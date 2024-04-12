淋巴结是可过滤淋巴液的微小、豆状器官。它遍布全身但尤其集中在颈部皮下、腋下和腹股沟区。淋巴结是淋巴系统的一部分，是身体抵御感染和癌症扩散的机制之一。（也可参见淋巴系统概述。）
淋巴是由水、白细胞、蛋白质及脂肪组成的透明液体，它们从血管中滤出进入细胞间隙。部分淋巴液被血管重吸收，其余的都进入淋巴管。淋巴液流过淋巴结，将淋巴结专门从体液中聚集而来的受损细胞、病原体和癌症细胞清除。如果大量病原体或癌细胞聚集，会造成淋巴结肿大。有时病原体可以引起淋巴结发炎。
淋巴结病是医生用来形容淋巴结肿大的术语。
当肿大的淋巴结疼痛或有炎症征象（例如发红 [在深肤色患者中可能表现为发黑] 或压痛）时，被称为淋巴结炎，通常归因于病毒或细菌感染。
健康人只能摸到几个小的淋巴结。肿大的、容易触摸到的淋巴结可能是疾病的指征。有些人把淋巴结肿大说成是“腺体肿大”，尤其是颈部淋巴结肿大时。但淋巴结并不是腺体。
淋巴结可能仅在一个身体部位或几个部位肿胀。跟据病因不同还可表现出其他症状，比如咽喉痛、流鼻涕或者发烧。有时患者的淋巴结肿大是在来检查其他症状时被发现的。
淋巴结肿大的病因
淋巴结肿大的评估
并非每个淋巴结肿大者都需要立即去找医生评估。下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
对于淋巴结肿大的患者，某些症状和特点需要注意。它们包括
淋巴结的直径约为 2 厘米（接近一英寸）或更大
淋巴结正在有脓液排出
淋巴结摸起来有硬感
有 HIV 感染风险（比如被别人使用过的针头扎伤或参与高危性行为）或者结核病感染风险（比如与结核病患者或近期从结核病流行区搬来者共同生活或工作）
发烧或无法解释的体重下降
何时就医
如果淋巴结很疼或者排脓或其他物质，患者需要立即看医生。否则，应就肿胀情况给医生打电话咨询。医生会根据警告症状和其他症状判断何时就医。对于无警告症状感觉良好的患者，晚一周就医也是可以的。
医生会怎么做
医生首先询问患者症状和病史。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示淋巴结肿大的病因和可能需要进行的检查（见表淋巴结肿大的一些病因和特征）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
医生问诊
肿大的淋巴结在什么地方
淋巴结肿大了多久
有没有疼痛感
近期有没有受伤（特别是猫抓伤或者鼠咬伤）
有没有感染或者感染的症状（比如流鼻涕、咳嗽、发热、咽喉痛、无法解释的体重下降、牙或牙龈疼痛）
医生接下来进行体检。检测体温，找到淋巴结肿大的位置。医生检查感染的症状及其他位置有无肿块。全身淋巴结肿大的患者通常患有影响全身的疾病。然而，仅有局部淋巴结肿大的患者可能患有影响这个区域或更广泛的疾病（如，感染）。
有时，病史和体格检查结果可提示淋巴结肿大的原因，如病人有上呼吸道感染或牙源性感染。在有些情况下，检查结果并非单单指向一种原因。出现警告症状的患者很可能患有严重的疾病，但仅有淋巴结肿大而无其他症状的患者也可能患有严重疾病。
坚硬、明显增大、已出现较长时间（如数周）、按压时不移动的淋巴结可能提示癌症。单个肿大的淋巴结内或周围压痛、变色、发热提示淋巴结感染。
