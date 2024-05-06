氨曲南是唯一的单环β-内酰胺类抗生素，它是 β-内酰胺类抗生素（具有β-内酰胺环化学结构的抗生素）的一个亚类。β-内酰胺类抗生素还包括碳青霉烯类、头孢菌素类，和青霉素。

氨曲南通常用于治疗对某些 β-内酰胺类抗生素过敏的患者，并与其他抗生素联合使用以治疗某些抗生素耐药细菌。

大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他 β-内酰胺类抗生素一样，氨曲南的作用是通过防止细菌形成细胞壁，导致细菌死亡。

表格

（也请参见抗生素概述。）