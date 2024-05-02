超声心动图

有时实施心导管检查术或使用 MRI 或 CT 进行影像学检查

症状可为慢性心包炎患者的诊断提供重要线索，尤其是在没有其他心功能不全的病因（如高血压、冠状动脉疾病、心肌病或心脏瓣膜病）时。

通常会做超声心动图检查。这可以检测到心包腔内液体的量和心脏周围纤维组织的形成。它还可确认是否存在心脏压塞，并提示有无缩窄性心包炎。

胸部 X 线可以检测到心包膜钙盐的沉积。大约一半的缩窄性心包炎的患者可以见到心包钙化。

可通过以下方式确诊

心导管检查

影像

心导管检查术可用来测量心腔和大血管内的血压。这些测量可帮助医生将慢性心包炎与相似疾病鉴别开来。

磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 可用来测量心包厚度。正常情况下，心包膜不到 3mm 厚，但慢性缩窄性心包炎时可达 5mm 或更厚。

行活检来帮助判断慢性心包炎的病因—例如，结核病。在探查术过程中切除一小块心包膜样本并在显微镜下观察。另一种方法是，样本可以由心包镜下切除（光纤管被用来看心包和获得组织样本），心包镜经胸壁小切口送入胸部。

实验室检测取自心包的血液和液体的样本以帮助确定心包炎的病因也是需要的。