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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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青霉素类

作者：Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
已审核/已修订 5月 2024
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青霉素类是β-内酰胺类抗生素（具有β-内酰胺环化学结构的抗生素）的一个亚类。碳青霉烯类头孢菌素类，和单环β-内酰胺类也是β-内酰胺类抗生素。

青霉素类被用于治疗革兰氏阳性菌（如链球菌感染）和某些革兰氏阴性菌（如脑膜炎球菌感染）引起的感染。

青霉素类包括如下药物：

  • 阿莫西林

  • Ampicillin

  • Carbenicillin

  • 双氯西林

  • 萘夫西林

  • 奥沙西林

  • 青霉素G

  • Penicillin V

大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他β-内酰胺类抗生素一样，青霉素类通过防止细菌形成细胞壁而起作用，导致细菌死亡。

一些细菌产生可以使β-内酰胺类抗生素失活的酶。对于由这些细菌引起的感染，青霉素类与可以抑制这些酶的药物一起给予，例如克拉维酸钾或舒巴坦。常见的联合应用包括：

  • 氨苄西林/舒巴坦

  • 阿莫西林/克拉维酸钾

  • 哌拉西林/他唑巴坦

一些青霉素类可以通过口服给药（例如阿莫西林青霉素 V 钾）或通过注射给药（例如哌拉西林/他唑巴坦）。其他（如氨苄西林），可以通过任何一种方式给药。

食物不干扰阿莫西林的吸收，但青霉素 G 应在餐前 1 小时或餐后 2 小时服用。阿莫西林往往比氨苄西林（口服时）更常用，因为阿莫西林血液吸收更好，胃肠道副作用更少，并且可以减少给药次数。

表格

青霉素类

药物

常见使用范围

一些潜在副作用

阿莫西林

Ampicillin

Cloxacillin

双氯西林

氟氯西林

萘夫西林

奥沙西林

青霉素G

Penicillin V

多种感染，包括链球菌感染、肠球菌感染、梅毒莱姆病

双氯西林、萘夫西林和苯唑青：最常用于治疗葡萄球菌感染

恶心、呕吐和腹泻*

过敏反应，如皮疹和荨麻疹，伴有严重超敏反应

肾损伤（间质性肾炎）

* 几乎任何抗生素都可能导致艰难梭菌诱发性腹泻和结肠炎症（结肠炎），但克林霉素、青霉素、头孢菌素和氟喹诺酮类是其中最常见的原因。

（也请参见抗生素概述。）

在妊娠和哺乳期间使用青霉素类

青霉素是孕期使用最安全的抗生素。但是，只有在治疗的益处超过风险时才使用它们。（另见妊娠期用药的安全性。）

哺乳期间使用青霉素通常被认为是可以接受的。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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