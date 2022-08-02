慢性肝炎最常见的原因是

丙型肝炎病毒

乙型肝炎病毒

并非由酒精摄入导致的脂肪肝（非酒精性脂肪肝炎）

酒精相关性肝病

丙型肝炎病毒是约 60%～70% 慢性肝炎的病因；至少 75% 的急性丙型肝炎都会转为慢性。

大约 5% 到 10% 的成人乙型肝炎患者会转化为慢性，有时合并丁型肝炎的双重感染。（丁型肝炎本身并不会发作。仅会在与乙型肝炎合并感染时发作。）高达 90% 的感染新生儿以及 25% 至 50% 的幼儿的急性乙型肝炎会变为慢性。

在少见情况下，对于免疫系统变弱，如在器官移植后服用抑制免疫系统药物、服用抗癌药物或感染艾滋病病毒 (HIV) 的人，戊型肝炎病毒可引发慢性肝炎。

甲型肝炎病毒不会引发慢性肝炎。

非酒精性脂肪性肝炎（一种肝脏的慢性炎症）通常发生在超重（肥胖）、糖尿病和／或血胆固醇和其他血脂（脂类）水平异常的人中。所有这些疾病使机体合成更多的脂肪或者处理（代谢）和排泄脂肪的速度更缓慢。总之，脂肪在肝细胞内积聚并储存下来（称为脂肪肝）。脂肪肝可导致慢性炎症并最终进展为肝硬化。（由于非酒精性因素所导致的脂肪肝被称为非酒精性脂肪肝病。）

酒精先会被消化道吸收，然后通常在肝脏中进行处理（代谢）。酒精代谢期间，会产生有害肝脏的物质。酒精相关性肝病通常发生在长达数月或数年大量喝酒的人中。酒精相关性肝病的特征是脂肪肝和广泛的肝脏炎症，可导致肝细胞死亡。如果人们继续饮酒，肝脏内可形成瘢痕组织，瘢痕组织可最终取代大量正常的肝脏组织，导致肝硬化。

少数情况下，下列疾病可导致慢性肝炎

在自身免疫性肝炎患者中，这些慢性的炎症类似于身体攻击自身组织而产生的炎症（一种自身免疫反应）。自身免疫性肝炎在女性中较男性中更常见。

某些药物可引起慢性肝炎，特别是长期服用时。它们包括胺碘酮、异烟肼、甲氨蝶呤、甲基多巴、呋喃妥英和他莫昔芬，罕见情况下还有对乙酰氨基酚。

为什么某一特殊病毒或药物在某些人中可引起慢性肝炎，而对另一些人却不会；为什么引起的疾病严重程度差别如此之大，原因尚不清楚。