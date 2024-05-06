已审核/已修订 5月 2024

头孢菌素类是 β-内酰胺类抗生素的一个亚类（具有 β-内酰胺环化学结构的抗生素）。β-内酰胺类抗生素还包括碳青霉烯类、单环 β-内酰胺类，和青霉素。

头孢菌素有多个主要分类或代。不同代对不同类型的细菌有效。

大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他 β-内酰胺类抗生素一样，头孢菌素通过防止细菌形成细胞壁而发挥作用，导致细菌死亡。

因为头孢菌素在结构上与青霉素类似，所以有些对青霉素有过敏反应的人，可能对某些头孢菌素有过敏反应。医务人员可以帮助评估认为发生了过敏反应的人中特定抗生素之间发生过敏性交叉反应的风险。

表格

（也请参见抗生素概述。）