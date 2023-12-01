心脏磁共振成像 (MRI)

磁共振成像 (MRI) 是一种医学成像，使用强磁场和极高频率的无线电波产生非常详细的图像，包括心脏和胸部的图像。

在心脏成像中，MRI 是一种昂贵、复杂的技术，主要用于诊断复杂的出生时存在的（先天性）心脏疾病并用于鉴别正常和异常的组织。

MRI 存在一些缺点。与计算机断层扫描 (CT) 或超声心动图相比，生成 MRI 图像所需的时间更长。且由于心脏处于运动中，MRI 所获取的图像较模糊。但是，新型 MRI 扫描可按照与心电图上各时段相匹配的时间成像（称为心电图门控磁共振成像），所得图像的清晰度明显优于传统 MRI 扫描。如果患者体内有某些类型的植入式金属物体（如起搏器、人工耳蜗、植入式给药泵或神经刺激器、植入脑部用于治疗动脉瘤的小夹子、弹片），则不能接受 MRI 扫描。

磁共振血管造影 (MRA) 是一类聚焦于血管（而非器官）的 MRI。MRA 可以生成与常规血管造影质量类似的血管和血流图像，但与血管造影相比，它是无创的。MRA 可用于探测主动脉内的凸起（动脉瘤）、给肾脏供血的动脉狭窄（肾动脉狭窄）、给心脏供血的动脉狭窄或阻塞（冠状动脉疾病）或者给手臂和腿部供血的动脉狭窄或阻塞（外周动脉疾病）。

一些 MRI 和 MRA 技术需要将造影剂（一种使器官和结构更易于在 MRI 上显影的物质）注入手臂的静脉内。然而，有肾脏问题的患者不应接受 MRA 造影剂，因为这种造影剂存在引起严重副作用的风险，可累及皮肤、关节、眼睛和内脏（肾源性系统性纤维化）。新型造影剂不存在这种风险，从而可使有肾脏问题的患者接受这项检查成为可能。