志贺菌病是革兰氏阴性菌志贺氏菌导致的感染。它可导致水样腹泻或痢疾（含血液、脓液和粘液的少量粪便频繁和常伴有疼痛地排出）。

卫生条件或卫生设施不足情况下， 志贺氏菌 从粪便中排出体外时可以很容易地传播。

患者可能有水样腹泻，有时会导致严重脱水。

确定一个粪便样本中的细菌可明确诊断。

可口服补充液体，如果感染严重时，可考虑静脉补充液体。

抗生素可用于严重感染患者或免疫系统减弱患者。

对于志贺氏菌患者和密切照料者，必须保证细致的卫生，以避免传播细菌。

（另见细菌概述。）

志贺菌是美国和世界范围内痢疾的主要病原体。

由于胃酸不容易消灭这些细菌，摄取少数细菌即可导致感染。在大肠中，此细菌可导致炎症，因为它们之后从粪便排出，

若手受到污染，感染会很容易在人与人之间传播。

如果人在接触感染的粪便污染的物品（如尿布或玩具）之后触摸嘴，会发生感染。食用感染患者使用厕所后未用肥皂洗手污染的食物可感染此细菌。所有此类涉及感染粪便的传播称为粪口传播。

感染可以在男男性行为者之间传播。

感染传播途径有：

被人体排泄物污染的水

池塘、湖泊，或氯化不足的游泳池和浅水池

在一起共同生活的人之间容易传播感染。感染也经常发生在人满为患、卫生设施不足的地方如

儿童日托中心

长期医疗护理机构

难民营

智障收容机构

邮轮上

军营中

卫生条件差的国家/地区

儿童更容易受到感染，并可出现严重的症状，如癫痫发作。

一共有 4 种志贺氏菌。所有菌株均可引起腹泻。不过，志贺氏痢疾杆菌更容易引起严重的腹泻，痢疾和并发症。

志贺菌病的症状 轻度感染在摄入细菌后 1 至 4 天导致低热（约 38 至 38.9° C）和水样腹泻。有些成人不出现发热。成人轻度感染通常在4至8天内消退。 在成人中，初始症状可能表现为疼痛性腹部痉挛和频繁急切的便意。排便可暂时缓解疼痛。随着感染的进展，这些症状可能会变得更严重，更频繁。 严重的感染可能会导致低度或中度发热和水样腹泻，并发展为痢疾。痢疾症状表现为大便频繁，并且为黏液脓血便。严重感染通常在3至6周内消退。 在幼儿中，症状突然开始。症状包括发热、烦躁或睡意、食欲下降、恶心或呕吐、腹泻和腹痛。儿童常感到急切的便意。3天内粪便中出现血液、脓液和粘液。除非发生并发症，接受治疗的儿童到第二周时症状通常消退。 志贺菌病的并发症 儿童，特别是青少年儿童，是最有可能出现以下严重的并发症： 高热（高达 41°C），有时出现谵妄、惊厥或昏迷，特别是由于菌血症

严重脱水

每天排便20次以上

严重腹泻，直肠的一部分可突出身体（直肠脱垂）

在极少数情况下，肠道严重肿胀，可出现大肠撕裂（穿孔）

如果感染是由1型志贺氏痢疾杆菌（在美国罕见）引起，可能会出现溶血性尿毒症综合征 溶血性尿毒症综合征时可出现血细胞被破坏，引起贫血伴疲劳、乏力和头晕。凝血功能异常，导致肾脏无法完全发挥功能。也可继发癫痫发作或中风。 重度脱水可导致休克和死亡，主要见于 2 岁以下儿童和因慢性疾病或营养不良而虚弱的老年人。 一些成人发生反应性关节炎（关节的炎症）。在腹泻后数周到数月可能发生眼睛（葡萄膜炎）和尿道（导致排尿疼痛）炎症。

志贺菌病的诊断 粪便样本培养

聚合酶链反应 (PCR) 检测 志贺菌病流行地区居留史，和出现腹痛、发热和水样腹泻及黏液脓血便等典型临床症状应考虑本病。 为了确诊志贺菌病，医生可通过采集大便样本送至实验室进行细菌繁殖（培养）和鉴定。 医生可能使用 PCR 技术以增加细菌 DNA 的含量，从而更快地检测到细菌。 同时可对细菌行药物敏感性检测（药敏试验）以确定哪种抗生素有效。

志贺菌病的治疗 口服补液盐

对重度感染，给予抗生素 腹泻流失的水和盐可口服补液，严重感染可静脉补液。 轻度感染通常无需治疗即可消退。健康成人的轻度感染一般不需要抗生素治疗。 但医生通常会为特定人群开具抗生素，包括以下情况 患者非常年幼或年龄很大

免疫功能减弱

感染为中度至重度 重度感染可能需要住院，以便行静脉补液和治疗并发症（如溶血性尿毒症综合征）。给予阿奇霉素、环丙沙星（成人）或头孢曲松等抗生素。 止泻药如地芬诺酯或洛哌丁胺可能使感染期延长故不宜使用。

志贺菌病的预防 包括以下内容： 所有人都应在如厕后、准备食物前和性活动前洗手。

应避免性行为或进行安全的性行为。

应待在家中，暂停工作，直到腹泻停止后至少 2 天。

受感染的人不应该为别人准备食物。

使用厕所后，被感染的人应洗手，再次使用厕所前应有人专门清洗和消毒。

照料志贺氏菌病患者的人员，应该用肥皂水洗手，尤其是接触其他人或处理食物之前。

有症状的感染儿童不应该与未感染的儿童接触。

受感染儿童的尿布应设置在一个密封的垃圾桶，换尿布的区域应在每次更换尿布时用消毒液擦拭。

污染感染者的服装、床单和毯子的粪便，应用流水冲走，应用洗衣机使用热水循环洗涤污染的物品。完成后，洗手盆，马桶，洗衣机的表面应当用消毒液如稀释的含氯漂白剂擦拭。

感染者不宜游泳。 应与医生讨论需要隔离和采取其他预防措施多长时间。可能需要采取数周的预防措施。 目前尚无疫苗，但有一种正在研发之中。