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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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志贺菌病

（细菌性痢疾；志贺氏菌属）

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
已审核/已修订 6月 2024
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志贺菌病是革兰氏阴性菌志贺氏菌导致的感染。它可导致水样腹泻或痢疾（含血液、脓液和粘液的少量粪便频繁和常伴有疼痛地排出）。

  • 卫生条件或卫生设施不足情况下，志贺氏菌从粪便中排出体外时可以很容易地传播。

  • 患者可能有水样腹泻，有时会导致严重脱水。

  • 确定一个粪便样本中的细菌可明确诊断。

  • 可口服补充液体，如果感染严重时，可考虑静脉补充液体。

  • 抗生素可用于严重感染患者或免疫系统减弱患者。

  • 对于志贺氏菌患者和密切照料者，必须保证细致的卫生，以避免传播细菌。

（另见细菌概述。）

志贺菌是美国和世界范围内痢疾的主要病原体。

由于胃酸不容易消灭这些细菌，摄取少数细菌即可导致感染。在大肠中，此细菌可导致炎症，因为它们之后从粪便排出，

  • 若手受到污染，感染会很容易在人与人之间传播。

如果人在接触感染的粪便污染的物品（如尿布或玩具）之后触摸嘴，会发生感染。食用感染患者使用厕所后未用肥皂洗手污染的食物可感染此细菌。所有此类涉及感染粪便的传播称为粪口传播。

感染可以在男男性行为者之间传播。

感染传播途径有：

  • 被人体排泄物污染的水

  • 池塘、湖泊，或氯化不足的游泳池和浅水池

在一起共同生活的人之间容易传播感染。感染也经常发生在人满为患、卫生设施不足的地方如

  • 儿童日托中心

  • 长期医疗护理机构

  • 难民营

  • 智障收容机构

  • 邮轮上

  • 军营中

  • 卫生条件差的国家/地区

儿童更容易受到感染，并可出现严重的症状，如癫痫发作。

一共有 4 种志贺氏菌。所有菌株均可引起腹泻。不过，志贺氏痢疾杆菌更容易引起严重的腹泻，痢疾和并发症。

志贺菌病的症状

轻度感染在摄入细菌后 1 至 4 天导致低热（约 38 至 38.9° C）和水样腹泻。有些成人不出现发热。成人轻度感染通常在4至8天内消退。

成人中，初始症状可能表现为疼痛性腹部痉挛和频繁急切的便意。排便可暂时缓解疼痛。随着感染的进展，这些症状可能会变得更严重，更频繁。

严重的感染可能会导致低度或中度发热和水样腹泻，并发展为痢疾。痢疾症状表现为大便频繁，并且为黏液脓血便。严重感染通常在3至6周内消退。

幼儿中，症状突然开始。症状包括发热、烦躁或睡意、食欲下降、恶心或呕吐、腹泻和腹痛。儿童常感到急切的便意。3天内粪便中出现血液、脓液和粘液。除非发生并发症，接受治疗的儿童到第二周时症状通常消退。

志贺菌病的并发症

儿童，特别是青少年儿童，是最有可能出现以下严重的并发症：

  • 高热（高达 41°C），有时出现谵妄、惊厥或昏迷，特别是由于菌血症

  • 严重脱水

  • 每天排便20次以上

  • 严重腹泻，直肠的一部分可突出身体（直肠脱垂）

  • 在极少数情况下，肠道严重肿胀，可出现大肠撕裂（穿孔）

  • 如果感染是由1型志贺氏痢疾杆菌（在美国罕见）引起，可能会出现溶血性尿毒症综合征

溶血性尿毒症综合征时可出现血细胞被破坏，引起贫血伴疲劳、乏力和头晕。凝血功能异常，导致肾脏无法完全发挥功能。也可继发癫痫发作或中风。

重度脱水可导致休克和死亡，主要见于 2 岁以下儿童和因慢性疾病或营养不良而虚弱的老年人。

一些成人发生反应性关节炎（关节的炎症）。在腹泻后数周到数月可能发生眼睛（葡萄膜炎）和尿道（导致排尿疼痛）炎症。

志贺菌病的诊断

  • 粪便样本培养

  • 聚合酶链反应 (PCR) 检测

志贺菌病流行地区居留史，和出现腹痛、发热和水样腹泻及黏液脓血便等典型临床症状应考虑本病。

为了确诊志贺菌病，医生可通过采集大便样本送至实验室进行细菌繁殖（培养）和鉴定。

医生可能使用 PCR 技术以增加细菌 DNA 的含量，从而更快地检测到细菌。

同时可对细菌行药物敏感性检测（药敏试验）以确定哪种抗生素有效。

志贺菌病的治疗

  • 口服补液盐

  • 对重度感染，给予抗生素

腹泻流失的水和盐可口服补液，严重感染可静脉补液。

轻度感染通常无需治疗即可消退。健康成人的轻度感染一般不需要抗生素治疗。

但医生通常会为特定人群开具抗生素，包括以下情况

  • 患者非常年幼或年龄很大

  • 免疫功能减弱

  • 感染为中度至重度

重度感染可能需要住院，以便行静脉补液和治疗并发症（如溶血性尿毒症综合征）。给予阿奇霉素、环丙沙星（成人）或头孢曲松等抗生素。

止泻药如地芬诺酯或洛哌丁胺可能使感染期延长故不宜使用。

志贺菌病的预防

包括以下内容：

  • 所有人都应在如厕后、准备食物前和性活动前洗手。

  • 应避免性行为或进行安全的性行为。

  • 应待在家中，暂停工作，直到腹泻停止后至少 2 天。

  • 受感染的人不应该为别人准备食物。

  • 使用厕所后，被感染的人应洗手，再次使用厕所前应有人专门清洗和消毒。

  • 照料志贺氏菌病患者的人员，应该用肥皂水洗手，尤其是接触其他人或处理食物之前。

  • 有症状的感染儿童不应该与未感染的儿童接触。

  • 受感染儿童的尿布应设置在一个密封的垃圾桶，换尿布的区域应在每次更换尿布时用消毒液擦拭。

  • 污染感染者的服装、床单和毯子的粪便，应用流水冲走，应用洗衣机使用热水循环洗涤污染的物品。完成后，洗手盆，马桶，洗衣机的表面应当用消毒液如稀释的含氯漂白剂擦拭。

  • 感染者不宜游泳。

应与医生讨论需要隔离和采取其他预防措施多长时间。可能需要采取数周的预防措施。

目前尚无疫苗，但有一种正在研发之中。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

美国疾病控制与预防中心（CDC）：志贺菌病：提供志贺菌病相关信息的资源，包括感染来源和预防

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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