淋巴管太少导致其不能处理所有的淋巴，从而引起原发性淋巴水肿。这种疾病几乎总是累及腿部。极少数情况下，它会累及上肢。

几种遗传性疾病可能会导致原发性淋巴水肿。这些疾病在水肿变得明显的年龄方面存在差异。

出生时水肿很少见，这是因为淋巴管尚还可以应付婴儿时期产生的少量的淋巴液。在大多数情况下，肿胀出现在以后的生活中，随着淋巴液的增加，逐渐超过少数淋巴管的容量。

逐渐开始出现一侧或两侧腿部肿胀。首先出现的体征可为脚部浮肿，患者常感在一天结束时鞋子变紧了。并会在脚上留下压痕。（许多没有淋巴水肿的人长时间站立后会有肿胀。他们穿着短袜后可能会在脚踝周围留下凹痕，但凹痕的深度远不如淋巴水肿，并且周围区域也不会浮肿。）

在原发性淋巴水肿的早期阶段，抬高患腿后水肿会消退。这种疾病会随着时间推移而恶化。肿胀变得更明显，甚至经过晚上休息后，水肿仍然无法完全消退。