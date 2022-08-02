已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

心脏移植是从近期死者中取出健康心脏，然后移植到患有严重心脏疾病且无法再通过药物或其它类型手术有效治疗的患者体内。

（另见移植概述。）

心脏移植适用于患有以下一种疾病并且不能用药物或其它形式的手术有效治疗的患者：

重度心力衰竭

冠状动脉疾病

异常的心脏节律（心律不齐）

其它重度心脏疾病

如果患者患有对药物治疗没有反应的重度肺动脉高压（肺动脉中高血压），则不能仅进行心脏移植。这些患者可能是联合心肺移植的候选者。

在某些医学中心，心脏辅助装置可以使病人存活数周或数月直至可以得到合适的心脏。此外，植入式人工心脏（称为心室辅助装置或VAD）将血液泵送到身体其它部位，用于帮助患者渡过等待心脏的困难时期，或用于不适合心脏移植的患者。这些装置越来越多地用作长期替代装置。因此，心脏移植的需求有所减少。

左心室辅助装置 视频

大约95％的病人在心脏移植后比移植前活动耐力增加，可以更好地完成日常活动。超过70％的患者恢复全职工作。约85％至90％的心脏移植受者存活至少1年。

供者 所有捐献的心脏都来自最近死者。供者必须年龄在60岁以下，且没有冠状动脉疾病或其它心脏疾病。此外，供体和受体的血型和心脏大小必须匹配。 捐赠的心脏必须在4至6小时内移植。

心脏移植手术 供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。 通过打开胸腔，切除受损心脏，但是上部心腔（心房）后壁保留。然后将捐献的心脏附着在受者心脏残部。 心脏移植需要3～5个小时。术后通常需要住院7～14天。 在移植当天开始抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），包括皮质类固醇。这些药物可以帮助降低受者排斥移植心脏的风险。