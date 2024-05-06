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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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Aztreonam

作者：Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
已审核/已修订 5月 2024
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氨曲南是唯一的单环β-内酰胺类抗生素，它是 β-内酰胺类抗生素（具有β-内酰胺环化学结构的抗生素）的一个亚类。β-内酰胺类抗生素还包括碳青霉烯类头孢菌素类，和青霉素

氨曲南通常用于治疗对某些 β-内酰胺类抗生素过敏的患者，并与其他抗生素联合使用以治疗某些抗生素耐药细菌。

大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他 β-内酰胺类抗生素一样，氨曲南的作用是通过防止细菌形成细胞壁，导致细菌死亡。

表格

Aztreonam

常见使用范围

一些潜在副作用

注释

革兰氏阴性菌引起的感染

注射部位不适和肿胀

腹泻、恶心、呕吐或组合症状

皮疹

通常可用于对其他 β-内酰胺类抗生素过敏的人，例如青霉素、头孢菌素和碳青霉烯类药物，但对头孢他啶或头孢地尔有严重过敏的患者应避免使用

必须通过注射给药

（也请参见抗生素概述。）

在妊娠和哺乳期间使用氨曲南

只有在治疗的益处大于风险时，才应在妊娠期间使用氨曲南。在动物研究中没有观察到对胎儿的有害影响，但在孕妇中没有做过精心设计的研究。（另见妊娠期用药的安全性。）

哺乳期间使用氨曲南通常被认为是可以接受的。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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