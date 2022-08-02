心脏移植是从近期死者中取出健康心脏，然后移植到患有严重心脏疾病且无法再通过药物或其它类型手术有效治疗的患者体内。
（另见移植概述。）
心脏移植适用于患有以下一种疾病并且不能用药物或其它形式的手术有效治疗的患者：
如果患者患有对药物治疗没有反应的重度肺动脉高压（肺动脉中高血压），则不能仅进行心脏移植。这些患者可能是联合心肺移植的候选者。
在某些医学中心，心脏辅助装置可以使病人存活数周或数月直至可以得到合适的心脏。此外，植入式人工心脏（称为心室辅助装置或VAD）将血液泵送到身体其它部位，用于帮助患者渡过等待心脏的困难时期，或用于不适合心脏移植的患者。这些装置越来越多地用作长期替代装置。因此，心脏移植的需求有所减少。
大约95％的病人在心脏移植后比移植前活动耐力增加，可以更好地完成日常活动。超过70％的患者恢复全职工作。约85％至90％的心脏移植受者存活至少1年。
供者
所有捐献的心脏都来自最近死者。供者必须年龄在60岁以下，且没有冠状动脉疾病或其它心脏疾病。此外，供体和受体的血型和心脏大小必须匹配。
捐赠的心脏必须在4至6小时内移植。
心脏移植手术
心脏移植并发症
移植可能导致各种并发症。
心脏移植后将近半数死亡病例是由于排异。
排异
即使组织配型密切相合，移植器官与输血不同，如果不采取预防排异的措施，通常会出现排异。排异源于受者免疫系统攻击移植的器官所致，移植的器官被免疫系统识别为异物。排异可以轻微、容易控制，也可以严重、即使治疗仍然恶化。
免疫抑制剂是阻断或减缓免疫系统的药物，必须服用以预防心脏移植后的排异反应。
排异如果发生会导致发热、虚弱以及快速性或其它心律失常。排异可能导致移植心脏功能受损，导致低血压和下肢、腹部体液潴留——这种状况被称为水肿。液体也可以在肺部潴留导致呼吸困难。但是，排异往往为轻度。如果排异轻微，不会出现症状，但是心电图（ECG）可能会发现心脏电活动异常。
如果医生怀疑排异，通常会行活检。可以通过颈部切口插入导管，随静脉送至心脏。应用导管末端的一个装置可以取小块心脏组织，进行显微镜检查。医生也每年常规活检一次来明确有无没有引起症状的排异。
移植相关动脉粥样硬化
大约四分之一的心脏移植病人发生冠状动脉粥样硬化。
治疗包括降低血液中脂质（脂肪）水平的药物和地尔硫（一种可以帮助防止血管变窄的药物）。