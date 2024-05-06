浏览专业版
氨曲南是唯一的单环β-内酰胺类抗生素，它是 β-内酰胺类抗生素（具有β-内酰胺环化学结构的抗生素）的一个亚类。β-内酰胺类抗生素还包括碳青霉烯类、头孢菌素类，和青霉素。
氨曲南通常用于治疗对某些 β-内酰胺类抗生素过敏的患者，并与其他抗生素联合使用以治疗某些抗生素耐药细菌。
大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他 β-内酰胺类抗生素一样，氨曲南的作用是通过防止细菌形成细胞壁，导致细菌死亡。
表格
Aztreonam
常见使用范围
一些潜在副作用
注释
由革兰氏阴性菌引起的感染
注射部位不适和肿胀
腹泻、恶心、呕吐或组合症状
皮疹
通常可用于对其他 β-内酰胺类抗生素过敏的人，例如青霉素、头孢菌素和碳青霉烯类药物，但对头孢他啶或头孢地尔有严重过敏的患者应避免使用
必须通过注射给药
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用氨曲南
只有在治疗的益处大于风险时，才应在妊娠期间使用氨曲南。在动物研究中没有观察到对胎儿的有害影响，但在孕妇中没有做过精心设计的研究。（另见妊娠期用药的安全性。）
哺乳期间使用氨曲南通常被认为是可以接受的。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）