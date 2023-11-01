球囊瓣膜成形术

出现症状和／或超声心动图显示重度狭窄的病人可应用球囊瓣膜成形术治疗。在这种治疗中，医生会使用一根尖端有球囊的导管将瓣膜拉开，该导管经静脉插入并最终穿行进入心脏。到达瓣膜后，球囊扩张，分开狭窄的瓣膜叶。罕见情况下，可用生物瓣置换肺动脉瓣。