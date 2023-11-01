三尖瓣狭窄即三尖瓣开放狭窄，从而增加了血液从右房进入右室的阻力。

（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）

三尖瓣位于右心房和右心室之间的开口内。三尖瓣开放可使来自右心房的血液充盈右心室，右心室收缩以将血液泵入肺部时，三尖瓣关闭以防止血液流回右心房。如果某种疾病导致瓣叶增厚、僵硬，瓣膜开口会变窄（狭窄）。通常，僵硬的瓣膜也不能完全闭合，导致三尖瓣反流。

若干年后，因为流经三尖瓣的血流量受限，右心房血容量增加，右房就会增大，因为血液流出道部分受阻，增加了右房的血容量。继而增加回流静脉的压力（除肺静脉外）。然后，因为流入血量减少，右室则缩小。

几乎所有病例都由风湿热引起。风湿热是儿童时期发生的一种疾病，有时继发于未治疗的脓毒性咽喉炎‭或猩红热。目前风湿热在北美和西欧已很少见，这得益于抗生素广泛用于治疗这些感染。还有极少见于右房肿瘤，一种结缔组织病或者更少见于先天缺陷。

症状常轻微。包括心悸、颈部颤动、皮肤冷及易疲惫。静脉压力增加导致肝脏增大后，会出现腹部不适。

瓣膜狭窄 视频

三尖瓣狭窄的诊断 超声心动图 通过听诊器听诊能够闻及特征性三尖瓣狭窄的心脏杂音。胸片显示右房增大。 超声心动图可生成狭窄瓣膜开口的图像，显示通过瓣膜的血流量，从而便于医生确定瓣膜狭窄的严重程度。根据心电图 (ECG) 可发现提示右心房劳损的改变。