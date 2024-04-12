医生首先询问患者症状和病史。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示淋巴结肿大的病因和可能需要进行的检查（见表淋巴结肿大的一些病因和特征）。

淋巴结肿大 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

医生问诊

肿大的淋巴结在什么地方

淋巴结肿大了多久

有没有疼痛感

近期有没有受伤（特别是猫抓伤或者鼠咬伤）

有没有感染或者感染的症状（比如流鼻涕、咳嗽、发热、咽喉痛、无法解释的体重下降、牙或牙龈疼痛）

医生接下来进行体检。检测体温，找到淋巴结肿大的位置。医生检查感染的症状及其他位置有无肿块。全身淋巴结肿大的患者通常患有影响全身的疾病。然而，仅有局部淋巴结肿大的患者可能患有影响这个区域或更广泛的疾病（如，感染）。

有时，病史和体格检查结果可提示淋巴结肿大的原因，如病人有上呼吸道感染或牙源性感染。在有些情况下，检查结果并非单单指向一种原因。出现警告症状的患者很可能患有严重的疾病，但仅有淋巴结肿大而无其他症状的患者也可能患有严重疾病。

坚硬、明显增大、已出现较长时间（如数周）、按压时不移动的淋巴结可能提示癌症。单个肿大的淋巴结内或周围压痛、变色、发热提示淋巴结感染。