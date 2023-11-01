超声心动图

诊断依据是患者的病史和体格检查结果。医生通过听诊，可能会听到血液通过三尖瓣反流而产生的特征性杂音（医生用听诊器可以听到的异常心音），但随着反流加重，杂音往往会消失。

通常进行心电图 (ECG) 和胸部 X 光检查。根据从超声心动图中观察到的三尖瓣反流的严重程度，可以进行其他检查（如磁共振成像或心导管检查术）。

超声心动图可生成漏血瓣膜的图像，显示漏血量，从而便于医生确定反流的严重程度。