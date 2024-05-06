头孢菌素类是 β-内酰胺类抗生素的一个亚类（具有 β-内酰胺环化学结构的抗生素）。β-内酰胺类抗生素还包括碳青霉烯类、单环 β-内酰胺类，和青霉素。
头孢菌素有多个主要分类或代。不同代对不同类型的细菌有效。
大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。像其他 β-内酰胺类抗生素一样，头孢菌素通过防止细菌形成细胞壁而发挥作用，导致细菌死亡。
因为头孢菌素在结构上与青霉素类似，所以有些对青霉素有过敏反应的人，可能对某些头孢菌素有过敏反应。医务人员可以帮助评估认为发生了过敏反应的人中特定抗生素之间发生过敏性交叉反应的风险。
头孢菌素类药物
药物
常见使用范围
一些潜在副作用
第一代
Cefadroxil
Cefazolin
头孢氨苄
头孢拉定
主要是皮肤和软组织感染
在手术前预防感染
头孢氨苄： 尿路感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
第二代
头孢克洛
头孢替坦
头孢西丁
头孢曲唑
头孢呋辛
某些呼吸道感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
第三代
Cefdinir
Cefditoren
头孢克肟
头孢噻肟
头孢哌酮
头孢泊肟
头孢他啶
Ceftibuten
头孢曲松
口服： 广泛覆盖导致轻至中度感染的许多细菌，包括皮肤和软组织感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
第四代
Cefepime
严重感染（包括假单胞菌感染），特别是免疫功能低下的患者，以及对其他抗生素耐药的敏感菌导致的感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
抗 MRSA 头孢菌素
头孢洛林酯
头孢比罗酯
敏感细菌所致感染，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
其他头孢菌素
头孢地尔
在年龄超过 18 岁、治疗选择有限或无替代治疗方案的患者中，由敏感细菌，如大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、奇异变形杆菌、铜绿假单胞菌和肠杆菌引起的尿路感染或肺炎
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
头孢洛扎/他唑巴坦
敏感微生物引起的复杂性尿路感染或腹部感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
肾脏和肝脏问题
* 几乎任何抗生素都可能导致艰难梭菌诱发性腹泻和结肠炎症（结肠炎），但克林霉素、青霉素、头孢菌素和氟喹诺酮类是其中最常见的原因。
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用头孢菌素
头孢菌素类是妊娠期使用最安全的抗生素之一，但并非没有风险。每种药物略有不同并可能具有不同的副作用。（另见妊娠期用药的安全性。）
不鼓励在哺乳期间使用头孢菌素，因为这些药物可能会影响婴儿的消化道。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）