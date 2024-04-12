淋巴水肿是指淋巴在组织中积聚，导致肿胀。
当淋巴管损伤或阻塞（堵塞）时，淋巴液不能排出并积聚在组织中，导致肿胀。
压缩绷带或气动袜可以减轻肿胀。
（也可参见淋巴系统概述。）
淋巴结是可过滤淋巴液的微小、豆状器官。它遍布全身但尤其集中在颈部皮下、腋下和腹股沟区。淋巴结是淋巴系统的一部分，是身体抵御感染和癌症扩散的机制之一。
淋巴是由水、白细胞、蛋白质及脂肪组成的透明液体，它们从血管中滤出进入细胞间隙。部分淋巴液被血管重吸收，其余的都进入淋巴管。淋巴液流过淋巴结，将淋巴结专门从体液中聚集而来的受损细胞、病原体和癌症细胞清除。如果大量病原体或癌细胞聚集，会造成淋巴结肿大。有时病原体可以引起淋巴结发炎。
淋巴水肿的病因
淋巴系统不能将组织中的淋巴充分排出时会出现肿胀，从而导致淋巴水肿。淋巴水肿分类为
原发性淋巴水肿：由于淋巴系统发育不良而引起
继发性淋巴水肿：由于淋巴系统阻塞而引起
原发性淋巴水肿
淋巴管太少导致其不能处理所有的淋巴，从而引起原发性淋巴水肿。这种疾病几乎总是累及腿部。极少数情况下，它会累及上肢。
几种遗传性疾病可能会导致原发性淋巴水肿。这些疾病在水肿变得明显的年龄方面存在差异。
出生时水肿很少见，这是因为淋巴管尚还可以应付婴儿时期产生的少量的淋巴液。在大多数情况下，肿胀出现在以后的生活中，随着淋巴液的增加，逐渐超过少数淋巴管的容量。
逐渐开始出现一侧或两侧腿部肿胀。首先出现的体征可为脚部浮肿，患者常感在一天结束时鞋子变紧了。并会在脚上留下压痕。（许多没有淋巴水肿的人长时间站立后会有肿胀。他们穿着短袜后可能会在脚踝周围留下凹痕，但凹痕的深度远不如淋巴水肿，并且周围区域也不会浮肿。）
在原发性淋巴水肿的早期阶段，抬高患腿后水肿会消退。这种疾病会随着时间推移而恶化。肿胀变得更明显，甚至经过晚上休息后，水肿仍然无法完全消退。
原发性淋巴水肿
疾病
症状发作时的年龄
注释
先天性淋巴水肿
两岁之前
Milroy 病是一种亚型，也会引起黄疸（皮肤和眼白变黄）和腹泻。
早发性淋巴水肿
2–35 岁
通常发生在月经初潮的女性中
梅格病是一种亚型，也会导致患者出现额外的睫毛、腭裂以及腿部、手臂和面部肿胀。
迟发性淋巴水肿
35 岁以上
有些（但非全部）受影响人群可能有家族成员患有该病。
继发性淋巴水肿
科学图片库
继发性淋巴水肿比原发性淋巴水肿更常见，占病例总数的绝大部分。常见于大手术后，特别是通过切除淋巴结和淋巴管或放疗的方法进行抗癌治疗后。例如，切除腋窝淋巴结后，手臂往往会肿胀，这最常见于乳腺癌治疗。
由于淋巴管反复感染形成瘢痕也会引起继发性淋巴水肿，但这类瘢痕很不常见，一般仅发生于出现热带寄生虫丝虫感染（丝虫病）的人群中。
在继发性淋巴水肿病人中，皮肤看起来健康但会出现浮肿或肿胀。患者的皮肤看似健康，但却浮肿或肿胀，用手指按压的时候不会出现明显凹陷，可以此区别于静脉血液回流不畅引起的水肿。较少见的是，特别是丝虫病患者，肿胀的肢体变得相当粗大，皮肤变的很厚并皱褶，看起来像大象的皮肤一样。这种疾病被称为象皮肿。
© Springer Science+Business Media
淋巴水肿的诊断
医师的评估
有时影像学检查
淋巴水肿的诊断依据通常是患者的症状。有时需要进行影像学检查，例如计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，以确定阻塞部位。
在丝虫病流行的地区，可能需要检测该寄生虫。
淋巴水肿的治疗
缓解积液
有时进行手术
目前淋巴水肿尚不能治愈。
淋巴水肿的治疗措施通常包括缓解淋巴液在肢体中的积聚。它们可能包括
手动淋巴引流
肢体运动
加压绷带或弹力袜
使用间歇充气加压装置或套袖按摩患肢
对于轻度淋巴水肿患者，手动疏通淋巴可能有帮助。抬高患肢并用手按摩，以将液体排出患肢。特殊的肢体锻炼以及给患腿穿着弹力袜或给患臂穿着套袖也可减轻水肿。
对于病情严重的患者，可根据症状的严重程度每天穿数小时的间歇充气加压袜来减轻水肿。一旦水肿减轻，患者就必须每天从起床直至睡觉都穿齐膝或覆盖大腿的压力梯度弹力袜。这种袜子会在脚踝处施加压力，并且从脚踝向上压力逐渐减小。这种方法可以将水肿控制到一定程度。
对于手臂的淋巴水肿，建议象使用气动压迫袜一样每天使用充气袖带以减轻水肿。也可以使用弹力袖。
原发性和继发性淋巴水肿有时需要手术治疗，以去除皮肤下的肿胀组织并建立新的淋巴引流通道。
淋巴水肿患者可通过避免受热、避免剧烈运动以及不在患臂或患腿上穿紧身衣的方式来防止症状恶化。皮肤和指甲需要精心护理以预防感染。医生会尽量避免在患臂进行接种疫苗、抽血、测血压和插入静脉注射器械等医疗操作。