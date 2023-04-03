血检测量激素水平

影像学检查

由于垂体对其他内分泌腺有调控作用，垂体激素缺乏常使其他腺体分泌的激素减少。因此医生如发现其他腺体如甲状腺或肾上腺功能低下时，应想到垂体功能降低的可能性。当症状提示多个腺体不够活跃时，医生可能会疑诊垂体功能减退症或多腺体功能低下综合征。

评估通常首先是检测垂体所生成激素（一般为促甲状腺素、催乳素、黄体生成素和卵泡刺激素）的血液水平，并同时检测由靶器官所产生激素（一般为甲状腺激素、男性睾酮和女性雌激素）的水平。

例如，由于垂体功能障碍导致甲状腺功能减退的病人不仅有甲状腺激素水平低下，垂体分泌的促甲状腺素水平也可能低下或正常偏低。相比之下，由甲状腺本身发生功能障碍导致的甲状腺功能减退会引起甲状腺激素水平低、促甲状腺素水平高。

评估垂体分泌生长激素的情况是很困难的，因为没有任何一个血液水平可以准确反映这种情况。通常，身体每晚有数个生长激素分泌高峰，分泌的激素会被迅速使用。这样，在任何某个给定时间点的生长激素血浓度都不能表明这一天内生长激素的产生是否正常。因此，医生们转而通过测定血液中胰岛素样生长因子-1（IGF-1）的水平来评估生长激素。IGF-1的产生受生长激素调控，IGF-1的水平随垂体分泌的生长激素的总量缓慢而成比例地变化。对于婴幼儿，医生则测定另外一种替代指标—胰岛素样生长因子结合蛋白3。检测 IGF-1 不足以诊断成人生长激素缺乏症，因为 IGF-1 水平正常的人仍可能存在生长激素缺乏症。在许多病例中，会进行一项刺激试验尝试让垂体分泌生长激素。

由于黄体生成素和卵泡刺激素的水平随着月经周期而波动，所以要解释在女性中测定的结果有困难。但绝经后未服用雌激素的妇女，黄体生成素和卵泡刺激素的水平通常都升高。如果发现这些激素的水平偏低，则可能提示垂体损伤或其他激素分泌不足。

ACTH 生成的评估通常是检测受刺激（例如注射合成型 ACTH [ACTH 刺激试验]）后的靶激素（皮质醇）水平，或注射胰岛素后出现的低血糖水平（胰岛素耐量试验）。如果皮质醇的水平不变，而血液中的ACTH水平正常或降低，可确定ACTH生成缺乏。

一旦血液检查证实存在垂体功能减退症，则通常会借助计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 评估垂体，以明确有无结构性问题。CT 或 MRI 有助于显示个别（局部）异常组织生长部位，并帮助判断垂体总体上是增大还是萎缩。给垂体供血的血管可使用脑血管造影术来检查。