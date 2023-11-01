三尖瓣反流是指右心室每次收缩时血液通过三尖瓣漏回。
三尖瓣反流常继发于引起右室增大的疾病。
症状不明确，如虚弱和易疲惫。
体格检查不能确诊，常通过超声心动图确诊。
要治疗基础疾病。
（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）
三尖瓣位于右心房和右心室之间的开口内。三尖瓣开放可使来自右心房的血液充盈右心室，右心室收缩以将血液泵入肺部时，三尖瓣关闭以防止血液流回右心房。当三尖瓣未完全闭合时，部分血液会漏回右心房，称为反流。（也可观看视频瓣膜反流。）
血液流向右心房会增加右心房内的血容量，导致流经心脏和泵向全身的血液减少。结果是，右心房增大，右心房和大静脉压力增加。所有这些改变有时都会导致心力衰竭的症状。这种压力增加可能导致肝脏和/或腿部肿胀。
心房过度扩大通常会使心搏不规则地加快（称为心房颤动），这可降低心脏泵血效率，因为颤动的心房只是抖动、无法泵血。因此，血液不能正常地流出，而易形成血栓。如果血栓脱落（成为栓子），则会被心脏泵出，或可堵塞某条动脉，从而可能引起中风或其他损害。
三尖瓣反流的病因
三尖瓣反流的症状
三尖瓣反流通常不会引起症状，但有时由于右心房压力升高而导致颈内有搏动感或由于肝肿大而引起右上腹不适。罕见情况下，体内会出现液体积聚（水肿），主要在腿部。
三尖瓣反流的诊断
三尖瓣反流的治疗
基础疾病的治疗
有时修补或置换瓣膜
轻度三尖瓣反流通常不需要治疗。但需要治疗基础病变，如肺水肿、肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄或左室、左房病变。治疗心房颤动和心力衰竭也是必要的。
除非反流严重或需对其他心脏瓣膜实施手术（例如，二尖瓣置换），否则很少做手术修补或置换三尖瓣。手术操作可能包括缝入一个环以缩小瓣膜开口、修补瓣膜或用人工瓣膜置换。
三尖瓣反流的预后
尽管患者可耐受三尖瓣反流多年，但当三尖瓣反流严重时，结局不佳。心室中额外的血液最终会导致心力衰竭。目前没有很好的方法能在早期识别心力衰竭，因此瓣膜修复或置换可能无法及早进行，以防止持续性损伤。手术本身具有重大风险，因此总体预后较差。
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美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息