浏览专业版
碳青霉烯类是 β-内酰胺类抗生素的一个亚类（具有 β-内酰胺环化学结构的抗生素）。β-内酰胺类抗生素还包括头孢菌素、单环 β-内酰胺类，和青霉素类。
碳青霉烯类是广谱抗生素。也就是说，它们对许多类型的细菌有效，包括对许多其他抗生素有耐药性的细菌。
碳青霉烯类包括：
厄他培南
亚胺培南
美罗培南
泰比培南
碳青霉烯类必须通过注射给药。碳青霉烯类通常可联合氨基糖甙类来治疗一些感染，因为联合使用它们会增强两种抗生素的效力。
亚胺培南总是与另一种药物西司他丁以及（有时）瑞来巴坦联合使用。西司他丁和瑞来巴坦不是抗生素。它们通过防止亚胺培南被降解，而有助于延长其效果。
某些细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他 β-内酰胺类抗生素一样，碳青霉烯类抗生素通过阻止细菌形成细胞壁而发挥作用，从而导致细菌死亡。
碳青霉烯类在结构上与青霉素类似，很少有对青霉素有过敏反应的人对碳青霉烯类有过敏反应。
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用碳青霉烯类药物
当给予某些妊娠动物某些碳青霉烯类药物时，可观察到对胎儿的有害影响，但并非所有碳青霉烯类药物或所有受检的妊娠动物都观察到这种影响。在孕妇中使用的安全性数据有限，不能排除胎儿风险。碳青霉烯类药物只能在孕妇不能选择更安全的抗生素时使用。（另见妊娠期用药的安全性。）
少量碳青霉烯类药物随母乳排出，但安全性数据有限，因此无法完全排除对婴儿的有害影响。
母乳喂养时使用碳青霉烯类药物可能会影响婴儿消化道中正常细菌的平衡。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）