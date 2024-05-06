恶唑烷酮类：利奈唑胺和特地唑胺

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恶唑烷酮类是用于治疗严重感染的一类抗生素，通常在其他抗生素无效之后使用。
恶唑烷酮类包括如下药物：
利奈唑胺
泰地唑利
恶唑烷酮类通过阻止细菌产生它们生长和繁殖所需要的蛋白质起作用。
表格
恶唑烷酮类
药物
常见使用范围
一些潜在副作用
利奈唑胺
对许多其他抗生素耐药的敏感革兰氏阳性菌引起的严重感染，如葡萄球菌（包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 [MRSA]）、链球菌和肠球菌（包括耐万古霉素肠球菌）
恶心和腹泻
头痛
贫血，白细胞和血小板计数下降
手和足麻木或发麻（周围神经疾病）
视力障碍
在有会分泌过多激素样物质（如 5-羟色胺）的增生物或同时使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂、单胺氧化酶抑制剂和其他一些影响 5-羟色胺水平的药物的一些患者中发生 5-羟色胺综合征（神智错乱、焦虑不安、震颤或昏迷）
泰地唑利
敏感细菌，包括 MRSA 引起的复杂性皮肤感染
胃肠不适
头痛
贫血和白细胞计数降低
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用利奈唑胺和特地唑胺
仅在益处超过风险的情况下，才可以在妊娠期间使用利奈唑胺和特地唑胺。（另见妊娠期用药的安全性。）
哺乳期间使用利奈唑胺和特地唑胺是否安全尚不清楚。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）