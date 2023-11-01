球孢子菌病是一种感染，通常是肺部感染，由真菌粗球孢子菌或波萨达斯球孢子菌引起。

感染由吸入真菌孢子所致。

轻微肺部感染可致流感样症状出现及有时出现呼吸困难，但感染可加重并向全身播散引起各种症状。

感染物显微镜下检查或培养证实真菌感染可确诊。

治疗方法是使用抗真菌药物。

（也请参见真菌感染概述。）

球孢子菌属的孢子存在于美国西南部、加利福尼亚的中部山谷、得克萨斯州西部小镇埃尔帕索、墨西哥北部、中美洲的部分地区和阿根廷的土壤中。它们也可以在犹他州、内华达州和华盛顿中南部找到。

球孢子菌病在亚利桑那州大城市地区，如图森和凤凰城，引起约 15% 至 30% 的社区获得性肺炎（一种在非医院患者中发生的肺部感染）。

在美国，2019 年报告了 20,003 例球孢子菌病。

球孢子菌病通过吸入孢子获得。孢子存在于土壤中，当土壤被扰乱并顺风漂浮时，孢子进入空气中。与土壤打交道的农民和其他人员最可能吸人芽胞引起感染。旅游时受感染的人可以在离开感染地区后发病。

球孢子菌病既可表现为：

急性原发性球孢子菌病 是一种轻微肺部感染。感染不经治疗即可消失。大多数病例为此形式。

进行性球孢子菌病是一种严重、迅速恶化的感染。这种感染从肺部传播到全身，并且常常是致命的。

进行性球孢子菌病的风险因素 进行性球孢子菌病在原本健康的人群中并不常见。危险因素包括 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染

使用抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）

老年人

处于妊娠中期或晚期或产后（刚分娩）

种族或族裔（菲律宾人、黑人、美洲印第安人、西班牙裔人或亚洲人）

球孢子菌病的症状 大多数急性原发性球孢子菌病患者并无症状。如果出现症状，通常是在感染后1-3周出现。症状通常轻微，且常呈流感样，包括咳嗽、发热、寒战、胸痛，有时会出现呼吸困难。咳嗽可能会产生痰液。偶尔，当肺部感染严重时，肺部可能会形成空间，人们可能会咳出血液。 球孢子菌病：过敏反应 隐藏详情 有些人对引起球孢子菌病的真菌有过敏反应。这些过敏反应可引起关节疼痛、结膜炎、多形性红斑或结节性红斑。此图显示由球孢子菌病引起的多形性红斑的重症例子。 图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。 进行性球孢子菌病患者可在初始感染后数周、数月或甚至数年出现症状。其症状包括轻微发热、食欲下降、体重下降和生长受影响。肺部感染可能加重，通常仅在免疫系统功能低下的人群中。它可能会导致呼吸急促加重，有时会导致痰中带血。 球孢子菌病也可能从肺部扩散到皮肤和其它组织。如果感染扩散到皮肤，患者可能有一个溃疡或许多溃疡。关节可出现肿胀疼痛。深部感染有时会穿破皮肤，导致形成感染物引流的开口。 有些人对引起任何一种球孢子菌病的真菌有过敏反应，这些过敏反应可引起关节疼痛、结膜炎、皮下压痛红色或紫色肿块（结节）（称为结节性红斑）或红色凸起皮肤斑块，常看起来像靶标（多形红斑）。 球孢子菌病导致单一溃疡 隐藏详情 球孢子菌病可从肺部扩散至皮肤，仅引起单一溃疡。 图片由www.doctorfungus.org提供 © 2005年。 球孢子菌也可感染脑和覆盖脑表面的组织（脑膜），导致脑膜炎。脑部感染常为慢性感染，可有头痛、神智错乱、平衡失调、视物双影及其它症状。脑膜炎若不治疗常常死亡。

球孢子菌病的诊断 血液化验

胸部 X 线检查

血液或其它组织样本的检查和培养 如果一个人在球孢子病常发地区居住或近期到该地区旅游后出现症状，医师应考虑此病， 通常需要进行血液检查以检测真菌抗体（血清学检查）和胸部 X线检查。在免疫系统健康的人中，如果存在球孢子菌病，血液检查通常可以检测到这些抗体。胸部X线检查常显示特征性异常。这些发现有助于医生做出诊断。 检测尿中抗原（由真菌释放的蛋白质）的试验也可能是有用的。 但若要鉴定真菌并确认诊断，医生可能需要取血液、痰液、脓液、脑脊液或其它受感染组织的样本放在显微镜下检查，或将其送至实验室培养。因为培养球孢子菌可能需要长达 3 周时间，医生通常需要进行血液检查和胸部 X线检查。 可以对从咽喉和肺部采集的样本进行鉴别真菌遗传物质（其脱氧核糖核酸 [DNA]）的检测，但这项检查尚未广泛应用。