钠在人体内的作用概述

钠是人体内的一种电解质，电解质是身体需要量相对较大的矿物质。电解质在溶于血液等体液时会携带电荷。（另见电解质概述。）

身体内大多数的钠都存在于血液和细胞周围间隙液内。钠有助于身体保持体液的正常平衡（见关于体内的水分）。钠离子对正常的神经和肌肉功能起到关键作用。

钠通过食物和饮料摄入，主要通过汗液和尿排出。健康的肾脏可以调节尿钠的排出量，将体内钠维持在适当水平。如果摄入和丢失的钠失衡，就会影响到体内钠的总量。血液中的钠含量（浓度）可能

控制血容量 体内钠的总量会影响血液（血容量）和细胞周围的液体量。机体不断监测着血容量和钠浓度。 当其中任意一个增高时，在心脏、血管、肾脏的感受器就可以发现这一改变并刺激肾脏增加钠的排泄，使血容量恢复正常。 当血容量或钠离子浓度降低时，这些感受器能触发某些机制增加血容量。这些机制包括： 肾脏会刺激肾上腺分泌醛固酮激素。醛固酮促使肾脏保留钠和排泄钾。当保钠时，尿液产生减少，结果使血容量增加。

垂体分泌加压素（有时称为抗利尿激素）。加压素促使肾脏保留水分。