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三尖瓣狭窄即三尖瓣开放狭窄，从而增加了血液从右房进入右室的阻力。
（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）
三尖瓣位于右心房和右心室之间的开口内。三尖瓣开放可使来自右心房的血液充盈右心室，右心室收缩以将血液泵入肺部时，三尖瓣关闭以防止血液流回右心房。如果某种疾病导致瓣叶增厚、僵硬，瓣膜开口会变窄（狭窄）。通常，僵硬的瓣膜也不能完全闭合，导致三尖瓣反流。
若干年后，因为流经三尖瓣的血流量受限，右心房血容量增加，右房就会增大，因为血液流出道部分受阻，增加了右房的血容量。继而增加回流静脉的压力（除肺静脉外）。然后，因为流入血量减少，右室则缩小。
几乎所有病例都由风湿热引起。风湿热是儿童时期发生的一种疾病，有时继发于未治疗的脓毒性咽喉炎或猩红热。目前风湿热在北美和西欧已很少见，这得益于抗生素广泛用于治疗这些感染。还有极少见于右房肿瘤，一种结缔组织病或者更少见于先天缺陷。
症状常轻微。包括心悸、颈部颤动、皮肤冷及易疲惫。静脉压力增加导致肝脏增大后，会出现腹部不适。
瓣膜狭窄
三尖瓣狭窄的诊断
三尖瓣狭窄的治疗
药物，如利尿剂
罕见情况下，手术修补或置换
提倡病人低盐饮食，并给予利尿剂和药物以阻断醛固酮的效应（有助于降低静脉压）。
通常避免手术修补，因为三尖瓣狭窄很少严重到需要手术治疗的程度，并且修补后经常再次狭窄。
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美国心脏协会：心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息