炎的病因
慢性心包炎的症状
慢性心包炎的诊断
超声心动图
有时实施心导管检查术或使用 MRI 或 CT 进行影像学检查
症状可为慢性心包炎患者的诊断提供重要线索，尤其是在没有其他心功能不全的病因（如高血压、冠状动脉疾病、心肌病或心脏瓣膜病）时。
通常会做超声心动图检查。这可以检测到心包腔内液体的量和心脏周围纤维组织的形成。它还可确认是否存在心脏压塞，并提示有无缩窄性心包炎。
胸部 X 线可以检测到心包膜钙盐的沉积。大约一半的缩窄性心包炎的患者可以见到心包钙化。
可通过以下方式确诊
心导管检查
影像
心导管检查术可用来测量心腔和大血管内的血压。这些测量可帮助医生将慢性心包炎与相似疾病鉴别开来。
磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 可用来测量心包厚度。正常情况下，心包膜不到 3mm 厚，但慢性缩窄性心包炎时可达 5mm 或更厚。
行活检来帮助判断慢性心包炎的病因—例如，结核病。在探查术过程中切除一小块心包膜样本并在显微镜下观察。另一种方法是，样本可以由心包镜下切除（光纤管被用来看心包和获得组织样本），心包镜经胸壁小切口送入胸部。
实验室检测取自心包的血液和液体的样本以帮助确定心包炎的病因也是需要的。
你知道吗……
慢性心包炎的治疗
基础疾病的治疗
有时引流心包积液或切除心包
对于慢性缩窄性心包炎，限盐和使用利尿剂可缓解症状
只要知道病因的慢性渗出性心包炎就要对因治疗。如果心功能正常，医生就采取等待和观察的措施。
如果该病引起症状或者怀疑感染，可进行球囊心包切开术、针刺引流（心包穿刺术）或手术引流 。
慢性缩窄性心包炎
慢性缩窄性心包炎患者，限钠饮食和使用利尿剂（帮助排出液体的药物）能够帮助缓解症状。
慢性缩窄性心包炎的唯一治愈方法是手术切除心包。大多数人可通过手术治愈。然而，因为手术的死亡风险是 5~15%（高于严重心力衰竭），所以除非疾病本质上影响日常生活，否则患者不选择外科手术。
医生通常等到在休息时出现严重症状，但在太严重症状出现前，选择手术治疗。饮食限盐和服用利尿剂可控制疾病数月甚至数年，如果缩窄性心包炎仅暂时出现（例如，发生在心脏手术后），则只需通过饮食限盐和服用利尿剂进行治疗即可。