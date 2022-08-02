慢性肝炎是持续 6 个月以上的肝脏的炎症。
乙型肝炎、丙型肝炎和某些药物是最常见的原因。
很多人并无症状，但有些人可出现不明显的症状，如全身不适、食欲不振和疲劳。
慢性肝炎可进展为肝硬化，最终导致肝癌和／或肝功能衰竭。
有时进行活检以确诊，但慢性肝炎通常根据血液检查结果确诊。
药物，如抗病毒药或皮质类固醇药物可以使用；对于晚期患者，肝移植是必要的。
慢性肝炎尽管远比急性病毒性肝炎少见，但可持续长达数年甚至数十年。大多数患者，病情十分轻微，并不引起明显的肝脏损害。但在一些患者中，持续的炎症会缓慢地损害肝脏，最终导致肝硬化（肝脏严重瘢痕形成）、肝衰竭，有时甚至导致肝癌。
慢性肝炎的病因
慢性肝炎最常见的原因是
丙型肝炎病毒是约 60%～70% 慢性肝炎的病因；至少 75% 的急性丙型肝炎都会转为慢性。
大约 5% 到 10% 的成人乙型肝炎患者会转化为慢性，有时合并丁型肝炎的双重感染。（丁型肝炎本身并不会发作。仅会在与乙型肝炎合并感染时发作。）高达 90% 的感染新生儿以及 25% 至 50% 的幼儿的急性乙型肝炎会变为慢性。
在少见情况下，对于免疫系统变弱，如在器官移植后服用抑制免疫系统药物、服用抗癌药物或感染艾滋病病毒 (HIV) 的人，戊型肝炎病毒可引发慢性肝炎。
甲型肝炎病毒不会引发慢性肝炎。
非酒精性脂肪性肝炎（一种肝脏的慢性炎症）通常发生在超重（肥胖）、糖尿病和／或血胆固醇和其他血脂（脂类）水平异常的人中。所有这些疾病使机体合成更多的脂肪或者处理（代谢）和排泄脂肪的速度更缓慢。总之，脂肪在肝细胞内积聚并储存下来（称为脂肪肝）。脂肪肝可导致慢性炎症并最终进展为肝硬化。（由于非酒精性因素所导致的脂肪肝被称为非酒精性脂肪肝病。）
酒精先会被消化道吸收，然后通常在肝脏中进行处理（代谢）。酒精代谢期间，会产生有害肝脏的物质。酒精相关性肝病通常发生在长达数月或数年大量喝酒的人中。酒精相关性肝病的特征是脂肪肝和广泛的肝脏炎症，可导致肝细胞死亡。如果人们继续饮酒，肝脏内可形成瘢痕组织，瘢痕组织可最终取代大量正常的肝脏组织，导致肝硬化。
少数情况下，下列疾病可导致慢性肝炎
自身免疫性肝炎
药品
α-1 抗胰蛋白酶缺乏症（遗传性疾病）
血色沉着病（一种遗传性疾病，导致机体吸收过多的铁）
甲状腺疾病
在儿童和年轻的成年人中，肝豆状核变性（一种罕见的遗传性疾病，与肝脏中铜的异常滞留有关）
在自身免疫性肝炎患者中，这些慢性的炎症类似于身体攻击自身组织而产生的炎症（一种自身免疫反应）。自身免疫性肝炎在女性中较男性中更常见。
某些药物可引起慢性肝炎，特别是长期服用时。它们包括胺碘酮、异烟肼、甲氨蝶呤、甲基多巴、呋喃妥英和他莫昔芬，罕见情况下还有对乙酰氨基酚。
为什么某一特殊病毒或药物在某些人中可引起慢性肝炎，而对另一些人却不会；为什么引起的疾病严重程度差别如此之大，原因尚不清楚。
你知道吗……
慢性肝炎的症状
约三分之二的患者是逐渐进展为慢性肝炎，且在他们罹患肝硬化前，往往并无任何肝功能紊乱症状。余下三分之一的患者，是因急性病毒性肝炎持续发作或复发（通常在数周之后）而患上慢性肝炎的。
慢性肝炎通常会导致一些全身症状，如隐约的不适感（不舒服）、食欲不振和疲劳。有时患者还会出现低热和上腹不适。黄疸（由于过多胆红素沉积引起的皮肤和眼白变黄）很少见，除非出现肝衰竭。很多慢性肝炎患者没有症状。
通常，当肝病进展并有肝硬化证据时，首先出现特殊症状。症状可能包括
脑功能受损，因为严重受损的肝脏不能正常地从血液清除有毒物质。然后这些物质在血液中积聚并进入大脑。正常肝脏可清除血液中的这些有毒物质，将其分解后作为无害副产物排泄至胆汁（帮助消化的黄绿色液体）或血液（参见肝脏的功能）。治疗肝性脑病可预防脑功能永久性恶化。
