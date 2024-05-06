已审核/已修订 5月 2024

恶唑烷酮类：利奈唑胺和特地唑胺

恶唑烷酮类是用于治疗严重感染的一类抗生素，通常在其他抗生素无效之后使用。

恶唑烷酮类包括如下药物：

利奈唑胺

泰地唑利

恶唑烷酮类通过阻止细菌产生它们生长和繁殖所需要的蛋白质起作用。

表格

（也请参见抗生素概述。）