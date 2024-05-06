碳青霉烯类是 β-内酰胺类抗生素的一个亚类（具有 β-内酰胺环化学结构的抗生素）。β-内酰胺类抗生素还包括头孢菌素、单环 β-内酰胺类，和青霉素类。

碳青霉烯类是广谱抗生素。也就是说，它们对许多类型的细菌有效，包括对许多其他抗生素有耐药性的细菌。

碳青霉烯类包括：

厄他培南

亚胺培南

美罗培南

泰比培南

碳青霉烯类必须通过注射给药。碳青霉烯类通常可联合氨基糖甙类来治疗一些感染，因为联合使用它们会增强两种抗生素的效力。

亚胺培南总是与另一种药物西司他丁以及（有时）瑞来巴坦联合使用。西司他丁和瑞来巴坦不是抗生素。它们通过防止亚胺培南被降解，而有助于延长其效果。

某些细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他 β-内酰胺类抗生素一样，碳青霉烯类抗生素通过阻止细菌形成细胞壁而发挥作用，从而导致细菌死亡。

碳青霉烯类在结构上与青霉素类似，很少有对青霉素有过敏反应的人对碳青霉烯类有过敏反应。

表格

（也请参见抗生素概述。）