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肺动脉瓣狭窄是指肺动脉瓣的开口变窄，导致从右心室进入肺动脉的血流受阻（阻塞）。常为先天性而影响儿童。
（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）
肺动脉瓣位于右心室和流入肺脏的血管（肺动脉）之间的开口内。右心室收缩时，肺动脉瓣打开，以将血液泵入肺部。某些疾病可导致瓣膜开口变窄（狭窄）。
肺动脉瓣狭窄极少见于成年人，常为出生缺陷所致。狭窄严重时，通常可在儿童期确诊，因为它可引起响亮的心脏杂音（医生用听诊器听诊时可闻及心音异常）。重度肺动脉瓣狭窄偶尔可在儿童期引起心力衰竭，但通常在成年后才出现症状。
包括胸痛、气短及晕厥。
肺动脉瓣狭窄的诊断
体格检查
超声心动图
通过听诊器听诊能够闻及特征性肺动脉瓣狭窄的心脏杂音。
超声心动图可生成狭窄瓣膜开口的图像，显示通过瓣膜的血流量，从而便于医生确定瓣膜狭窄的严重程度。
肺动脉瓣狭窄的治疗
球囊瓣膜成形术
出现症状和／或超声心动图显示重度狭窄的病人可应用球囊瓣膜成形术治疗。在这种治疗中，医生会使用一根尖端有球囊的导管将瓣膜拉开，该导管经静脉插入并最终穿行进入心脏。到达瓣膜后，球囊扩张，分开狭窄的瓣膜叶。罕见情况下，可用生物瓣置换肺动脉瓣。
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美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息