血液不能像正常那样凝固，因为受损的肝脏不能再合成足够的帮助血液凝结的蛋白质。
少数患者会出现黄疸、瘙痒和大便颜色变浅。出现黄疸和瘙痒是因为受损的肝脏不能像正常那样从血液中去除胆红素。胆红素会在血液中积聚并沉积在皮肤上，胆红素是在红细胞正常分解过程中作为废物产生的黄色色素。粪便颜色变浅是因为从肝脏流出的胆汁受阻，粪便中排泄的胆红素变少。胆红素会使粪便呈现其典型的棕色外观。
自身免疫性肝炎可能引起累及身体其他系统的其他症状。这些症状可包括停经、关节疼痛和肿胀、食欲不振和恶心。患有自身免疫性肝炎的人也可能患有其他自身免疫性疾病，如 1 型糖尿病、溃疡性结肠炎、乳糜泻，或导致贫血或甲状腺或肾脏炎症的自身免疫性疾病。
许多慢性肝炎患者患病多年，病程并未进展。而在另外一些患者中，病情会逐渐加重。这在某种程度上取决于是何种病毒感染以及是否接受治疗：
慢性丙型肝炎若不加以治疗，约 20% 至 30% 的患者会发展为肝硬化。但这可能需要数十年的时间。通常仅当存在肝硬化时，罹患肝癌风险才会增加。
乙型肝炎患者病情可能会恶化，有时病情加重很迅速，但有时数十年才会恶化，进而导致肝硬化。无论是否有肝硬化，慢性乙型肝炎都会增加罹患肝癌的风险。（对于其他疾病引起的肝病，通常只有在出现肝硬化时才存在肝癌风险。） 很少情况下，慢性乙型肝炎会未经治疗自行消退。
慢性丙型及丁型肝炎若不加以治疗，发展为肝硬化的机率高达70%。
大多数自身免疫性肝炎患者可得到有效的治疗，但是仍有一些人会发展为肝硬化。
药物所导致的慢性肝炎通常在药物停用后完全恢复正常。
慢性肝炎的诊断
血液化验
偶尔进行活组织检查
在下列情况下，医生可能会怀疑慢性肝炎
患者存在典型的症状。
血液测试（由于其他原因而进行）发现肝酶升高。
患者以前有急性肝炎。
此外，所有 18 岁或以上者，无论是否出现症状，都应接受至少一次丙型肝炎检查。因为丙型肝炎往往不被发现，所以建议进行这项检查。
慢性肝炎检测通常开始于血液检查，以测量肝酶和肝脏产生的其他物质的水平（肝脏检测）。这些检查可帮助确立或排除肝炎诊断、查明原因，并确定肝损害的严重程度。
此外，血液检查还有助于医生确定是哪一种肝炎病毒导致了感染。若未查明病毒，则需进行其他血液检查以查明是否为其他病因，如自身免疫性肝炎。
有时需进行肝活检来确诊。肝活检还使医生能够了解以下几点：
确定炎症有多严重
确定是否有瘢痕形成（纤维化）或肝硬化
可能有助于揭示肝炎的病因
然而，随着新技术的不断发展，肝活检的频率降低。例如，可以确定肝脏受损程度有多严重并检查其他肝脏问题的检测包括：
专门的成像检查，如超声弹性成像和磁共振弹性成像
血液检查能够检测某些物质（称为标志物）的含量来表明是否有纤维化和纤维化的程度
超声弹性成像和磁共振弹性成像是将声波施加于腹部来确定肝组织的硬度。
肝癌筛查
慢性乙型肝炎（或因任何肝脏疾病导致的肝硬化）患者需要每 6 个月进行一次肝癌筛查。使用两个测试：
超声检查
有时测定血液中的甲胎蛋白水平
甲胎蛋白——一种通常由胎儿不成熟肝细胞所产生的蛋白质——在肝癌患者体内的水平可能会升高。
慢性肝炎的治疗
治疗病因（如乙肝或丙肝抗病毒药物）
治疗并发症
慢性肝炎的治疗主要集中在治疗病因和控制并发症，如肝硬化患者的腹水和肝性脑病。
如果是药物引起，须停药。如果是其他原因，需要分别对待。如果病因是酒精相关性肝病，医生建议改变生活方式，主要是戒酒。
乙型及丙型肝炎
非酒精性脂肪肝炎
自身免疫性肝炎
自身免疫性肝炎常使用皮质类固醇（如泼尼松或布地奈德）治疗，也联合使用硫唑嘌呤，这类药物可抑制免疫系统。它们可抑制炎症，缓解症状并提高长期存活率。然而，肝脏瘢痕化可能逐渐加重，
如若停药又会导致炎症的复发，因此，大多数患者必须长期服药。然而，长时间服用皮质类固醇可带来显著的副作用。因此医生通常逐渐降低皮质类固醇的剂量以便患者能停止服用。患者然后无限期地服用硫唑嘌呤或麦考酚酯（抑制免疫系统的其他药物）。
治疗并发症
肝移植
严重肝衰竭的患者可考虑进行肝移植。