淋巴结肿大的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
癌症
白血病（通常是慢性，有时为急性淋巴细胞白血病）
乏力、发热、体重减轻
急性白血病，往往容易瘀伤和／或出血
全血细胞计数和特殊血液检查（例如，外周血涂片和/或流式细胞术）
骨髓检查
无痛性淋巴结肿大（局部或广泛）
淋巴结通常呈橡胶状，有时集束在一起
常伴有发热、夜间盗汗、体重减轻等
淋巴结活检
特殊血液检查
转移性癌症（通常为头颈部、甲状腺、乳腺或肺部肿瘤）
颈部有一个或几个无痛淋巴结
淋巴结往往很硬，有时推按时不能移动
检测原发肿瘤，通常包括影像学检查、血液检查和活检
全身性风湿性疾病
儿童颈部触痛淋巴肿胀
发热，通常高于 39℃，躯干出现皮疹，舌头上明显的红疙瘩，手掌、脚掌和指甲周围皮肤脱皮
仅医生查体
无痛性淋巴结肿大可能为广泛性的
经常咳嗽和／或呼吸急促、发热、全身不适、肌肉无力、体重减轻、关节疼痛
胸部影像学检查（普通 X 线或 CT 检查）
有时进行淋巴结活检
系统性红斑狼疮（狼疮）
广泛性的淋巴结红肿
通常疼痛的和有时肿胀的关节
有时，鼻子和两颊出现皮疹和其他皮肤溃疡
医生检查配合血液检查
感染
牙齿感染
一侧颈部淋巴结受累（经常有触痛）
牙痛
仅为医生或牙医进行的检查
HIV 感染（患者感染之后马上检测——原发性感染）
全身淋巴结肿大
通常伴有发热，全身乏力，皮疹和关节痛
常见于已知 HIV 暴露者或高风险者（如被别人使用过的针头扎伤或有高风险性行为）
HIV 血液测试
两侧淋巴结肿胀，通常是在颈部，但有时在腋下或腹股沟
发热，咽痛和严重疲劳
通常见于青少年和年轻成人
验血检测有无单核细胞增多症
性传播感染（尤其是单纯疱疹、衣原体和梅毒）
除二期梅毒外，只有腹股沟内的淋巴结肿大
经常伴有泌尿系统症状（例如排尿时疼痛），尿道或阴道分泌物
有时候生殖器上长疮
对于二期梅毒，经常表现为黏膜大范围溃疡和广泛性淋巴结肿大
性传播感染检测
皮肤和软组织感染（例如，蜂窝织炎、脓肿、猫抓病），包括直接淋巴结感染
肿胀淋巴结旁通常可见明显切口或皮肤感染
通常只进行医生检查
有时候，血液测试，以确定病原体抗体
颈部两侧或者两侧腋下淋巴结肿大
有时呈流感样症状和肝脾肿大
经常有猫屎接触史
血液化验
结核病累及淋巴结
一般表现为颈部或锁骨上淋巴结肿
有时伴有淋巴结发炎或引流
常见于 HIV 感染病人
结核菌素皮试或结核病血液检查
通常做淋巴结活检
上呼吸道感染（包括喉咙痛）
颈部淋巴结受侵袭，感觉有轻微或无明显触痛
咽痛，流涕或者咳嗽
仅医生查体
其他
药物：常用药物包括别嘌呤醇、抗生素（例如头孢菌素类、青霉素和磺胺类）、阿替洛尔、卡托普利、卡马西平、苯妥英、乙胺嘧啶和奎尼丁
有致病药物用药史
除了苯妥英钠外，其他都会引起皮疹、关节和肌肉疼痛和发热
仅医生查体
硅胶乳房植入物
乳房植入假体的女性腋下出现淋巴结肿胀
医生检查和经常检测淋巴结肿胀的其他原因
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒；STI = 性传播感染。
检查
淋巴结肿大的治疗
治疗针对病因进行。例如，如果怀疑淋巴结发生细菌感染，应尝试给予抗生素，观察肿大是否消退。
关键点
大多数病例的病因为明显的、附近的皮肤和组织感染或者可以自愈的、无害的病毒感染。
当出现警示征象、其他症状或风险因素提示需要治疗的某些特定疾病、或无明显原因的大范围淋巴结肿大时，通常需要做检查。
淋巴肿大在三到四周内都没有消退的患者需要进行淋巴结活检。