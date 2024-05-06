青霉素类是β-内酰胺类抗生素（具有β-内酰胺环化学结构的抗生素）的一个亚类。碳青霉烯类、头孢菌素类，和单环β-内酰胺类也是β-内酰胺类抗生素。

青霉素类被用于治疗革兰氏阳性菌（如链球菌感染）和某些革兰氏阴性菌（如脑膜炎球菌感染）引起的感染。

青霉素类包括如下药物：

阿莫西林

Ampicillin

Carbenicillin

双氯西林

萘夫西林

奥沙西林

青霉素G

Penicillin V

大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他β-内酰胺类抗生素一样，青霉素类通过防止细菌形成细胞壁而起作用，导致细菌死亡。

一些细菌产生可以使β-内酰胺类抗生素失活的酶。对于由这些细菌引起的感染，青霉素类与可以抑制这些酶的药物一起给予，例如克拉维酸钾或舒巴坦。常见的联合应用包括：

氨苄西林/舒巴坦

阿莫西林/克拉维酸钾

哌拉西林/他唑巴坦

一些青霉素类可以通过口服给药（例如阿莫西林和青霉素 V 钾）或通过注射给药（例如哌拉西林/他唑巴坦）。其他（如氨苄西林），可以通过任何一种方式给药。

食物不干扰阿莫西林的吸收，但青霉素 G 应在餐前 1 小时或餐后 2 小时服用。阿莫西林往往比氨苄西林（口服时）更常用，因为阿莫西林血液吸收更好，胃肠道副作用更少，并且可以减少给药次数。

表格

（也请参见抗生素概述。）